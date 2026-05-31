राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में मारी रेड, जाली नोटों के काले कारोबार का पर्दाफाश
राजस्थान की दौसा पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में जाली नोटों को लेकर रेड मारी है.
Published : May 31, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 8:02 PM IST
फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने जाली नोटों के एक संभावित नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है. दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में जाली नोट, प्रिंटर और अन्य सामान बरामद किया है. पुलिस का दावा है कि ये कार्रवाई पहले पकड़े गए एक आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर की गई. अब जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क के पीछे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई हैं.
जाली नोटों के कारोबार का पर्दाफाश : फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्थान के दौसा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक मकान पर छापा मारा. ये कार्रवाई जाली नोट बनाने और उन्हें बाजार में खपाने के मामले में की गई. दौसा पुलिस थाना के IO मुकेश ने बताया कि कुछ समय पहले कुलदीप गुर्जर नाम के आरोपी को करीब 40 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को उन लोगों और ठिकानों की जानकारी दी, जहां से उसे जाली नोट मिलते थे. इसी इनपुट के आधार पर पुलिस की टीम फरीदाबाद पहुंची है जहां मौके से प्रिंटर, जाली नोट बरामद किए गए है.
जाली नोटों का जखीरा बरामद : छापेमारी के दौरान घर से जाली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है. इसके अलावा नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और अन्य उपकरण भी मौके से मिले हैं. पुलिस को प्लास्टिक के कट्टों में रखे हुए जाली नोट मिले, जिन्हें कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पूरे परिसर की गहन जांच की और कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि जाली नोट कहां तैयार किए जाते थे, किन-किन इलाकों में सप्लाई किए जाते थे और इस धंधे से कितने लोग जुड़े हुए हैं. मामले में जांच जारी है और जल्द ही कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश में दबिश दे रही है.
कई बड़े खुलासों की उम्मीद : फिलहाल इस कार्रवाई ने जाली नोटों के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा दिया है. वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं ताकि जाली नोटों के इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके. आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई और बड़े खुलासे सामने आने की संभावना जताई जा रही है.
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