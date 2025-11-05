ETV Bharat / bharat

डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी, कीमत कम करने पर भी नहीं मिला कोई खरीदार

दाऊद इब्राहिम ( File )

मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के देश छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी उसका आतंक बरकरार है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखी गई उसकी संपत्ति को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. खास बात यह है कि मूल्य में 30 प्रतिशत की कटौती के बाद भी इस जमीन के लिए एक भी बोली नहीं लगी. विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए दाऊद के चार प्लॉटों के लिए सिर्फ 20 लाख रुपये का आरक्षित मूल्य रखा गया था, फिर भी नीलामी में कोई खरीदार शामिल नहीं हुआ. दाऊद इब्राहिम के परिवार के स्वामित्व वाली यह कृषि भूमि रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका के मुंबके गांव में स्थित है. इस संपत्ति को तस्करी और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, यानी SAFEMA के तहत जब्त किया गया है. वर्तमान में यह जमीन हसीना पारकर के नाम पर पंजीकृत है, जो दाऊद की बहन थी. नीलामी में शामिल चार भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 21,784 वर्ग मीटर है. इसमें 171 वर्ग मीटर, 10420 वर्ग मीटर, 8953 वर्ग मीटर और 2240 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं. इन भूखंडों का आरक्षित मूल्य केवल 20 लाख रुपये रखा गया था, जो मूल कीमत से 30 प्रतिशत कम था. हालांकि, 4 नवंबर को हुई नीलामी में एक भी खरीदार सामने नहीं आया. डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी (ETV Bharat)