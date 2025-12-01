ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग के इस फल की दीवानी है दुनिया, अब भारत सरकार ने दे दी ये बड़ी 'मान्यता'

विशेषज्ञों की मानें तो दार्जिलिंग मंदारिन का स्वाद किसी भी अन्य संतरे से बेहतर है. जीआई टैग मिलने से देश-विदेश में इसका बाजार बढ़ेगा.

Darjeeling Mandarin Orange
दार्जिलिंग का 'मंदारिन संतरा'. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 7:56 PM IST

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): पहाड़ियों का मशहूर सर्दियों का फल, दार्जिलिंग का 'मंदारिन संतरा'. अब इसे आधिकारिक तौर पर भारत का जीआई टैग (GI tag) मिल गया है. सर्दियों के इस फल की भारी मांग न केवल पूरे देश में, बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी है. मंदारिन के लिए जीआई टैग की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. आखिरकार, पहाड़ियों के लोग इस मान्यता को लेकर उत्साहित हैं.

जीआई टैग की मान्यता पर खुशी जताते हुए, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने एक बयान में कहा, "मैं मिरिक में दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (DOFPO), पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (WBSCS&T) के पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर (PIC) और उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध दार्जिलिंग मंदारिन संतरे के लिए आधिकारिक GI टैग का दर्जा हासिल करने के उनके अथक प्रयास के लिए बधाई देता हूं."

Darjeeling Mandarin Orange
सांसद ने जीआई टैग की जानकारी दी. (ETV Bharat)

मान्यता और प्रक्रिया:

यह दर्जा 24 नवंबर, 2025 को जीआई रजिस्ट्री द्वारा औपचारिक रूप दिया गया. जिसमें दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (DOFPO) को पंजीकृत मालिक बनाया गया है. जबकि 'उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय' (UBKV) और पीआईसी (PIC) ने आवेदन प्रक्रिया में सुविधा प्रदाताओं के रूप में काम किया.

मंदारिन राज्य की 11वीं कृषि फसल है जिसे जीआई टैग मिला है. मंदारिन के जीआई टैग के लिए आवेदन अगस्त 2022 में किया गया था. पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तुलसी शरण घिमिरे ने किया. उन्होंने पहल की और आवश्यक दस्तावेज, वैज्ञानिक जानकारी और फील्ड सर्वेक्षण एकत्र किए. पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसमें उनकी सहायता की.

पिछले एक दशक में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में संतरे के उत्पादन में भारी गिरावट आई है. बीमारी, कीटों के हमलों, मिट्टी की समस्याओं और मौसम में बदलाव जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पादन गिरा है. इस गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. हालांकि, लगभग चार हजार किसान अभी भी संतरे की खेती से जुड़े हैं और उन्हें जीआई टैग मिलने से 'अधिकृत उपयोगकर्ता' के रूप में मान्यता मिलेगी. जिससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलने की उम्मीद है.

Darjeeling Mandarin Orange
दार्जिलिंग का 'मंदारिन संतरा' (ETV Bharat)

नागपुरी संतरे से ज्यादा मीठा होताः

विशेषज्ञों के अनुसार, दार्जिलिंग मंदारिन का स्वाद और रस भारत के किसी भी अन्य संतरे से बेहतर है. यह नागपुर के संतरे से भी ज्यादा मीठा है. जीआई टैग मिलने से देश-विदेश में इसका बाजार बढ़ेगा और किसान इसे बेहतर कीमत पर बेच पाएंगे.

केंद्र सरकार 'मिशन संतरा' परियोजना के माध्यम से पहाड़ियों में संतरे की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. यह सहायता नए पौधे, तकनीकी सलाह, रोग निवारण उपाय और नए बाग बनाने के रूप में दी जा रही है.

विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया:

प्रोफेसर तुलसी शरण घिमिरे ने कहा, "2022 से, जानकारी इकट्ठा करने, परीक्षण करने और दस्तावेज़ जुटाने के बाद जीआई टैग के लिए आवेदन किए गए हैं. जीआई टैग मिलने के बाद, हमारा लक्ष्य मंदारिन की उपज बढ़ाना और बाजार में इसकी बिक्री बढ़ाना होगा."

दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष मनोज सुब्बा ने कहा, "इस बार हम किसानों को मंदारिन की खेती के बारे में और जागरूक करेंगे. जीआई टैग मिलने के बाद, इस खेती में अधिक उन्नत तकनीक का उपयोग करना और केंद्र व राज्य से विभिन्न सहायता प्राप्त करना आसान हो जाएगा."

