दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हमला, घटना की जांच जारी
पश्चिम बंगाल में इस महीने यह दूसरी बार है जब सांसदों पर हमला किया गया. पिछली बार भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हमला किया गया.
Published : October 19, 2025 at 9:51 AM IST
दार्जिलिंग: उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्ट पर कथित तौर पर हमला हुआ. आरोप है कि शनिवार रात दार्जिलिंग जिले के सुखिया पोखरी प्रखंड के माझीधुरा इलाके का दौरा करके लौटते समय उनके काफिले पर पथराव किया गया. हमले के बाद सांसद राजू बिष्ट जोरबंगला पुलिस थाने गए और लिखित शिकायत दर्ज कराई. बीजेपी ने इस हमले को लेकर सत्तारुढ टीएमसी पर हमला किया.
केंद्र सरकार ने हाल ही में पहाड़ के स्थायी राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक उच्च पदस्थ मध्यस्थ की नियुक्ति की है, लेकिन सांसद ने आरोप लगाया है कि यह हमला राजनीतिक गुस्से को दर्शाता है. इस घटना के बाद से पहाड़ी शहर के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है. हालाँकि, पहाड़ की सत्तारूढ़ पार्टियों - भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने हमले से इनकार किया है.
I strongly condemn the cowardly attack on my colleague and MP from Darjeeling; Shri Raju Bista Ji, in Masdhura near Sukhia Pokhari.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 18, 2025
This attack follows the deadly and life threatening attack on MP Khagen Murmu and MLA Dr Shankar Ghosh.
This heinous act by TMC goons, targeting… https://t.co/slk5RL9cjF
पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद सांसद राजू बिष्ट ने संवाददाताओं से कहा, 'मेरे काफिले की एक अन्य कार पर पत्थर लगा जिससे उसका शीशा टूट गया. मैंने शिकायत दर्ज कराई है.' उन्होंने आगे कहा, 'कई लोग पहाड़ की स्थायी राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति का विरोध करते हैं.
उन्होंने ही इस घटना की साजिश रची. इस तरह की हरकतें मुझे डरा नहीं सकती. अगर उनमें हिम्मत है, तो वे दिनदहाड़े मुझ पर खुलेआम हमला करें. अंधेरे की आड़ में मुझ पर हमला करना कायरता है.' गौरतलब है कि मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और सिलीगुड़ी विधायक एवं भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष पर इससे पहले जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में राहत सामग्री वितरित करते समय हमला किया गया था.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On BJP MP Raju Bista's convoy being attacked in Masdhura, BJP leader Dilip Ghosh says, " violence is increasing across west bengal. tmc aims to win elections through intimidation. as the possibility of sir increases, their tension grows, their… pic.twitter.com/JLWdKy1OZf— ANI (@ANI) October 19, 2025
मुर्मू अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं. इस घटना ने राज्य की राजनीति में पहले ही हलचल मचा दी है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि मौजूदा हमला तनाव को और बढ़ा सकता है. नंदीग्राम से भाजपा सांसद सुवेंदु अधिकारी ने हमले की निंदा की. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'टीएमसी के गुंडों द्वारा उनके काफिले को निशाना बनाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के इरादे से किया गया यह जघन्य कृत्य हताशा और भय का प्रतीक है.'
भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के प्रवक्ता एसपी शर्मा ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा, 'किसी ने उन पर हमला नहीं किया. शायद पहाड़ी से कोई पत्थर लुढ़का होगा. वह राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं.' राजू बिष्ट हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद से राहत सामग्री लेकर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सुखियापोखरी के रिम्बिक, लोधामा और माझीधुरा सहित कई जगहों पर सहायता सामग्री वितरित कर रहे हैं.
यह हमला उस समय हुआ जब वह सिलीगुड़ी के पास खपरैल स्थित अपने आवास लौट रहे थे. दार्जिलिंग के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश ने कहा, 'सांसद ने अपने काफिले पर हमले की शिकायत की है और हमने जांच शुरू कर दी है.'
टीएमसी के गुंडों का ये कृत्य है:सुवेंदु आधिकारी
बीजेपी नेता सुवेंदु आधिकारी ने कहा, 'मैं सुखिया पोखरी के पास मसधुरा में अपने सहयोगी और दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिष्ट जी पर हुए कायराना हमले की कड़ी निंदा करता हूँ. यह हमला सांसद खगेन मुर्मू और विधायक डॉ. शंकर घोष पर हुए जानलेवा और जानलेवा हमले के बाद हुआ है. टीएमसी के गुंडों द्वारा उनके काफिले को निशाना बनाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के इरादे से किया गया यह जघन्य कृत्य हताशा और भय का प्रतीक है.
पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ रही है:दिलीप घोष
मसधुरा में भाजपा सांसद राजू बिस्टा के काफिले पर हुए हमले पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, 'पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ रही है. टीएमसी का लक्ष्य डराने-धमकाने के जरिए चुनाव जीतना है. जैसे-जैसे एसआईआर की संभावना बढ़ती है, उनका तनाव बढ़ता है, उनकी भाषा बदलती है और उनका रवैया बदलता है. अगर प्रतिनिधि, सांसद और विधायक लोगों से नहीं मिल सकते तो यहां चुनाव कैसे हो सकते हैं? यहां लोकतंत्र कहां है? अगर ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो आम नागरिक कहां जा सकते हैं?