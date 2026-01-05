मणिपुर में उग्रवादी हमला, दो घायल, अमित शाह ने हाल ही में की थी सुरक्षा की समीक्षा
संदिग्ध उग्रवादियों ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के सैटन गांव में मैतेई गांववालों पर बम से हमला किया.
Published : January 5, 2026 at 2:50 PM IST
नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह के नई दिल्ली में राज्यपाल एके भल्ला और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य के सुरक्षा हालात पर समीक्षा मीटिंग करने के कुछ दिनों बाद ही अस्थिर मणिपुर में फिर से उग्रवादी हमला हुआ है.
संदिग्ध आतंकवादियों ने सोमवार सुबह बिष्णुपुर जिले के सैटन गांव में मैतेई गांववालों पर बम से हमला किया. यह इलाका चुराचांदपुर जिले से भी लगा हुआ है. गृह मंत्रालय को मिली जानकारी के मुताबिक, हमले में दो लोग घायल हुए हैं. उनकी पहचान इंदुबाला देवी (37) और सोइबाम सानटोंबा (51) के तौर पर हुई है.
बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री शाह ने राज्यपाल अजय भल्ला, मणिपुर सरकार के सलाहकार कुलदीप सिंह, मुख्य सचिव पीके गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह के साथ मणिपुर के सुरक्षा हालात का रिव्यू किया था.
बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "दो घंटे से अधिक चली बैठक में शाह को मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और सामान्य हालात वापस लाने के लिए चल रहे उपायों के बारे में जानकारी दी गई."
मणिपुर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जिसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को लागू किया गया था. राष्ट्रपति शासन का वर्तमान चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा.
मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं घटना की निंदा करते हुए कुकी-ज़ो काउंसिल ने मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की मांग की है.
कुकी-ज़ो काउंसिल के प्रवक्ता गिंज़ा ने ईटीवी भारत से कहा, "हम ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं. हम अधिकारियों से मांग करते हैं कि वे जल्द से जल्द अपराधियों की पहचान करें और उन्हें सज़ा दें. उन्होंने कहा, "हम सुरक्षा बलों से बफर ज़ोन में और उसके आसपास निगरानी को और मज़बूत करने का भी आग्रह करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों."
गिन्जा के मुताबिक, यह घटना सुरक्षा बलों द्वारा टकराव को रोकने और आम लोगों की जान बचाने के मकसद से बनाए गए बफर जोन एरिया में और उसके आस-पास हुई है. कुकी-जो काउंसिल फिर से कहता है कि बफर जोन का सभी को हर समय सख्ती से पालन करना चाहिए. गिन्जा ने कहा कि इस तटस्थ और संवेदनशील क्षेत्र का कोई भी उल्लंघन सुरक्षा बलों की कोशिशों को कमजोर करता है और आम लोगों में डर और अविश्वास को बढ़ाता है.
उन्होंने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि ऐसी घटना चल रहे क्रिसमस-न्यू ईयर त्योहार के मौसम में हुई है - जो शांति, सोच-विचार और साथ रहने का समय है. गिन्ज़ा ने कहा, "इसके बजाय, इस काम ने आम लोगों में डर और असुरक्षा पैदा कर दी, जिससे आम जिंदगी में रुकावट आई और उस नाज़ुक शांति को खतरा हुआ जिसे लोग फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं."
