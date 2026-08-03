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दतिया का होगा रॉकेट की स्पीड से विकास, नये रोडमैप का ईटीवी भारत पर खुलासा

दतिया के नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह ने ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव से की खास बातचीत.

GHANSHYAM SINGH ON ETV BHARAT
नवनिर्वाचित विधायक कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:46 PM IST

4 Min Read
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दतिया: लंबी खींचतान, प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप के बीच सोमवार को दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए. दतिया की जनता ने कांग्रेस के घनश्याम सिंह को जीत का सेहरा पहनाकर विधायक चुन लिया है. नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

दतिया विधानसभा उपचुनाव में जी जान लगाने के बावजूद बीजेपी के हाथ से एक बार फिर दतिया अपने नाम करने की मौका फिसल गया. राजेंद्र भारती को हाई कोर्ट से सजा के आधार पर खाली हुई विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में उपचुनाव के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन अंत में जनादेश कांग्रेस के घनश्याम सिंह के समर्थन में रहा. जनता के इस भरोसे और प्यार से नवनिर्वाचित विधायक भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं.

दतिया के नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह से ईटीवी भारत पर (ETV Bharat)

ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही साख इस उपचुनाव में लगी हुई थी. यही वजह थी मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सिंधिया या शिवराज सभी ने जी जान लगा दी, लेकिन फिर भी जनता ने बीजेपी के मुकाबले 6 हजार से ज्यादा वोट कांग्रेस को दे दिए. जब इस जीत को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव ने घनश्याम सिंह से सवाल किया तो उनका कहना था कि, बीजेपी की तरह कांग्रेस के भी सभी बड़े नेता यहां थे, लेकिन वे चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे. बीजेपी को ज़्यादा पब्लिसिटी मिली जिसके चलते सबको लगा होगा की भाजपा जीत रही है, लेकिन कांग्रेस के सभी नेताओं ने यहां बराबर मेहनत की.

सवाल- अब विधायक बन गए हैं क्या प्राथमिकता रहेगी?

जवाब- अब प्राथमिकता रहेगी दतिया का विकास, भौतिक विकास के साथ दतिया में शांति अमन चैन सद्भाव भाईचारा बढ़े ऐसा विकास भी होना चाहिए. पुरातन संस्कृति को प्रिजर्व किया जाए, उसकी पब्लिसिटी हो जिससे यहां पर्यटन बढ़ेगा. यहां धार्मिक पर्यटन है और बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं जुआ सट्टा जैसे अपराध बंद होने चाहिए. यहां नशीले पदार्थों का सेवन बहुत बढ़ गया है जिस पर रोक लगनी चाहिए. भ्रष्टाचार पर रोक, मजदूर, आम जनता, हर वर्ग को राहत मिले ये प्रयास रहेगा.

DATIA NEW MLA GHANSHYAM SINGH
दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद समर्थकों के साथ कांग्रेस के घनश्याम सिंह (ETV Bharat)

सवाल- भाजपा कहती है कि दतिया में जो विकास हुआ बीजेपी कार्यकाल में हुआ, राजेंद्र भर्ती भी अपने ढाई साल के कार्यकाल में कोर्ट कचहरी में लगे रहे. आप आने वाले ढाई साल बतौर विपक्षी विधायक कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं?

जवाब- देखिये विकास तो अपने आप होता है. आप बताए दतिया में कैसा विकास विशेष हो गया. जब मेडिकल कॉलेज खुला उस साल केंद्र की मनमोहन सरकार ने 50 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए थे, उसमे से एक दतिया था. इसके बाद लगातार मेडिकल कॉलेज कई जिलों में बन रहे हैं. यहां डिवाइडर वाली सड़कें बन रही हैं जो और शहरों में भी बन रही हैं. पूरे देश में विकास कार्य हो रहे हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में तो 80 प्रतिशत फण्ड विदेश से आता है जो डब्ल्यूएचओ और यूएनओ जैसी संस्थाओं से आता है फिर केंद्र सरकार के जरिए उनका बंटवारा होता है और उसमें पार्सियालिटी नहीं होती ये आंकड़ों और हालातों के आधार पर किया जाता है.

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सवाल - आखिरी बातचीत में आपने दावा किया था कि, कांग्रेस 20 हजार से ज़्यादा वोटों से जीतेगी लेकिन जीत का मार्जिन महज 6 हजार रह गया, क्या लगता है कहां नुकसान हुआ?

जवाब- देखिये हमारी उम्मीद के विपरीत बसई क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. वहां कहीं न कहीं पैसा, शराब, दबाव, लोभ, लालच काम कर गया क्योंकि वह दूरस्थ क्षेत्र है. ये मेरा फेलियर है की हम वहां मैनेज नहीं कर पाये, रोक नहीं पाये उन्हें जिन्होंने ये कर लिया.

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