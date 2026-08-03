दतिया उपचुनाव में नरोत्तम ने बिछाया रेड कार्पेट, बीजेपी को हरा कांग्रेस ने ली ग्रैंड एंट्री
दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार का सार. सियासी गलियारों में नरोत्तम मिश्रा को माना जा रहा कांग्रेस की जीत का फैक्टर. ईटीवी ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की रिपोर्ट में पूरा विश्लेषण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : August 3, 2026 at 5:08 PM IST
भोपाल: बीजेपी के लिए कहा जाता है कि मजबूत संगठन वाली इस पार्टी को कांग्रेस नहीं उसका अपना कार्यकर्ता ही हरा सकता है. दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी की हार के सार में पार्टी का वही नाराज कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है. दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने के बाद जिस कार्यकर्ता ने गुस्से में हाईवे जाम कर दिया था. क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की पहली चुनावी सभा में बहे नरोत्तम के आंसुओं में कमल बह गया. आखिर कमजोर संगठन और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस की जीत के लिए रेड कार्पेट बिछाने में बीजेपी के रुठे और छूटे नेताओं की क्या भूमिका रही.
दतिया में कांग्रेस की जीत और फैक्टर नरोत्तम
दतिया विधानसभा में उपचुनाव के सीन में उस सभा को याद कीजिए, जब नरोत्तम भाषण के दौरान लगभग बिलख पड़ते हुए कहते हैं कि मैं आशुतोष के लिए दतिया के घर-घर पर जाऊंगा. सिर माथा नवाऊंगा. जब नरोत्तम ये कह रहे थे, तो उनके लफ्ज़ कुछ और कह रहे थे, जबकि भीगी आंखें और चेहरे पर उतरते आंसू कुछ और बयानी कर रहे थे. खुद नरोत्तम मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा था अफसोस तो नहीं, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव हुआ था. उसके आंसू थे.
मेरा जो दतिया से जुड़ाव था, ये उस बात के लिए आंखे छलक आई थी. असल में नरोत्तम मिश्रा का सभा में ये सीन पूरी भावुकता में हुआ हो, लेकिन उस दिन से अनकहे को उनके समर्थकों ने सुन लिया था. नरोत्तम मिश्रा के साथ हुई नाइंसाफी का असर पोलिंग बूथ तक भी गया. ये और बात है कि नरोत्तम के समर्थकों की नाराजगी की आंधी में उनका अपना पोलिंग बूथ भी नहीं बच पाया. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "पोलिंग बूथ के नतीजे बताएंगे कि वोट किस तरह से पड़ा है."
बीजेपी संगठन ने पूरी ताकत झोंकी चूक कहां हुई
दतिया विधानसभा चुनाव में टिकट के एलान के साथ जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे जाम किया था. उसके बाद बीजेपी ये जान गई थी कि यहां के सियासी तापमान को संभालना बहुत जरूरी है. संगठन से लेकर सरकार तक पूरी ताकत झोंकी गई. 2003 में बीजेपी के विधानसभा चुनाव की जीत के रणनीतिकार अरविंद भदौरिया को भी जवाबदारी सौंपी गई. पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश तक कार्यकर्ताओं को समझाइश देने और बूस्टर डोज लगाने आए लेकिन सब बेअसर रहा.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "देखिए बीजेपी को दतिया विधानसभा चुनाव के उपनतीजे को सबक की तरह लेना चाहिए. कैसे गुटबाजी का घुन अब बीजेपी में भी फैल रहा है. उसका इलाज समय से हो जाना चाहिए. मैं इसे कांग्रेस की जीत नहीं मानता. बीजेपी जैसे दल के साथ ये हमेशा है कि पार्टी को केवल उसका कार्यकर्ता ही हरा सकता है. यहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी को रिक्टर स्केल पर नाप नहीं पाई बीजेपी."
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घनश्याम और नरोत्तम की दोस्ती के भी चर्चे
इस पूरे चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा की दोस्ती के भी चर्चे रहे. सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस से निलंबित नेता राजेन्द्र भारती ने लगाए. उन्होंने घनश्याम की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि असल में नरोत्तम मिश्रा से घनश्याम के हमेशा से सौहार्द पूर्ण सबंध रहे हैं. उनका कामकाज भी साथ का है. हालांकि इसी तरह की बयानबाजी और घनश्याम सिंह की शिकायत पर चुनाव नतीजे आने के 12 घंटे पहले राजेन्द्र भारती को पार्टी ने निलंबित कर दिया.