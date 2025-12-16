ETV Bharat / bharat

सात बेटियों ने पिता की अर्थी को दिया कंधा, फौजी बेटी ने मुंडन कराकर दी मुखाग्नि, पेश की नई मिसाल

बेटी ने निभाया बेटे का फर्ज. ( PHOTO- स्थानीय )