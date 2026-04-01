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बैंक फर्जीवाड़ा मामले में दतिया कांग्रेस विधायक दोषी करार, MP-MLA कोर्ट ने भेजा तिहाड़ जेल

भोपाल: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की 25 साल पुराने एक मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 साल पुराने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाए जाने के मामले में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने राजेन्द्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. विधायक राजेन्द्र भारती ने अपनी मां के नाम बैंक में जमा 10 लाख की एफडी को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया था. मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, जिसमें सजा सुनाई जाएगी.

25 साल पुराना है मामला

जिस मामले में कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती को सजा सुनाई गई है, वह 25 साल पुराना है. 24 अगस्त 1998 को आरोपी राजेन्द्र भारती की मां सावित्री श्याम ने श्याम सुंदर श्याम संस्थान की अध्यक्ष रहते हुए 10 लाख रुपए की एफडी जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया में की थी. यह एफडी 3 साल के लिए 13.50 प्रतिशत ब्याज दर पर की गई थी. वर्ष 1998 से 2001 के दौरान इस बैंक के संचालक मंडल के अध्यक्ष राजेन्द्र भारती थे.

आरोप है कि राजेन्द्र भारती ने जिला सहकारी ग्रामीण विकास बैंक दतिया के संचालक मंडल के अध्यक्षीय पद का दुरूपयोग करते हुए एफडी की अवधि को 3 साल से बढ़ाकर 10 साल और फिर 15 साल किया और इतने सालों तक 13.50 प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिलता रहा. इसके लिए बैंक की लेजर बुक, एफडी की काउंटर स्लिप और एफडी की रसीद में काटछांट की गई.