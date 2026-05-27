बिहार के इस गांव में क्यों एक दिन पहले मनायी जाती है बकरीद, जानें वजह
बिहार के नालंदा में एक गांव ऐसा है, जहां देशभर से अलग एक दिन पहले बकरीद मनायी जाती है. मोहम्मद आलम की रिपोर्ट.
Published : May 27, 2026 at 2:28 PM IST
नालंदा: देशभर में ईद-उल-अज़हा (बकरीद) कल यानी 28 मई को पारंपरिक रूप से मनाई जाएगी, लेकिन बिहार के नालंदा जिले का एक गांव ऐसा है, जहां इसकी खुशियां एक दिन पहले ही परवान चढ़ चुकी है.इसके पीछे क्या कारण है विस्तार से पढ़ें..
बड़ाकर गांव में एक दिन पहले बकरीद : बिहारशरीफ प्रखंड के बड़ाकर गांव की आधी मुस्लिम आबादी ने पूरे देश से अलग बुधवार (27 मई) को ही बकरीद का त्योहार मनाया. बड़ाकर गांव में कुल 400 घरों की आबादी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के करीब 60 से 70 घर हैं. बुधवार की सुबह इस गांव की तस्वीर आम दिनों से बिल्कुल जुदा नजर आई.
लोगों ने दी मुबारकबाद: सुबह से ही नए और साफ-सुथरे कपड़ों में सजे बच्चे, युवा और बुजुर्ग गांव की ईदगाह और मस्जिदों की ओर नमाज अदा करने जाते दिखाई दिए. नमाज के बाद ईदगाह के बाहर निकलते ही लोग एक-दूसरे से गले मिले और 'ईद मुबारक' कहकर खुशियां बांटीं. हर घर में कुर्बानी के जानवर पहले से बंधे थे, जहां नमाज के बाद सुन्नत-ए-इब्राहिमी के तहत कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ.
सऊदी अरब की परंपरा से जुड़ा है गांव: इस अनोखी परंपरा के पीछे का भौगोलिक और सामाजिक कारण बताते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बड़ाकर गांव के हर घर से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में रहकर रोजगार करते हैं. इस गांव के करीब 2500 लोग वहां काम कर रहे हैं, जिनमें किसी के भाई, किसी के बेटे तो किसी के दामाद शामिल हैं. यही वजह है कि यहां के लोग सऊदी अरब में चांद दिखने के आधार पर ही अपने गांव में त्योहार मनाते हैं. यह परंपरा पिछले 15 सालों से लगातार चली आ रही है.
भौगोलिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. सऊदी अरब भारत के पश्चिम में स्थित है, जिसके कारण वहां भारत से पहले सूर्यास्त हो जाता है और चांद पहले दिखाई देने लगता है. भारत और सऊदी अरब के समय में करीब 2 घंटे 30 मिनट का अंतर है.
सऊदी अरब में दिखा चांद: इस बार सऊदी अरब में 17 मई को ही बकरीद का चांद देख लिया गया था, जिसके आधार पर वहां 10वीं तारीख यानी बुधवार को बकरीद मनाई गई और उसी के साथ इस गांव के लोगों ने भी नमाज अदा की.
क्यों मनाई जाती है बकरीद?:मस्जिद के इमाम मो. अली ने बकरीद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह त्योहार पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल की दी गई महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है. जब हज़रत इब्राहिम की छुरी के नीचे उनके बेटे की जगह बकरा आ गया था.
"पूरी दुनिया के मुसलमान एक ही उम्मत हैं. हमारा एक नबी, एक अल्लाह और एक किबला है, इसलिए पूरी दुनिया में त्योहार एक ही दिन होना चाहिए. जैसे जुमा (शुक्रवार) का दिन जैसे ही शुरू होता है, पूरी दुनिया में सिलसिलेवार तरीके से जुमे की नमाज खत्म हो जाती है. वैसे ही ईद और बकरीद भी होनी चाहिए."- मो. अली, इमाम.
कुछ लोग कल भी मनाएंगे बकरीद: ग्रामीण मो. तारिक ने बताया कि इस्लाम स्वतंत्रता का मजहब है और इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं है. यही कारण है कि इस गांव में एक बेहद दिलचस्प स्थिति भी देखने को मिलती है. गांव की आधी आबादी जहां सऊदी के चांद को मानकर बुधवार को त्योहार मना रही है. वहीं आधी आबादी पुरानी परंपरा के अनुसार पूरे भारत के साथ कल त्योहार मनाएगी.
"कुरान पाक कहती है कि महीने चांद देखकर तय होते हैं और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मिडिल पॉइंट माने जाने वाले सऊदी अरब से जैसे ही मुतवरक (भरोसेमंद) माध्यम से अपनों के जरिए चांद की खबर आती है, ये लोग उसपर एतमाद (विश्वास) करते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सात समंदर पार रह रहे अपने परिजनों के साथ भावनाओं का जुड़ाव है."- मो. तारिक़ खान, ग्रामीण
सुरक्षा के तगड़े इंतजाम: इधर, कल पूरे देश और जिले के बाकी हिस्सों में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहार को लेकर नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शांति समिति की बैठकों के बाद संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर लिया गया है. सदर डीएसपी संकेत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान भाईचारा बिगाड़ने वाले असमाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी.
"सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की टेक्निकल टीम द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है."- संकेत कुमार,सदर डीएसपी
ये भी पढ़ें
जम्मू कश्मीर : श्रीनगर की जामा मस्जिद और ईदगाह मैदान में ईद की नमाज की इजाजत नहीं दी गई
मक्का में गाय और ऊंट की कुर्बानी पर क्यों लगाया गया बैन? पढ़ें, ETV की ग्राउंड रिपोर्ट