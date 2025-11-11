डेटिंग ऐप: युवती से 3 तोले सोना और 90 हजार रुपए लूटे, DSP का बेटा गिरफ्तार!
एक डीएसपी के बेटे को डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से मुलाकात की और उसके सोने के गहने और पैसे लूट लिए.
कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु पुलिस ने एक डीएसपी के बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से मुलाकात के बाद उसके तीन सॉवेरीन और 90,000 रुपये लूट लिए. 25 वर्षीय युवती पिछले छह महीने से पापनायक्कनपालयम स्थित एक महिला छात्रावास में रह रही है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है.
ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात बम्बल और स्नैपचैट के जरिए कोयंबटूर के रामनाथपुरम निवासी तरुण नामक युवक से हुई थी. तरुण डिंडीगुल जिले में कार्यरत डीएसपी थंगापांडियन का बेटा है.
डेटिंग ऐप के जरिए करीब आए
युवती और तरुण इस डेटिंग ऐप के जरिए करीब आए थे. उन्होंने 2 नवंबर को फेस टू फेस मिलने का फैसला किया. तरुण शाम 6 बजे अपनी लग्जरी कार लेकर पापनायक्कनपालयम पहुंचा और युवती को हॉस्टल से लेकर कोयंबटूर चला गया.
उस समय तरुण ने अपनी कार केके सावदी प्राइवेट कॉलेज के पास खड़ी की. वहां एक और व्यक्ति कार में सवार हुआ. तीनों कुछ देर बातें करते रहे, तभी तरुण और उस व्यक्ति ने मिलकर युवती को धमकाया और उसके पहने हुए तीन तोले के गहने छीन लिए.
युवती को कोयंबटूर-त्रिची रोड पर छोड़ा
उन्होंने उसके बैंक अकाउंट से यूपीआई के जरिए 90,000 रुपये भी अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. इसके बाद उन्होंने युवती को कोयंबटूर-त्रिची रोड पर छोड़ दिया. ऐसा लगता है कि उस समय युवती ने कहा था कि उसे हॉस्टल में देर तक रुकने की अनुमति नहीं है.इसके बाद तरुण ने युवती के मोबाइल फोन से एक स्टार होटल में कमरा बुक किया और उसे हॉटल में भेज दिया.
आरोपी को मिली जमानत
स्टार होटल गई युवती ने अपने माता-पिता को फोन करके इसकी जानकारी दी. बाद में, इस घटना के संबंध में कोयंबटूर रेसकोर्स पुलिस स्टेशन में तरुण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने कल तरुण को गिरफ्तार कर लिया और कोयंबटूर अदालत में पेश किया. बाद में कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया.
एक रिटायर पुलिस अधिकारी ने बताया, "बड़ी संख्या में कॉलेज छात्र डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इनका इस्तेमाल करके वे नए दोस्त बनाते हैं. इनके जरिए कई तरह के अपराध किए जा रहे हैं. चूंकि ये साइबर क्राइम विंग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए पुलिस के लिए इन पर पूरी तरह से नजर रखना मुश्किल होता है. इसलिए अभिभावकों को अपने बच्चों पर पूरी तरह से नजर रखनी चाहिए."
