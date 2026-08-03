दतिया के दंगल में कांग्रेस का मंगल, उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस ने बरकरार रखी सीट
दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हराया. भाजपा प्रत्याशी ने लगाया भितरघात का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 8:20 PM IST
दतिया: लंबे चले सियासी घमासान के बीच दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हो गये हैं. जनता ने इस बार फिर कांग्रेस को जीत दिलाई है. 15 राउंड्स में हुई मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को हरा दिया है. कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 66757 वोट मिले जबकि, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 60741 वोट मिले थे.
15 राउंड की काउंटिंग में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते
सोमवार सुबह पहले राउंड के नतीजे सामने आए तो बीजेपी 1,184 वोट की लीड पर थी, लेकिन दूसरे राउंड की मतगणना से कांग्रेस ने जो बढ़त की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की वो 13 राउंड पूरे होने तक 11 हजार वोटों की लीड में बदल गई जिसने निर्णायक जीत का आधार रख दिया. हालांकि, 14वें राउंड में बीजेपी ने 3514 वोट से रिकवर किया, जबकि 15वां राउंड जो आखिरी राउंड था उसके पूरा होने तक कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत दर्ज कर ली. नतीजों के साथ ही जहां कांग्रेस में उल्लास है तो वहीं बीजेपी खेमे में मातम छा गया है.
भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बोले भितरघात हुआ है
कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने दतिया उपचुनाव में कुल 66,757 वोट प्राप्त किए, वहीं दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 60,741 मत मिले. इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव 22,527 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे. मतगणना स्थल पर पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी हार की पुष्टि होने के बाद तुरंत मौके से निकल गए. हालांकि, मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि "भितरघात हुआ है इसकी शिकायत सही प्लेटफार्म पर की जायेगी".
हमने अपनी बात रखी कांग्रेस ने अपनी बात रखी: मोहन यादव
दतिया उपचुनाव के परिणाम पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दतिया विधानसभा सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी अब भी उन्हीं के पास है. ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से हमने 1700 वोट आधिक पाया है. हमारे प्रति जनता का विश्वास है, बीते विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट हमने जीती जो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती. बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की सीट भाजपा ने अपने पास रखी. हमने अपनी बात रखी कांग्रेस ने अपनी बात रखी, लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय हो उसे स्वीकार करते हैं.
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वहीं मतगणना स्थल पर जीत की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया. बाहर समर्थकों का हुजूम और जश्न का माहौल बन गया. ढोल नगाड़ों के साथ नए विधायक के स्वागत में समर्थकों की भीड़ हाईवे तक लग गई थी.
कांग्रेस के प्रत्याशी की नहीं जनता की जीत है
मौके पर पहुंचे सेंवड़ा विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया ने बातचीत के दौरान कहा की, "यह कांग्रेस के प्रत्याशी की नहीं जनता की जीत है, जिस तरह किसान यहां परेशान था, महंगाई बढ़ रही थी जानता ने मन बना लिया था की वो कांग्रेस को ही देना है और यह जीत उसी की नतीजा है". इसके साथ ही बरैया ने राजेंद्र भारती द्वारा नुकसान पहुंचाने की बात भी स्वीकार की.
2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को हराया था
विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराया था. कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले थे जबकि भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले थे.