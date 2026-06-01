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JEE Advanced 2026: दिल्ली के दर्श सिक्का ने AIR-10 हासिल कर देशभर में लहराया परचम, बताया अपना सक्सेस मंत्र

नई दिल्ली: राजधानी के दर्श सिक्का ने JEE Advanced 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 10 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. उन्होंने अपनी संतुलित तैयारी और आत्मविश्वास के दम पर देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के बीच टॉप-10 में जगह बनाई. रिजल्ट घोषित होने के बाद जब स्क्रीन पर AIR-10 दिखाई दिया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. दर्श ने बताया कि टॉप-10 रैंक हासिल करना उनका सपना था जो अब जाकर साकार हो गया.

रिजल्ट देखकर सबसे पहले परिवार को दी खुशखबरी: दर्श ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपनी रैंक देखी, सबसे पहले अपने माता-पिता और दादाजी को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'मेरा हमेशा से सपना था कि देश के टॉप छात्रों में शामिल हो सकूं. जब स्क्रीन पर AIR-10 देखा तो बेहद खुशी हुई. उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है.'

JEE एडवांस्ड AIR 10 रैंक होल्डर दर्श सिक्का से खास बातचीत (ETV Bharat)

विषयों में संतुलन बनाया सफलता का आधार: दर्श की तैयारी का तरीका पारंपरिक छात्रों से थोड़ा अलग रहा. उन्होंने किसी सख्त टाइम-टेबल का पालन करने के बजाय अपनी पढ़ाई को लचीले तरीके से आगे बढ़ाया. उनका मुख्य लक्ष्य फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में समान पकड़ बनाए रखना था. दर्श ने बताया कि हर टेस्ट में तीनों विषयों में अंक लगभग बराबर रहा. केमिस्ट्री कमजोर विषय था, इसलिए उसपर अधिक ध्यान दिया. वहीं फिजिक्स और मैथ्स में नियमित रूप से प्रश्न हल कर अभ्यास बनाए रखा.

10 से 11 घंटे पढ़ाई: दर्श ने बताया कि तैयारी के दौरान रोजाना औसतन 10 से 11 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने बताया कि लगातार घंटों तक पढ़ने में विश्वास नहीं रखता, पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेता रहा, जिससे एकाग्रता बनी रहे. कई बार सुबह के समय पढ़ाई अच्छी होती है, तो कभी देर रात तक पढ़ाई करना बेहतर लगता था. उन्होंने बताया कि शरीर और मन की क्षमता के अनुसार पढ़ाई का समय तय करना चाहिए.

सोशल मीडिया से नहीं बनाई दूरी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र सोशल मीडिया और दोस्तों से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, लेकिन दर्श ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सीमित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जारी रखा और दोस्तों के साथ बातचीत भी करते रहे. दर्श ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय-समय पर दोस्तों के साथ खेलते, बातचीत करते और खुद को तनावमुक्त रखना चाहिए.

अभ्यर्थियों को दिया आत्मविश्वास का मंत्र: JEE Advanced की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए दर्श ने कहा कि किसी मॉक टेस्ट में कम अंक आने पर घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'गलतियों को पहचानिए, उन्हें सुधारिए और आगे बढ़िए. किसी एक टेस्ट का खराब परिणाम आपकी क्षमता तय नहीं करता. अंतिम परीक्षा तक आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है.'