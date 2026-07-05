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दार्जिलिंग की खूबसूरती बचाने की कवायद, कूड़ा फेंकने व मलबा जमा करने पर अब लगेगा जुर्माना!

इसका मुख्य मकसद जागरूकता बढ़ाना और दार्जिलिंग को साफ रखना और शहर को और सुंदर बनाने में मदद करने के लिए बढ़ावा देना है.

Now there will be a fine for throwing garbage in Darjeeling.
दार्जिलिंग में अब कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 7:35 PM IST

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दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) : पहाड़ों की रानी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, दार्जिलिंग नगर पालिका सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने, थूकने या पेशाब करने जैसी लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसके उल्लंघन पर 100 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.

इस बारे में राज्य सरकार का निर्देश 1 जुलाई को लागू हुआ, जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने यह जागरूकता और लागू करने की मुहिम शुरू की.

गुरुवार से, नगर निगम के अधिकारी दार्जिलिंग के अलग-अलग हिस्सों में लाउडस्पीकर से लोगों और टूरिस्ट को इन नए नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए सार्वजनिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं. दार्जिलिंग नगर पालिका अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी ने कहा कि पहाड़ी शहर को साफ रखने के लिए इन नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा, "पब्लिक जगहों पर थूकते, पेशाब करते या गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा. हमारा पहला मकसद सिर्फ लोगों को सजा देना नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाना और दार्जिलिंग को साफ रखना है, हम सभी को शहर को और भी सुंदर बनाने में मदद करने के लिए बढ़ावा देंगे."

टूरिस्ट में जागरूकता बढ़ाने के लिए, होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जगह पर 'क्या करें और क्या न करें' और पेनल्टी की लिस्ट साफ-साफ लगाएं. नए नियमों के तहत, जुर्माने की रकम जुर्म की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी.

सड़क पर थूकने या पेशाब करने जैसी गलतियों के लिए कम से कम 100 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन ज़्यादा कचरा फेंकने या कंस्ट्रक्शन का कचरा और मलबा जमा करने जैसी गंभीर गलतियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

ठाकुरी ने कहा कि सरकार के नोटिफिकेशन के बाद सफाई अभियान में काफी तेजी आई है. हालांकि, नगर पालिका सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगा रही है, बल्कि अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना को भी अपग्रेड कर रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कचरा छांटने और क्रश करने वाली मशीनें लगाने का काम अगस्त में शुरू हो जाएगा. ये मशीनें उन जगहों पर लगाई जाएंगी जहां कूड़े के डिब्बे रखे जाते थे. मशीनें सूखे कचरे को छांटकर पीस देंगी, जिससे उसे डंपिंग ग्राउंड तक ले जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी.

चेयरमैन ने कहा, "नगर निगम के कर्मचारियों को इन मशीनों को चलाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि एक अलग यूनिट गीले कचरे को खाद में बदलेगी. हालांकि, ठाकुरी ने लोगों से अनुरोध किया कि जब तक यह नया सिस्टम पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता, तब तक वे पुराने टैंकों में कचरा न डालें."

उन्होंने कहा, "अभी के लिए, हमने लोगों से अनुरोध किया है कि वे मौजूदा वैट में कचरा न डालें. कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां लोगों को उनका अलग किया हुआ कचरा देने के लिए एक तय समय पर आएंगी. नगर निगम ने अंधेरे में सड़कों पर निर्माण का सामान और मलबा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है."

ठाकुरी ने कहा, "हम अक्सर देखते हैं कि रात में सड़कों पर निर्माण का मलबा फेंका जाता है. नियम तोड़ने वालों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज स्कैन की जाएगी, जिनके खिलाफ लीगल नोटिस जारी किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा."

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