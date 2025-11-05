ETV Bharat / bharat

डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी, कीमत कम करने पर भी नहीं मिला कोई खरीदार

भगोड़े दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के नाम पर पंजीकृत यह कृषि भूमि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका में स्थित है.

दाऊद इब्राहिम (File)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 6:49 PM IST

3 Min Read
मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के देश छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी उसका आतंक बरकरार है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखी गई उसकी संपत्ति को खरीदने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. खास बात यह है कि मूल्य में 30 प्रतिशत की कटौती के बाद भी इस जमीन के लिए एक भी बोली नहीं लगी. विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए दाऊद के चार प्लॉटों के लिए सिर्फ 20 लाख रुपये का आरक्षित मूल्य रखा गया था, फिर भी नीलामी में कोई खरीदार शामिल नहीं हुआ.

दाऊद इब्राहिम के परिवार के स्वामित्व वाली यह कृषि भूमि रत्नागिरी जिले के खेड़ तालुका के मुंबके गांव में स्थित है. इस संपत्ति को तस्करी और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, यानी SAFEMA के तहत जब्त किया गया है. वर्तमान में यह जमीन हसीना पारकर के नाम पर पंजीकृत है, जो दाऊद की बहन थी. नीलामी में शामिल चार भूखंडों का कुल क्षेत्रफल लगभग 21,784 वर्ग मीटर है. इसमें 171 वर्ग मीटर, 10420 वर्ग मीटर, 8953 वर्ग मीटर और 2240 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं. इन भूखंडों का आरक्षित मूल्य केवल 20 लाख रुपये रखा गया था, जो मूल कीमत से 30 प्रतिशत कम था. हालांकि, 4 नवंबर को हुई नीलामी में एक भी खरीदार सामने नहीं आया.

डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी
डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी (ETV Bharat)

दाऊद की संपत्तियों की नीलामी
जांच एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दाऊद की संपत्तियों की नीलामी को 2017 के बाद से अच्छी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हुई है. उदाहरण के लिए, 2017 में दक्षिण मुंबई में तीन संपत्तियां सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 11.05 करोड़ रुपये में खरीदी थीं. फिर 9 अगस्त, 2018 को मसुतला बिल्डिंग (अमीना मेंशन) को सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 3.5 करोड़ रुपये में खरीदा. 10 नवंबर, 2020 को दाऊद के पुश्तैनी घर और खेड़ में छह संपत्तियों की नीलामी 22.8 लाख रुपये में हुई. 5 जनवरी, 2024 को खेड़ में दाऊद के परिवार का प्लॉट दिल्ली के एडवोकेट अजय श्रीवास्तव ने 3.28 लाख रुपये में खरीदा था.

डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी
डॉन दाऊद की संपत्ति की नीलामी (ETV Bharat)

पत्रकार ने सबसे ऊंची बोली लगाकर खरीदी दाऊद की संपत्ति
क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर चुके बालकृष्णन दाऊद और छोटा राजन की करतूतों के गवाह रहे हैं. दुबई में दाऊद से एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाले इस पत्रकार ने 2015 में दक्षिण मुंबई के पकमोडिया स्ट्रीट स्थित 'दिल्ली जयका' ढाबे के लिए बोली लगाई थी. यह ढाबा दाऊद का था. इसके बाद उन्हें दाऊद के गुर्गे छोटा राजन का एक धमकी भरा एसएमएस भी मिला. लेकिन धमकी के बाद भी बालकृष्णन पीछे नहीं हटे. उन्होंने 4.28 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर यह संपत्ति खरीद ली.

TAGGED:

DAWOOD IBRAHIM PROPERTY AUCTION
RATNAGIRI
DAWOOD IBRAHIM

