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मेघालय का दावकी बॉर्डर: खूबसूरत उमंगोट नदी के रास्ते व्यापार और पर्यटन के बीच सुरक्षा की बड़ी चुनौती

मेघालय की खूबसूरत उमंगोट नदी के किनारे नाव की सवारी करते सैलानी। ( ETV Bharat )

दावकी (मेघालय): मेघालय की खूबसूरत वादियों में बसा दावकी अपने शांत वातावरण, कांच जैसी पारदर्शी उमंगोट नदी और उसमें तैरती पारंपरिक नावों के लिए दुनिया भर में मशहूर है. पहली नजर में यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, जहां हर तरफ सैलानियों की चहल-पहल और प्राकृतिक सुंदरता का नजारा दिखता है. लेकिन इस खूबसूरती के ठीक पीछे एक बेहद संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा भी मौजूद है. भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले इस प्रमुख सीमा बिंदु पर देश की सुरक्षा, सीमा पार व्यापार और पर्यटन की गतिविधियां एक साथ चलती हैं.

पर्यटन का केंद्र और ऐतिहासिक दावकी पुल

मेघालय की राजधानी शिलांग से करीब 70 किलोमीटर दूर वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अहम कड़ी है. यहां से बहने वाली उमंगोट नदी, जिसे स्थानीय लोग दावकी नदी या 'वाह उमंगोट' भी कहते हैं, दोनों देशों के बीच प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है. अपने बेहद साफ पानी के कारण यह नदी हर साल हजारों पर्यटकों को खींचती है. नदी का पानी इतना पारदर्शी है कि नावें हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं.

घालय के दावकी-तामाबिल बॉर्डर पर भारत से बांग्लादेश जाते व्यापारिक मालवाहक ट्रक (ETV Bharat) ईटीवी भारत की टीम ने जब दावकी का दौरा किया, तो वहां का माहौल शांत और सामान्य नजर आया. बड़ी संख्या में सैलानी नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे, जबकि दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान नदी के किनारे पूरी मुस्तैदी से सीमा की निगरानी कर रहे थे. इस दौरान ईटीवी भारत ने बातचीत के लिए बीएसएफ के सक्षम अधिकारियों से उचित अनुमति भी मांगी, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. यहां का ऐतिहासिक दावकी सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुल) भी बड़ा आकर्षण है. ब्रिटिश काल में 1932 में बना यह पुल आज भी इस इलाके की प्रमुख पहचान है. सैलानी व्यस्त बाजार वाले रास्ते से होकर नदी तक पहुंचते हैं. दावकी की पथरीली नदी सीमा पर लगा सीमा सुरक्षा बल का बोर्ड (ETV Bharat) बिना बाड़ वाली नदी सीमा: सुरक्षा बलों की चुनौती

इस नदी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारियां सामान्य जमीनी सीमाओं से अलग और चुनौतीपूर्ण हैं. यहां दोनों देशों की ओर से कई रास्ते खुलते हैं और लगातार नावों की आवाजाही रहती है. अंतरराष्ट्रीय सीमा के अन्य हिस्सों की तरह इस नदी के पूरे रास्ते पर लोहे की बाड़ (फेंसिंग) लगाना संभव नहीं है. दावकी बॉर्डर आउटपोस्ट पर मौजूद बीएसएफ सूत्रों के अनुसार, इलाके में स्थिति सामान्य है और किसी तनाव की खबर नहीं है. निर्धारित इमिग्रेशन और कस्टम केंद्रों से तय नियमों के तहत यात्रियों की आवाजाही जारी है, जिसके लिए वैध वीजा और इमिग्रेशन नियमों का पालन अनिवार्य है. शांत माहौल के बावजूद नदी किनारे चौबीसों घंटे कड़ी नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि सीमा के बेहद करीब बस्तियां और बाजार मौजूद हैं. ETV Bharat (ETV Bharat) भारत-बांग्लादेश सीमा का सुरक्षा परिदृश्य

भारत और बांग्लादेश की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा लगभग 4,096.7 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2025 में पेश आंकड़ों के अनुसार, इस सीमा का करीब 864.48 किलोमीटर हिस्सा बिना बाड़ के है, जिसमें 174.51 किलोमीटर का वह क्षेत्र भी शामिल है जहां भौगोलिक कारणों से बाड़ लगाना संभव नहीं है. मेघालय की ऊंची पहाड़ियां, नदियां और घने जंगल सीमा प्रबंधन को कठिन बनाते हैं. दावकी जैसे नदी क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों को आधुनिक निगरानी, लगातार गश्त और आपसी तालमेल के भरोसे सीमा की रक्षा करनी पड़ती है. यहां चुनौती अवैध घुसपैठ रोकने के साथ-साथ वैध आवाजाही को सुचारू रखना भी है. दावकी सीमा के तिरंगे 'जय हिंद' प्रवेश द्वार से गुजरते मालवाहक वाहन (ETV Bharat)