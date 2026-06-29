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PGI में रोती मां को देख बदल गई जिंदगी, भारत सरकार की राष्ट्रीय पत्रिका तक पहुंची हिमाचल की बहू और दिल्ली की बेटी की कहानी

22 बार रक्तदान कर चुकीं हिमाचल की बहू की कहानी भारत सरकार की राष्ट्रीय पत्रिका में ( ETV Bharat )

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका 'ब्लड फॉर लाइफ' के अप्रैल-जून 2026 अंक में पारुल जैन की प्रेरक रक्तदान यात्रा प्रकाशित की गई है. सबसे खास बात यह है कि पूरे हिमाचल प्रदेश से केवल पारुल जैन का चयन हुआ है. देशभर के सिर्फ सात राज्यों- हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, बिहार और उत्तर प्रदेश की प्रेरक कहानियों को इस अंक में स्थान मिला है.

सिरमौर: वर्ष 2016... पीजीआई चंडीगढ़ का एक अस्पताल... पति जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे. इसी बीच एक वृद्ध मां अपने बेटे के लिए रक्त की व्यवस्था न होने के कारण बेसहारा होकर रो रही थी. उस मां की बेबसी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर की बहू और दिल्ली की बेटी पारुल जैन के दिल को इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने उसी पल एक ऐसा संकल्प लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. आज उसी सेवा भावना ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है.

एक घटना बनी जीवन का सबसे बड़ा मोड़

दिल्ली में जन्मी और पली-बढ़ीं पारुल जैन का वर्ष 2003 में नाहन निवासी समाजसेवी नीरज जैन से विवाह हुआ. विवाह के बाद उन्होंने नाहन को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया. गृहिणी होने के साथ-साथ वह परिवार के कन्फेक्शनरी व्यवसाय में भी सहयोग करती हैं. वर्ष 2016 में उनके पति नीरज जैन को ब्रेन हेमरेज होने पर पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान पारुल जैन ने अस्पताल में एक वृद्ध मां को अपने बेटे के लिए रक्त की व्यवस्था न होने के कारण बिलखते देखा. वह दृश्य उन्हें भीतर तक झकझोर गया. उन्होंने बिना देर किए रक्तदान कर उस परिवार की मदद की. उसी दिन उन्होंने यह संकल्प लिया कि भविष्य में जब भी किसी जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता होगी, वह हमेशा सबसे पहले आगे आएंगी.

22 बार रक्तदान कर चुकीं हैं पारुल जैन (ETV Bharat)

महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं पारुल जैन

सिरमौर जिला ब्लड बैंक अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष डॉ. निशी जसवाल ने कहा कि, "पारुल जैन का राष्ट्रीय स्तर पर चयन पूरे हिमाचल प्रदेश और जिला सिरमौर के लिए गर्व की बात है. पारुल जैसी महिलाएं समाज के लिए प्रेरणा हैं. महिलाओं की रक्तदान में बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है और इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी."

22 बार किया रक्तदान, अब दूसरों को भी कर रहीं प्रेरित

उस एक घटना के बाद पारुल जैन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वह 22 बार स्वैच्छिक रक्तदान कर चुकी हैं. वह नियमित रूप से रक्तदान शिविरों में भाग लेने के साथ-साथ महिलाओं और युवाओं को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करती हैं. उनका मानना है कि रक्त किसी मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि इंसान ही इंसान की जिंदगी बचा सकता है.

भारत सरकार की राष्ट्रीय पत्रिका में हिमाचल की बहू की कहानी (ETV Bharat)

'एक मां के आंसुओं ने बदल दी पारुल की सोच'

पारुल जैन के पति नीरज जैन ने बताया कि, "वर्ष 2016 में जब मेरा उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था, तब एक मां को अपने बेटे के लिए रक्त न मिलने पर रोते हुए देखकर पारुल भावुक हो गई थीं. उसी दिन उन्होंने नियमित रक्तदान का संकल्प लिया और तब से हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं. भारत सरकार की राष्ट्रीय पत्रिका में उनकी कहानी प्रकाशित होना केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे नाहन और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है."

रक्तदान के साथ नेत्रदान का भी संकल्प

पारुल जैन ने अपने पुत्र अविरल जैन के साथ नेत्रदान का भी संकल्प लिया है. उनका कहना है कि यदि व्यक्ति अपने जीवनकाल में रक्तदान कर किसी की जान बचा सकता है तो मृत्यु के बाद नेत्रदान के माध्यम से किसी की अंधेरी दुनिया में उजाला भी ला सकता है. वह लोगों से रक्तदान के साथ-साथ नेत्रदान के लिए भी आगे आने की अपील करती हैं.

पारुल जैन के पति नीरज जैन (ETV Bharat)

मानव सेवा का बना राष्ट्रीय संदेश

पारुल जैन की कहानी यह संदेश देती है कि किसी की पीड़ा को महसूस कर लिया जाए तो एक छोटा-सा निर्णय भी हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद जगा सकता है. पीजीआई के एक अस्पताल में लिया गया उनका संकल्प आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है.

पारुल जैन ने अपने बेटे अविरल जैन के साथ (ETV Bharat)

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