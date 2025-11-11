ETV Bharat / bharat

डेटिंग ऐप: युवती से 3 तोले सोना और 90 हजार रुपए लूटे, DSP का बेटा गिरफ्तार!

DSP का बेटा गिरफ्तार ( सांकेतिक तस्वीर ANI )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): तमिलनाडु पुलिस ने एक डीएसपी के बेटे को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से मुलाकात के बाद उसके तीन सॉवेरीन और 90,000 रुपये लूट लिए. 25 वर्षीय युवती पिछले छह महीने से पापनायक्कनपालयम स्थित एक महिला छात्रावास में रह रही है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात बम्बल और स्नैपचैट के जरिए कोयंबटूर के रामनाथपुरम निवासी तरुण नामक युवक से हुई थी. तरुण डिंडीगुल जिले में कार्यरत डीएसपी थंगापांडियन का बेटा है. डेटिंग ऐप के जरिए करीब आए

युवती और तरुण इस डेटिंग ऐप के जरिए करीब आए थे. उन्होंने 2 नवंबर को फेस टू फेस मिलने का फैसला किया. तरुण शाम 6 बजे अपनी लग्जरी कार लेकर पापनायक्कनपालयम पहुंचा और युवती को हॉस्टल से लेकर कोयंबटूर चला गया. उस समय तरुण ने अपनी कार केके सावदी प्राइवेट कॉलेज के पास खड़ी की. वहां एक और व्यक्ति कार में सवार हुआ. तीनों कुछ देर बातें करते रहे, तभी तरुण और उस व्यक्ति ने मिलकर युवती को धमकाया और उसके पहने हुए तीन तोले के गहने छीन लिए.