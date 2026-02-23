ETV Bharat / bharat

केरल सरकार पर डेटा प्राइवेसी उल्लंघन का आरोप, हाई कोर्ट जाने की तैयारी में कर्मचारी

रिपोर्ट के मुताबिक, केरल के CMO की सोशल मीडिया टीम ने प्रमोशन के लिए लगभग 77.42 लाख लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल किया.

Data Breach Allegations Kerala Govt Employees to Move HC Over CM Promotional Messages
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 23, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: केरल में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक डेटा प्राइवेसी के बड़े उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. यह विवाद मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों पर हाल ही में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के बारे में भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज की एक सीरीज से शुरू हुआ है. कई कर्मचारी, जिन्हें अपने निजी फोन पर ये अनचाहे मैसेज मिले हैं, आने वाले दिनों में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं. कालीकट यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के सदस्य और कॉलेज टीचर रशीद अहमद ने पुष्टि की कि उन्होंने इस कदम के लिए पहले ही कानूनी सलाह ले ली है.

याचिकाकर्ता स्प्रिंकलर केस में 2020 के हाई कोर्ट के फैसले को आधार बना सकते हैं, जो कोविड-19 महामारी के दौरान हेल्थ डेटा की सुरक्षा से जुड़ा था. एडवोकेट जॉर्ज पूनथोट्टम इस मामले में पैरवी करेंगे, जिन्होंने स्प्रिंकलर केस लड़ा था. शिकायत का मुख्य कारण SPARK (सर्विस एंड पेरोल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपॉजिटरी फॉर केरल) का कथित गलत इस्तेमाल है, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सर्विस रिकॉर्ड को मैनेज करने वाला आधिकारिक पोर्टल है.

SPARK पर आधिकारिक कार्यों के लिए मोबाइल नंबर देना जरूरी है; हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से संदेश भेजने के लिए इस डेटाबेस का इस्तेमाल करना प्राइवेसी और ऑफिशियल प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है.

रिपोर्ट के मुताबिक, CMO की सोशल मीडिया टीम ने लगभग 77.42 लाख लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल किया, जिसमें 62 लाख कल्याणकारी योजनाओं के पेंशनर, 5.42 लाख सरकारी कर्मचारी और महिला सुरक्षा पेंशन स्कीम के 10 लाख लाभार्थी शामिल हैं.

इस कदम ने 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP Act) के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी खास मकसद के लिए इकट्ठा किया गया पर्सनल डेटा बिना पूर्व सहमति के कानूनी तौर पर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, स्प्रिंकलर केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति से लिया गया डेटा किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो साइन किए हुए फॉर्म के जरिये पहले से सहमति लेनी होगी. इस मामले में ऐसी कोई सहमति नहीं मांगी गई थी.

इसके अलावा, खबर है कि सेंट्रल रजिस्ट्री की 'डू नॉट डिस्टर्ब' (DND) सुविधा के तहत रजिस्टर्ड लोगों को भी मैसेज भेजे गए, जो दूरसंचार गाइडलाइंस का उल्लंघन है.

पिछले साल, जब बिना इजाजत पेंशन पाने वालों के बारे में सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) के जरिए जानकारी मांगी गई थी, तो सरकार ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देकर मना कर दिया था. यह पहली बार है जब राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी कैंपेन के लिए ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस का इस्तेमाल किया है, जिससे डर है कि अगर यह डेटा लीक हो गया, तो डार्क वेब पर गलत इरादे वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, रशीद अहमद ने कहा कि कर्मचारियों को मिला मैसेज गुमराह करने वाला है क्योंकि सरकार सैलरी एरियर और बेनिफिट्स में बड़ी रकम रोके हुए है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ प्रशासनिक जरूरत के लिए दिए गए व्यक्तिगत संपर्क नंबरों का इस्तेमाल करके राजनीतिक प्रमोशन करना गैर-कानूनी है और कर्मचारियों के निजी जीवन में सीधा हस्तक्षेप है.

यह भी पढ़ें- '20 नहीं 40 हजार वेतन चाहिए'... केरल में नर्सों की राज्यव्यापी हड़ताल

TAGGED:

CM PROMOTIONAL MESSAGES
KERALA HIGH COURT
KERALA GOVT EMPLOYEES
KERALA DATA BREACH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.