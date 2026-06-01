JEE Advanced 2026: दिल्ली के दर्श सिक्का ने AIR-10 हासिल कर देशभर में लहराया परचम, बताया अपना सक्सेस मंत्र
दर्श सिक्का ने कड़ी मेहनत और स्ट्रैटजी से अपना लक्ष्य हासिल किया. इसे लेकर 'ईटीवी भारत' ने उनसे खास बातचीत की. जानें क्या कहा उन्होंने..
Published : June 1, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के दर्श सिक्का ने JEE Advanced 2026 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 10 हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त की है. उन्होंने अपनी संतुलित तैयारी और आत्मविश्वास के दम पर देशभर के लाखों अभ्यर्थियों के बीच टॉप-10 में जगह बनाई. रिजल्ट घोषित होने के बाद जब स्क्रीन पर AIR-10 दिखाई दिया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा. दर्श ने बताया कि टॉप-10 रैंक हासिल करना उनका सपना था जो अब जाकर साकार हो गया.
रिजल्ट देखकर सबसे पहले परिवार को दी खुशखबरी: दर्श ने बताया कि जैसे ही उन्होंने अपनी रैंक देखी, सबसे पहले अपने माता-पिता और दादाजी को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'मेरा हमेशा से सपना था कि देश के टॉप छात्रों में शामिल हो सकूं. जब स्क्रीन पर AIR-10 देखा तो बेहद खुशी हुई. उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है.'
विषयों में संतुलन बनाया सफलता का आधार: दर्श की तैयारी का तरीका पारंपरिक छात्रों से थोड़ा अलग रहा. उन्होंने किसी सख्त टाइम-टेबल का पालन करने के बजाय अपनी पढ़ाई को लचीले तरीके से आगे बढ़ाया. उनका मुख्य लक्ष्य फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में समान पकड़ बनाए रखना था. दर्श ने बताया कि हर टेस्ट में तीनों विषयों में अंक लगभग बराबर रहा. केमिस्ट्री कमजोर विषय था, इसलिए उसपर अधिक ध्यान दिया. वहीं फिजिक्स और मैथ्स में नियमित रूप से प्रश्न हल कर अभ्यास बनाए रखा.
10 से 11 घंटे पढ़ाई: दर्श ने बताया कि तैयारी के दौरान रोजाना औसतन 10 से 11 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने बताया कि लगातार घंटों तक पढ़ने में विश्वास नहीं रखता, पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेता रहा, जिससे एकाग्रता बनी रहे. कई बार सुबह के समय पढ़ाई अच्छी होती है, तो कभी देर रात तक पढ़ाई करना बेहतर लगता था. उन्होंने बताया कि शरीर और मन की क्षमता के अनुसार पढ़ाई का समय तय करना चाहिए.
सोशल मीडिया से नहीं बनाई दूरी: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई छात्र सोशल मीडिया और दोस्तों से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, लेकिन दर्श ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने सीमित समय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग जारी रखा और दोस्तों के साथ बातचीत भी करते रहे. दर्श ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय-समय पर दोस्तों के साथ खेलते, बातचीत करते और खुद को तनावमुक्त रखना चाहिए.
अभ्यर्थियों को दिया आत्मविश्वास का मंत्र: JEE Advanced की तैयारी कर रहे छात्रों को संदेश देते हुए दर्श ने कहा कि किसी मॉक टेस्ट में कम अंक आने पर घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'गलतियों को पहचानिए, उन्हें सुधारिए और आगे बढ़िए. किसी एक टेस्ट का खराब परिणाम आपकी क्षमता तय नहीं करता. अंतिम परीक्षा तक आत्मविश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है.'
बचपन से ही मेधावी रहे दर्श: दर्श के पिता डॉ. कपिल सिक्का ने बताया कि बेटा शुरू से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट रहा है. उसने DPS ईस्ट ऑफ कैलाश और बाद में DPS आर.के. पुरम में पढ़ाई की. स्कूल के दिनों से ही वह गणित और विज्ञान से जुड़ी प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता था. परिवार में दोनों माता-पिता डॉक्टर हैं, लेकिन दर्श की रुचि शुरू से ही कंप्यूटर, गणित और फिजिक्स में अधिक रही. इसी वजह से उसने इंजीनियरिंग के क्षेत्र को अपने करियर के रूप में चुना.
बोर्ड परीक्षाओं में भी रहा शानदार रिकॉर्ड: डॉ. कपिल सिक्का ने आगे बताया, दर्श को कक्षा 10 की CBSE बोर्ड परीक्षा में 98.4 प्रतिशत अंक मिले थे. वहीं कक्षा 12 में उसे 94 प्रतिशत अंक मिले हैं. परिवार कुछ विषयों में पुनर्मूल्यांकन कराने पर भी विचार कर रहा है. स्कूल शिक्षा के दौरान भी दर्श लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे और शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
ओलंपियाड्स ने किया मजबूत आधार तैयार: उन्होंने बताया कि JEE की तैयारी में कोचिंग के शिक्षकों और मेंटर्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा. नियमित टेस्ट, शिक्षकों का मार्गदर्शन और योजनाबद्ध अध्ययन ने तैयारी को सही दिशा दी. विभिन्न ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में भाग लेने से दर्श के कॉन्सेप्ट्स मजबूत हुए और प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर को समझने में मदद मिली. इसके अलावा स्कूल, शिक्षकों और परिवार का निरंतर सहयोग भी सफलता की बड़ी वजह बना.
मेहनत के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी: उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफलता केवल लंबे समय तक पढ़ाई करने से नहीं मिलती. इसके लिए सही मार्गदर्शन, मानसिक मजबूती, परिवार का सहयोग और संतुलित जीवनशैली भी उतनी ही जरूरी है. बच्चे जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत उनके माता-पिता, शिक्षक और मेंटर्स भी करते हैं. यही सामूहिक प्रयास सफलता का मार्ग बनता है.
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