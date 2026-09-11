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नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद शुरुआती पुनर्निर्माण लागत करीब पांच अरब डॉलर होने का अनुमान

नेपाल के नुवाकोट जिले में बिदुर नगरपालिका से विनाशकारी बाढ़ के कुछ दिनों बाद के दृश्य. ( ETV Bharat )

By Dev Raj 4 Min Read

काठमांडू: नेपाल सरकार ने अनुमान लगाया है कि 26 अगस्त को भोटेकोशी में आई अचानक आई बाढ़ में खराब हुए आधारभूत संरचना और घरों को फिर से बनाने के लिए देश को अपनी करेंसी में कम से कम 723.31 बिलियन रुपये या 4.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी. यह अनुमान नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग (NPC) और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण (NDRRMA) की जॉइंट टेक्निकल टीम के किए गए 'त्वरित क्षति आकलन और आवश्यकता विश्लेषण' (RDNA) पर आधारित है. यह नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल की दुनिया के बड़े प्रदूषकों से जलवायु क्षतिपूर्ति की मांग के बीच आया है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लॉस एंड डैमेज फंड से 20 मिलियन डॉलर का भी अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि हिमालय का यह देश ग्लोबल ग्रीनहाउस गैसों का 0.1 प्रतिशत से भी कम का उत्सर्जन करता है. नेपाल के नुवाकोट जिले में बाढ़ के बाद का नजारा. (ETV Bharat) आकलन के मुताबिक, अकेले आधारभूत संरचना पर ही कुल वसूली लागत का 75 प्रतिशत खर्च आता है. आपदा से प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धाडिंग और दूसरे जिलों में सड़कें, हाइड्रोपावर प्लांट और सौर ऊर्जा सुविधाओं को बहुत नुकसान हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि इन्हें वापस पटरी पर लाने के लिए देश को करीब 474 बिलियन रुपये की जरूरत होगी. एनडीआरआरएमए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्म राज उप्रेती ने कहा कि पुनर्निर्माण का अनुमानित खर्च अलग-अलग मंत्रालय, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय निकायों से इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक शुरुआती अनुमान है जिसे सड़क विभाग और ऊर्जा, कृषि, शिक्षा और खेल मंत्रालय समेत अलग-अलग मंत्रालयों के डेटा का इस्तेमाल करके बनाया गया है." उप्रेती ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने बाढ़ के बाद के आंकड़ों की तुलना बाढ़ से पहले के आंकड़ों से की और नुकसान का सर्वे करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया."