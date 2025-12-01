ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग के इस फल की दीवानी है दुनिया, अब भारत सरकार ने दे दी ये बड़ी 'मान्यता'

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): पहाड़ियों का मशहूर सर्दियों का फल, दार्जिलिंग का 'मंदारिन संतरा'. अब इसे आधिकारिक तौर पर भारत का जीआई टैग (GI tag) मिल गया है. सर्दियों के इस फल की भारी मांग न केवल पूरे देश में, बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी है. मंदारिन के लिए जीआई टैग की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. आखिरकार, पहाड़ियों के लोग इस मान्यता को लेकर उत्साहित हैं.

जीआई टैग की मान्यता पर खुशी जताते हुए, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने एक बयान में कहा, "मैं मिरिक में दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन (DOFPO), पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (WBSCS&T) के पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर (PIC) और उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय को प्रसिद्ध दार्जिलिंग मंदारिन संतरे के लिए आधिकारिक GI टैग का दर्जा हासिल करने के उनके अथक प्रयास के लिए बधाई देता हूं."

मान्यता और प्रक्रिया:

यह दर्जा 24 नवंबर, 2025 को जीआई रजिस्ट्री द्वारा औपचारिक रूप दिया गया. जिसमें दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (DOFPO) को पंजीकृत मालिक बनाया गया है. जबकि 'उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय' (UBKV) और पीआईसी (PIC) ने आवेदन प्रक्रिया में सुविधा प्रदाताओं के रूप में काम किया.

मंदारिन राज्य की 11वीं कृषि फसल है जिसे जीआई टैग मिला है. मंदारिन के जीआई टैग के लिए आवेदन अगस्त 2022 में किया गया था. पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तुलसी शरण घिमिरे ने किया. उन्होंने पहल की और आवश्यक दस्तावेज, वैज्ञानिक जानकारी और फील्ड सर्वेक्षण एकत्र किए. पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर ने इसमें उनकी सहायता की.

पिछले एक दशक में दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में संतरे के उत्पादन में भारी गिरावट आई है. बीमारी, कीटों के हमलों, मिट्टी की समस्याओं और मौसम में बदलाव जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पादन गिरा है. इस गिरावट से किसानों को भारी नुकसान हुआ है. हालांकि, लगभग चार हजार किसान अभी भी संतरे की खेती से जुड़े हैं और उन्हें जीआई टैग मिलने से 'अधिकृत उपयोगकर्ता' के रूप में मान्यता मिलेगी. जिससे उन्हें अपनी उपज का सही दाम मिलने की उम्मीद है.