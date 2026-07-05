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दार्जिलिंग की खूबसूरती बचाने की कवायद, कूड़ा फेंकने व मलबा जमा करने पर अब लगेगा जुर्माना!

दार्जिलिंग में अब कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना. ( ETV Bharat )

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) : पहाड़ों की रानी की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, दार्जिलिंग नगर पालिका सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने, थूकने या पेशाब करने जैसी लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है, जिसके उल्लंघन पर 100 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इस बारे में राज्य सरकार का निर्देश 1 जुलाई को लागू हुआ, जिसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने यह जागरूकता और लागू करने की मुहिम शुरू की. गुरुवार से, नगर निगम के अधिकारी दार्जिलिंग के अलग-अलग हिस्सों में लाउडस्पीकर से लोगों और टूरिस्ट को इन नए नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए सार्वजनिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं. दार्जिलिंग नगर पालिका अध्यक्ष दीपेन ठाकुरी ने कहा कि पहाड़ी शहर को साफ रखने के लिए इन नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा, "पब्लिक जगहों पर थूकते, पेशाब करते या गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाने पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा. हमारा पहला मकसद सिर्फ लोगों को सजा देना नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाना और दार्जिलिंग को साफ रखना है, हम सभी को शहर को और भी सुंदर बनाने में मदद करने के लिए बढ़ावा देंगे." टूरिस्ट में जागरूकता बढ़ाने के लिए, होटल मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी जगह पर 'क्या करें और क्या न करें' और पेनल्टी की लिस्ट साफ-साफ लगाएं. नए नियमों के तहत, जुर्माने की रकम जुर्म की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी. सड़क पर थूकने या पेशाब करने जैसी गलतियों के लिए कम से कम 100 रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन ज़्यादा कचरा फेंकने या कंस्ट्रक्शन का कचरा और मलबा जमा करने जैसी गंभीर गलतियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.