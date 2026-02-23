ETV Bharat / bharat

केरल सरकार पर डेटा प्राइवेसी उल्लंघन का आरोप, हाई कोर्ट जाने की तैयारी में कर्मचारी

तिरुवनंतपुरम: केरल में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक डेटा प्राइवेसी के बड़े उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. यह विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों पर हाल ही में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बारे में भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज की एक सीरीज से शुरू हुआ है. कई कर्मचारी, जिन्हें अपने निजी फोन पर ये अनचाहे मैसेज मिले हैं, आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. कालीकट यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के सदस्य और कॉलेज टीचर रशीद अहमद ने पुष्टि की कि उन्होंने इस कदम के लिए पहले ही कानूनी सलाह ले ली है.

याचिकाकर्ता स्प्रिंकलर केस में 2020 के हाई कोर्ट के फैसले को आधार बना सकते हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान हेल्थ डेटा की सुरक्षा से जुड़ा था. एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम इस मामले में पैरवी करेंगे, जिन्होंने स्प्रिंकलर केस लड़ा था. शिकायत का मुख्य कारण SPARK (सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी फॉर केरल) का कथित गलत इस्तेमाल है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सर्विस रिकॉर्ड को मैनेज करने वाला आधिकारिक पोर्टल है.

SPARK पर आधिकारिक कार्यों के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है; हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संदेश भेजने के लिए इस डेटाबेस का इस्तेमाल करना प्राइवेसी और ऑफिशियल प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है.

रिपोर्ट के मुताबिक, CMO की सोशल मीडिया टीम ने लगभग 77.42 लाख लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल किया, जिसमें 62 लाख कल्याणकारी योजनाओं के पेंशनर, 5.42 लाख सरकारी कर्मचारी और महिला सुरक्षा पेंशन स्कीम के 10 लाख लाभार्थी शामिल हैं.

इस कदम ने 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा किया गया पर्सनल डेटा बिना पूर्व सहमति के कानूनी तौर पर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, स्प्रिंकलर केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति से लिया गया डेटा किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो साइन किए हुए फॉर्म के जरिये पहले से सहमति लेनी होगी. इस मामले में ऐसी कोई सहमति नहीं मांगी गई थी.