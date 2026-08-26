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धतूरा बेचने का मामला: ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस कैंसिल करने की मांग

कर्नाटक सरकार ने एक ग्राहक के खाने के ऑर्डर के साथ धतूरे की डिलीवरी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी.

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कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2026 at 8:15 PM IST

4 Min Read
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बेंगलुरु: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर ने राज्यों को बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों के फूड लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने के लिए अधिक अधिकार देने की मांग की है, जब उनके प्रोडक्ट्स से लोगों के स्वास्थ्य को तुरंत खतरा हो.

अमेजन, स्विगी इंस्टामार्ट और बिगबास्केट के खिलाफ उस कार्रवाई के बाद उनकी यह टिप्पणी आई है, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस या पंजीकरण नंबरों का उपयोग करके कथित तौर पर जहरीले धतूरे के फल या बीज को इंसानों के खाने योग्य खाद्य पदार्थ के रूप में बेचा जा रहा था.

शिकायत के बाद जांच शुरू
कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने एक ग्राहक के खाने के ऑर्डर के साथ धतूरे की डिलीवरी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद अपनी जांच शुरू कर दी. शिकायत के अनुसार, ग्राहक की मां ने उस फल का सेवन किया और जहरीले प्रभावों के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

खादर ने कहा, "खाने के ऑर्डर के साथ कभी भी कोई जहरीली या विषैली वस्तु नहीं दी जानी चाहिए. हम यह जांच कर रहे हैं कि ये उत्पाद कहां से आए, इन्हें किसने सप्लाई किया और ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कैसे आए."

विभाग ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को धतूरा बेचना बंद करने, संबंधित सूचियों और विज्ञापनों को हटाने, निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए जांच नोटिस जारी किए.

कंपनी के जवाबों की जांच की गई
कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि 24 अगस्त को निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश हुए. अमेजन ने कोई जवाब नहीं दिया. स्विगी इंस्टामार्ट ने उठाए गए सुधारात्मक उपायों को समझाने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और उन्हें जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा.

बिगबास्केट ने माना कि उसके प्लेटफॉर्म से धतूरा फल बेचा गया था, लेकिन बताया कि बिक्री बंद कर दी गई है. उसने अधिकारियों को यह भी बताया कि वह अपने बिक्री के तरीके में सुधार करेगा और भविष्य के लेबलों पर स्पष्ट रूप से ‘मानव उपभोग के लिए नहीं’ (NOT FOR HUMAN CONSUMPTION) लिखा होगा.

प्रस्तुत किए गए विवरणों की जांच करने के बाद, विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहरीले धतूरे के फल और बीजों को भोजन के रूप में संग्रहित करना, बेचना या वितरित करना अवैध था और जन स्वास्थ्य के हितों के खिलाफ था.

खादर ने कहा, "कुछ कंपनियां अपनी वेबसाइट पर दावा करती हैं कि उनके उत्पाद खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन हमें अभी भी इन उत्पादों के स्रोत और क्या इसमें थोक वितरक शामिल थे, इस बारे में स्पष्ट जवाब चाहिए."

लाइसेंस की कार्यवाही जारी
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और 2011 के नियमों के तहत, कर्नाटक के आयुक्त और निर्णायक प्राधिकारियों ने बेंगलुरु में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा के नामित अधिकारी से अगले आदेश तक तीनों प्लेटफार्मों के खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के लिए कहा है.

FSSAI ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और निलंबन की कानूनी प्रक्रिया जारी है. कर्नाटक ने निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के कारण बेंगलुरु स्थित एसवीआर ग्रुप्स का लाइसेंस अलग से निलंबित कर दिया है.

खादर ने कहा कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले छोटे व्यवसायों के लाइसेंस निलंबित कर सकता है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जारी लाइसेंस रखने वाली बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय अधिकारियों के हस्तक्षेप की जरूरत होगी.

उन्होंने कहा, "एक केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने राज्य की सिफारिश पर 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की. हमने आदेश के कार्यान्वयन और देरी की जांच के लिए केंद्रीय सीईओ को पत्र लिखा है."

खादर ने कहा कि वह यह प्रस्ताव रखेंगे कि केंद्र ऐसे लाइसेंस जारी करने का अधिकार अपने पास रखे, जबकि राज्यों को तत्काल स्वास्थ्य खतरों के दौरान उन्हें निलंबित या रद्द करने की अनुमति दी जाए. इसके बाद केंद्र इस फैसले की समीक्षा कर सकता है और अगर कोई गलती पाई जाती है, तो कंपनियों या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिससे तेजी से हस्तक्षेप और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके.

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