टिल्लू उर्फ प्रिंस हत्याकांड - दौसा में 6 साल बाद खुलासा, पड़ोसी ने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूला, एक्सप्रेसवे किनारे खुदाई में जुटी पुलिस

मासूम प्रिंस उर्फ टिल्लू ( फाइल फोटो )

दौसा : जिले में छह साल पुराने मासूम टिल्लू उर्फ प्रिंस हत्याकांड के खुलासे से एक बार फिर सनसनी फैल गई है. वर्ष 2020 में रहस्यमय ढंग से लापता हुए चार वर्षीय बच्चे की हत्या की पुष्टि होने के बाद जांच एजेंसियों ने शव की तलाश तेज कर दी है. पुलिस अब दिल्ली‑मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे चिन्हित संदिग्ध स्थानों पर खुदाई करा रही है, जहां आरोपियों ने कथित रूप से शव दफनाने की बात स्वीकार की है. पुलिस की विशेष टीम कर रही जांच : जिले के एसपी सागर राणा के अनुसार मामला करीब छह साल पुराना है और इसमें साढ़े चार साल के बच्चे का अपहरण कर हत्या की गई थी. जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार की निगरानी में विशेष टीम बनाई गई है. पुलिस का कहना है कि भाई-बहन आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया और शव को एक्सप्रेसवे क्षेत्र में दफना दिया. थाना अधिकारी ज़हीर अब्बास मेव ने बताया कि आरोपियों द्वारा बताए गए स्थानों पर पहले खुदाई की गई थी. अब ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीक की मदद से सटीक लोकेशन का पता लगाकर आगे की खुदाई की जाएगी. इस अभियान में राजस्थान पुलिस को तकनीकी एजेंसियों से भी सहयोग मिल रहा है. दुबई से लौटे पिता, न्याय की उम्मीद (वीडियो ईटीवी भारत दौसा) इसे भी पढ़ें: गुमशुदा बालक की नहर में मिली थी बॉडी, अब साइबर ठग 'किडनैप' की बात कह परिजनों को कर रहे फोन दुबई से लौटे पिता, न्याय की उम्मीद : मासूम के पिता जगमोहन बिरला, जो दुबई में काम करते हैं, खुदाई की सूचना मिलते ही भारत लौट आए. उन्होंने बताया कि बेटे को ढूंढने और न्याय पाने के प्रयास में पिछले छह वर्षों में लगभग 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. उन्होंने कई अधिकारियों और अदालतों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं मिला. अब उन्हें उम्मीद है कि इस बार सच सामने आएगा और दोषियों को सजा मिलेगी.