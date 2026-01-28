ETV Bharat / bharat

माता-पिता ने लव मैरिज की इजाजत नहीं दी तो नर्स बेटी ने इंजेक्शन देकर मार डाला, गिरफ्तार

विकराबाद (तेलंगाना): विकाराबाद जिले के बंटवारम मंडल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बेटी ने प्रेम विवाह करने से मना करने पर अपने ही माता-पिता की जान ले ली. बताया जाता है कि युवती एक युवक से प्यार करती थी. उसके माता पिता ने शादी करने की इजाजत नहीं दी. जिसके बाद बेटी ने यह खौफनाक कदम उठाया.

युवती संगारेड्डी के एक निजी अस्पताल में नर्स थी. एक युवक से प्यार करती थी. जब माता-पिता को इस प्रेम संबंध का पता चला, तो उन्होंने बेटी को फटकार लगाई और शादी करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. माता-पिता ने बेटी को उस लड़के से बात न करने की बार-बार चेतावनी भी दी. युवती के मन में उनके प्रति गहरा आक्रोश पैदा हो गया. उसे लगा कि जब तक वह उन्हें रास्ते से नहीं हटाएगी, तब तक वह अपने प्रेमी से शादी करके खुश नहीं रह पाएगी.

उसने अपने माता-पिता को मारने की एक खतरनाक साजिश की. अस्पताल से अत्यंत खतरनाक एनेस्थेटिक इंजेक्शन घर लेते आई. फिर, पहले अपनी मां की बीमारी का इलाज करने का भरोसा दिलाते हुए इंजेक्शन लगाने की बात कही. बेटी पर भरोसा कर मां ने इंजेक्शन लगवा लिया. इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई.

जब पिता ने बेटी से मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मां सो रही है. बाद में, उसने अपने पिता को भी इंजेक्शन लगा दिया. उनकी भी मौत हो गई. माता-पिता की मृत्यु के बाद, उसने सुबह अपने भाई को फोन कर रोते हुए बताया कि माता-पिता की मौत हो गई है.