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धतूरा बेचने का मामला: ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस कैंसिल करने की मांग

बेंगलुरु: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने राज्यों को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने के लिए अधिक अधिकार देने की मांग की है, जब उनके प्रोडक्ट्स से लोगों के स्वास्थ्य को तुरंत खतरा हो.

अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के खिलाफ उस कार्रवाई के बाद उनकी यह टिप्पणी आई है, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस या पंजीकरण नंबरों का उपयोग करके कथित तौर पर जहरीले धतूरे के फल या बीज को इंसानों के खाने योग्य खाद्य पदार्थ के रूप में बेचा जा रहा था.

शिकायत के बाद जांच शुरू

कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक ग्राहक के खाने के ऑर्डर के साथ धतूरे की डिलीवरी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी. शिकायत के अनुसार, ग्राहक की मां ने उस फल का सेवन किया और जहरीले प्रभावों के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

खादर ने कहा, "खाने के ऑर्डर के साथ कभी भी कोई जहरीली या विषैली वस्तु नहीं दी जानी चाहिए. हम यह जांच कर रहे हैं कि ये उत्पाद कहां से आए, इन्हें किसने सप्लाई किया और ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कैसे आए."

विभाग ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को धतूरा बेचना बंद करने, संबंधित सूचियों और विज्ञापनों को हटाने, निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए जांच नोटिस जारी किए.

कंपनी के जवाबों की जांच की गई

कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि 24 अगस्त को निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश हुए. अमेजन ने कोई जवाब नहीं दिया. स्विगी इंस्टामार्ट ने उठाए गए सुधारात्मक उपायों को समझाने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा.

बिगबास्केट ने माना कि उसके प्लेटफॉर्म से धतूरा फल बेचा गया था, लेकिन बताया कि बिक्री बंद कर दी गई है. उसने अधिकारियों को यह भी बताया कि वह अपने बिक्री के तरीके में सुधार करेगा और भविष्य के लेबलों पर स्पष्ट रूप से ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ (NOT FOR HUMAN CONSUMPTION) लिखा होगा.

प्रस्तुत किए गए विवरणों की जांच करने के बाद, विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहरीले धतूरे के फल और बीजों को भोजन के रूप में संग्रहित करना, बेचना या वितरित करना अवैध था और जन स्वास्थ्य के हितों के खिलाफ था.