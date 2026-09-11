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नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद शुरुआती पुनर्निर्माण लागत करीब पांच अरब डॉलर होने का अनुमान

एनडीआरआरएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने कहा कि पुनर्निर्माण का अनुमानित खर्च इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है.

Visuals from Bidur municipality in Nuwakot district of Nepal, days after the devastating flash floods.
नेपाल के नुवाकोट जिले में बिदुर नगरपालिका से विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद के दृश्य. (ETV Bharat)
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By Dev Raj

Published : September 11, 2026 at 6:51 PM IST

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काठमांडू: नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि 26 अगस्त को भोटेकोशी में आई अचानक आई बाढ़ में खराब हुए आधारभूत संरचना और घरों को फिर से बनाने के लिए देश को अपनी करेंसी में कम से कम 723.31 बिलियन रुपये या 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी.

यह अनुमान नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग (NPC) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) की जॉइंट टेक्निकल टीम के किए गए 'त्वरित क्षति आकलन और आवश्यकता विश्लेषण' (RDNA) पर आधारित है.

यह नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल की दुनिया के बड़े प्रदूषकों से जलवायु क्षतिपूर्ति की मांग के बीच आया है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लॉस एंड डैमेज फंड से 20 मिलियन डॉलर का भी अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि हिमालय का यह देश ग्लोबल ग्रीनहाउस गैसों का 0.1 प्रतिशत से भी कम का उत्सर्जन करता है.

The scene after the flood in Nuwakot district of Nepal.
नेपाल के नुवाकोट जिले में बाढ़ के बाद का नजारा. (ETV Bharat)

आकलन के मुताबिक, अकेले आधारभूत संरचना पर ही कुल वसूली लागत का 75 प्रतिशत खर्च आता है. आपदा से प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और दूसरे जिलों में सड़कें, हाइड्रोपावर प्लांट और सौर ऊर्जा सुविधाओं को बहुत नुकसान हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि इन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए देश को करीब 474 बिलियन रुपये की जरूरत होगी.

एनडीआरआरएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने कहा कि पुनर्निर्माण का अनुमानित खर्च अलग-अलग मंत्रालय, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय निकायों से इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है.

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक शुरुआती अनुमान है जिसे सड़क विभाग और ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और खेल मंत्रालय समेत अलग-अलग मंत्रालयों के डेटा का इस्तेमाल करके बनाया गया है." उप्रेती ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने बाढ़ के बाद के आंकड़ों की तुलना बाढ़ से पहले के आंकड़ों से की और नुकसान का सर्वे करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया."

Scenes from Bidur Municipality a few days after the devastating floods in Nuwakot district, Nepal.
नेपाल के नुवाकोट जिले में भयानक बाढ़ के कुछ दिनों बाद बिदुर नगरपालिका के दृश्य. (ETV Bharat)

नेपाल के प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) की दी गई जानकारी के मुताबिक, अचानक आई बाढ़ से 69 किलोमीटर सड़कें खराब हो गईं और 33 पुल बह गए जिन पर गाड़ी चल सकती थी. चार और पुलों को थोड़ा नुकसान हुआ है. प्रभावित जिलों में मौजूद 64 सस्पेंशन ब्रिज में से 53 को नुकसान हुआ है.

ऊर्जा क्षेत्र में, 759 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाले 13 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को बहुत नुकसान हुआ, जबकि 24 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता वाले पांच सोलर पावर प्लांट्स पर भी असर पड़ा. बाढ़ से रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग, गोरखा और चितवन जिलों में घरों, सरकारी इमारतों, स्कूलों और सार्वजनिक उपयोगिता भवन को भी बहुत नुकसान हुआ है.

एनडीआरआरएमए के डेटा से पता चलता है कि पांच जिलों में 7,570 प्राइवेट घरों को नुकसान हुआ है, इसके अलावा पांच सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में 48 सरकारी इमारतें, 18 स्कूल और 13 सांस्कृतिक विरासत स्थल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

Visuals from Bidur municipality in Nuwakot district of Nepal, days after the devastating flash floods
नेपाल के नुवाकोट जिले में बिदुर नगरपालिका के दृश्य, विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद. (ETV Bharat)

जहां तक ​​प्राइवेट घरों को हुए नुकसान की बात है, नुवाकोट जिले की बिदुर नगरपालिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई. अचानक आई बाढ़ में वहां करीब 3,026 घर खराब हो गए. इसी तरह, लगभग 1,806 हेक्टेयर फसलें, 17 बैंक ब्रांच और 4,800 वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को नुकसान हुआ है.

नेपाल सरकार ने यह भी अनुमान लगाया है कि प्रभावित इलाकों में बाढ़ के पानी से जमा कीचड़, गाद और मलबे को हटाने पर काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा. यह भयानक बाढ़ 26 अगस्त को आई थी, जब तिब्बत में एक कथित 'हिमस्खलन' या 'हिमनद झील का फटना' से भोटेकोशी नदी में भारी मात्रा में पानी और मलबा आ गया था.

यह लहर त्रिशूली नदी में मिल गई और नीचे की ओर तेजी से फैल गई, जिससे तबाही का एक बड़ा निशान बन गया. अब तक करीब 1,377 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5,130 अभी भी लापता हैं. बचाव अभियान जारी है. नेपाली आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री ने 13,673 लोगों को सुरक्षित बचाया है, जिनमें से 3,500 से ज़्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है.

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