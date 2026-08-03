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दतिया के दंगल में कांग्रेस का मंगल, उपचुनाव में जीत दर्ज कर कांग्रेस ने बरकरार रखी सीट

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते ( ETV Bharat )