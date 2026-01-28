माता-पिता ने लव मैरिज की इजाजत नहीं दी तो नर्स बेटी ने इंजेक्शन देकर मार डाला, गिरफ्तार
शुरुआत में, लोगों को लगा कि कर्ज के बोझ के कारण दंपती ने आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने जांच की तो खौफनाक खुलासा हुआ.
Published : January 28, 2026 at 5:41 PM IST
विकराबाद (तेलंगाना): विकाराबाद जिले के बंटवारम मंडल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक बेटी ने प्रेम विवाह करने से मना करने पर अपने ही माता-पिता की जान ले ली. बताया जाता है कि युवती एक युवक से प्यार करती थी. उसके माता पिता ने शादी करने की इजाजत नहीं दी. जिसके बाद बेटी ने यह खौफनाक कदम उठाया.
युवती संगारेड्डी के एक निजी अस्पताल में नर्स थी. एक युवक से प्यार करती थी. जब माता-पिता को इस प्रेम संबंध का पता चला, तो उन्होंने बेटी को फटकार लगाई और शादी करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया. माता-पिता ने बेटी को उस लड़के से बात न करने की बार-बार चेतावनी भी दी. युवती के मन में उनके प्रति गहरा आक्रोश पैदा हो गया. उसे लगा कि जब तक वह उन्हें रास्ते से नहीं हटाएगी, तब तक वह अपने प्रेमी से शादी करके खुश नहीं रह पाएगी.
उसने अपने माता-पिता को मारने की एक खतरनाक साजिश की. अस्पताल से अत्यंत खतरनाक एनेस्थेटिक इंजेक्शन घर लेते आई. फिर, पहले अपनी मां की बीमारी का इलाज करने का भरोसा दिलाते हुए इंजेक्शन लगाने की बात कही. बेटी पर भरोसा कर मां ने इंजेक्शन लगवा लिया. इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद उनकी मृत्यु हो गई.
जब पिता ने बेटी से मां के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मां सो रही है. बाद में, उसने अपने पिता को भी इंजेक्शन लगा दिया. उनकी भी मौत हो गई. माता-पिता की मृत्यु के बाद, उसने सुबह अपने भाई को फोन कर रोते हुए बताया कि माता-पिता की मौत हो गई है.
शुरुआत में, गांव के सभी लोगों को लगा कि कर्ज के बोझ के कारण दंपती ने आत्महत्या कर ली है. लेकिन जब विकाराबाद पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने इलाके की बारीकी से जांच की और वहां इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और सीरिंज बरामद किए. मौत संदिग्ध लगने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पूछताछ के दौरान बेटी के बयानों में काफी विरोधाभास मिला. पुलिस ने बताया कि जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
विकाराबाद के डीएसपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया, "हमें बंटवारम मंडल के याचारम गांव के निवासी एक युवक की ओर से शिकायत मिली थी कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है. संदिग्ध परिस्थितियों की जांच करने पर घटनास्थल से दो इंजेक्शन की सीरिंज मिलीं. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक की बेटी ने ही उनकी हत्या की थी. उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है."
