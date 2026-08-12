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अस्थियां विसर्जन में भी नहीं शामिल हुई तीनों बेटियां, बोली- 'हम शर्मिंदा हैं', बड़े भाई ने निभाई रस्म, बोले- '10 साल पहले हम मृत मान चुके थे'

शिवचरण राम रतन गुप्ता के अस्थि विसर्जन में भी तीनों बेटियां नहीं पहुंची. उनके बड़े भाई ने अस्थियों का विसर्जन कर अंतिम रस्में पूरी कीं.

Sonipat elder death case
Sonipat elder death case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 12, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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हरिद्वार/सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत वृद्धाश्रम में दम तोड़ने वाले मुंबई के कपड़ा व्यापारी शिवचरण राम रतन गुप्ता के अस्थि विसर्जन में भी तीनों बेटियां नहीं पहुंची. इससे पहले तीनों अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुई थी. बड़ी बेटी ने वीडियो कॉल के जरिए ही अंतिम दर्शन किए थे. अब हरिद्वार में शिवचरण गुप्ता की अस्थियों का विसर्जन किया गया. उनके बड़े भाई ने अंतिम रस्में निभाई.

बेटियां नहीं पहुंची, शिवचरण के बाई ने किया अस्थि विसर्जन: शिवचरण की मौत की जानकारी उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता को सोशल मीडिया के जरिए मिली थी. इसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे और भाई की अस्थियों का विधि-विधान से विसर्जन कर अंतिम रस्में पूरी कीं.

सोशल मीडिया के जरिए मिली थी जानकारी: महेंद्र गुप्ता ने बताया कि "मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि छोटे भाई शिवचरण गुप्ता की मौत हो गई है. जानकारी मिलने के बाद मैं अपने बेटे के साथ हरिद्वार पहुंचा और भाई की अस्थियां लेकर अंतिम रस्में पूरी कीं. हम करीब 10 साल पहले ही अपने भाई शिवचरण को मृत मान चुके थे. नेपाल में जब भूकंप आया शिवचरण वहीं थे. उसके बाद से हमसे कोई संपर्क नहीं हुआ. इसलिए हमें लगा था कि शिवचरण की मौत हो गई है. दोनों भाइयों के परिवारों के बीच करीब एक दशक तक कोई संपर्क नहीं रहा."

अस्थियां विसर्जन में भी नहीं शामिल हुई तीनों बेटियां, बोली- 'हम शर्मिंदा हैं', बड़े भाई ने निभाई रस्म (ETV Bharat)

क्यों नहीं आई बेटियां? महेंद्र गुप्ता ने बताया कि "सोशल मीडिया पर जो न्यूज उन्होंने देखी थी. वहीं पर वृद्ध आश्रम का नंबर था. जिसके बाद हमने आनंद को कॉल कर सारी बात बताई. इसके बाद आनंद ने हमें हरिद्वार ही बुला लिया. हालांकि मैं आने में सक्षम नहीं था. फिर भी मैं अपने भाई की अस्थियां विसर्जित करने आया. रही बात बेटियों की, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से को देखते हुए अपनी जान को खतरा बताया. इस वजह से उन्होंने आने से मना कर दिया."

बेटियां बोली- 'हम शर्मिंदा हैं': वृद्धाश्रम प्रबंधक आनंद ने बताया कि "अंतिम रस्म पूरी करने से पहले उन्होंने बड़ी बेटी से दोबारा बातचीत की. बेटी ने कहा कि अगर तबीयत ठीक होती तो, वो खुद हरिद्वार जरूर आती. उसने कहा कि वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन पिता उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे. हम अंतिम रस्म में शामिल नहीं हो सकी इसलिए हम शर्मिंदा हैं. बेटी ने वृद्धाश्रम प्रबंधन से कहा कि वो अपने आपको उनके पिता का छोटे भाई समझकर अंतिम रस्में पूरी कर दें.

बड़ी बेटी के घर होगी पिता तेहरवीं? आश्रम संचालक अनंद को बेटियों ने अपनी मजबूरी का जिक्र करते हुए कहा कि "बेटियों को इस बात का बेहद अफसोस है. उन्होंने अस्थियों के अच्छे से विसर्जन की अपील की. साथ ही बताया कि आगे हवन और कन्याओं को भोजन करवाने की रस्म भी की जाएगी. बड़ी बेटी ने अपने घर पर पिता की तेरहवीं की रस्म करवाने की बात कही है."

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