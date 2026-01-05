ETV Bharat / bharat

मणिपुर में उग्रवादी हमला, दो घायल, अमित शाह ने हाल ही में की थी सुरक्षा की समीक्षा

बिष्णुपुर जिले के सैटन गांव में मैतेई गांववालों पर हमले के बाद तनाव की स्थिति ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह के नई दिल्ली में राज्यपाल एके भल्ला और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य के सुरक्षा हालात पर समीक्षा मीटिंग करने के कुछ दिनों बाद ही अस्थिर मणिपुर में फिर से उग्रवादी हमला हुआ है. संदिग्ध आतंकवादियों ने सोमवार सुबह बिष्णुपुर जिले के सैटन गांव में मैतेई गांववालों पर बम से हमला किया. यह इलाका चुराचांदपुर जिले से भी लगा हुआ है. गृह मंत्रालय को मिली जानकारी के मुताबिक, हमले में दो लोग घायल हुए हैं. उनकी पहचान इंदुबाला देवी (37) और सोइबाम सानटोंबा (51) के तौर पर हुई है. बता दें कि शुक्रवार को गृह मंत्री शाह ने राज्यपाल अजय भल्ला, मणिपुर सरकार के सलाहकार कुलदीप सिंह, मुख्य सचिव पीके गोयल और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह के साथ मणिपुर के सुरक्षा हालात का रिव्यू किया था. बैठक की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "दो घंटे से अधिक चली बैठक में शाह को मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति और सामान्य हालात वापस लाने के लिए चल रहे उपायों के बारे में जानकारी दी गई." मणिपुर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन के अधीन है, जिसे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को लागू किया गया था. राष्ट्रपति शासन का वर्तमान चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा.