Explainer : जल प्रलय से पहले यहां शुरु हो जाती है हथौड़ों की गूंज, राशन से पहले 'लाइफलाइन' की मचती है होड़
बाढ़ की आहट से सहमे कुशेश्वरस्थान में राशन से पहले नावें क्यों बनती हैं? क्या इस बार भी नाव बनेंगी जीवन का आधार? रिपोर्ट- वरुण
Published : July 19, 2026 at 2:11 PM IST
दरभंगा : बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. जुलाई की लगातार बारिश ने एक बार फिर उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों की चिंता बढ़ा दी है. नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है. नेपाल में बारिश भी नदियों पर दबाव बढ़ा रही हैं. बाढ़ आने से पहले दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान में जैसे-जैसे कोसी और कमला बलान नदी का जलस्तर बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे गांवों में एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है.
राशन से ज्यादा जरूरी है 'लाइफलाइन' : दरभंगा जिले के निचले इलाकों में बसे यहां के लोग राशन या दवाइयों का नहीं, बल्कि नावों का इंतजाम पहले करने लगते हैं. बढ़ई अपने औजार निकाल लेते हैं और लकड़ी की नावें तैयार करने में जुट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही दिनों में यही नाव हजारों लोगों की लाइफलाइन बनने वाली है.
जहां सड़क नहीं वहां नाव ही जीवन : कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के इटहर, उसरी, उजुआ सिमरटोका, तिलकेश्वर समेत कई पंचायतें साल के अधिकांश समय नदी और जलभराव से घिरी रहती हैं. यहां नाव केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है.
शादी-ब्याह से लेकर अस्पताल तक नाव की जरूरत : प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचना हो, किसी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए श्मशान जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करनी हों- हर काम नाव के सहारे ही होता है. शादी-ब्याह में बारात ले जाने और दुल्हन की विदाई तक नाव से होती है. यही वजह है कि यहां अधिकांश परिवार अपनी नाव रखना गर्व की बात मानते हैं.
बाढ़ आते गांवों का टूट जाता है संपर्क : लगातार बारिश के कारण कोसी और कमला बलान का जलस्तर बढ़ने की आशंका के बीच निचले इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की चिंता बढ़ गई है. हर साल बाढ़ आने पर गांवों का संपर्क टूट जाता है और लोगों को घर छोड़कर तटबंधों पर शरण लेनी पड़ती है. बाढ़ का पानी फैलते ही सड़कें गायब हो जाती हैं और नाव ही लोगों के लिए एकमात्र विकल्प बचता है. इसी जरूरत को देखते हुए स्थानीय कारीगर महीनों पहले से नाव तैयार करना शुरू कर देते हैं.
तीन-चार दिन में तैयार होती है एक नाव : स्थानीय नाव निर्माता पप्पू शर्मा बताते हैं कि एक नाव बनाने में तीन से चार दिन का समय लगता है. बाढ़ आने से करीब दो-तीन महीने पहले ही नाव बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है. एक नाव की कीमत लगभग आठ से नौ हजार रुपये होती है.
खास लकड़ी से तैयार होती है नाव : नावों को मुख्य रूप से जामुन और जलेबी की लकड़ी से तैयार किया जाता है. कई लोग पहले से एडवांस रुपए देकर नाव बुक करा देते हैं. हालांकि उनका कहना है कि पहले जितनी बड़ी बाढ़ आती थी, अब वैसी स्थिति कम बनती है, इसलिए नावों की बिक्री भी पहले की तुलना में घटी है.
'हर साल वही कहानी राहत मिलती है समाधान नहीं' : स्थानीय निवासी शमसे आलम खान का कहना है कि कुशेश्वरस्थान और किरतपुर से सटे दर्जनों गांव हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं. जलस्तर बढ़ते ही हालात कयामत जैसे हो जाते हैं. लोग खंभों पर घर बनाते हैं, फिर बाढ़ में वह बह जाते हैं. पानी उतरने के बाद लोग फिर उसी जगह नया घर बनाने को मजबूर हो जाते हैं.
''राहत सामग्री बांटने से समस्या खत्म नहीं होगी. सरकार को ऊंचे पुल, स्थायी सड़क, सुरक्षित पुनर्वास और बाढ़ नियंत्रण की दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि हर साल बाढ़ से बच्चों की पढ़ाई, लोगों का रोजगार और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा प्रभावित होता है.''- शमसे आलम खान, स्थानीय बाढ़ पीड़ित
186 नावें और सैकड़ों राहत केंद्र प्रशासन ने किए तैयार : बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं. कोसी और कमला नदी के बीच बसे करीब दो दर्जन गांवों के लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की योजना बनाई गई है. राहत शिविर और सामुदायिक किचन की तैयारी हो चुकी है.
''प्रशासन ने 186 नावों को नाविकों सहित किराये पर रखा है, ताकि आपात स्थिति में लोगों का आवागमन जारी रह सके. इसके अलावा 512 राहत शिविर और 611 सामुदायिक किचन के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं.''- कौशल कुमार, जिलाधिकारी, दरभंगा
'हर स्थिति से निपटने की तैयारी पूरी' : दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बाढ़ की संभावना बनी हुई है. सभी तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है. जहां कटाव की सूचना मिल रही है, वहां तत्काल अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
''दरभंगा के निचले स्थानों पर विस्थापन की स्थिति बनने पर राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और नावों की व्यवस्था पहले से तैयार रखी गई है, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके.''- कौशल कुमार, जिलाधिकारी, दरभंगा
नाव सिर्फ साधन नहीं पूरी जीवन व्यवस्था है : कुशेश्वरस्थान की तस्वीर बताती है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए नाव केवल लकड़ी से बनी एक वस्तु नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का आधार है. जब तक बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक हर मानसून के साथ बढ़ई हथौड़ा उठाएंगे, नई नावें बनेंगी और हजारों परिवार एक बार फिर उसी उम्मीद के सहारे बाढ़ का सामना करेंगे कि शायद अगला साल कुछ बेहतर होगा.
क्यों आती है कमला बलान जैसी नदियों में बाढ़? : उत्तर बिहार में कोसी और कमला बलान नदियों की विनाशकारी बाढ़ का सबसे बड़ा कारण नेपाल के पहाड़ी इलाकों में होने वाली अत्यधिक मानसूनी बारिश और नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी है. भौगोलिक बनावट ऐसी है कि नेपाल से निकलने वाली ये हिमालयी नदियां ढलान से उतरकर सीधे बिहार के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं.
नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ : मानसून के समय जब पड़ोसी देश नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है, तो कोसी बराज के गेट खोलने पड़ते हैं. वहां से अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बिहार के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल जाता है.
पानी के साथ नदियां बहाकर लाती हैं गाद : इसके साथ ही, हिमालय पर्वत श्रृंखला की बनावट काफी कच्ची होने के कारण ये नदियां अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी और बालू को भारी मात्रा में काट देती हैं. जब यह गाद या सिल्ट मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो पानी की रफ्तार धीमी होने की वजह से नदी के तल में ही जमा होने लगती है.
नदियों में लगातार गाद भरने से गांवों के लेबल में आ गई नदी : लगातार गाद जमा होने से इन नदियों की गहराई बहुत कम हो चुकी है. इस वजह से नदियां अधिक पानी का भार संभालने में असमर्थ हो जाती हैं और उनका पानी किनारों को लांघकर गांवों और रिहाइशी इलाकों को जलमग्न कर देता है.
कोसी बिहार का शोक : बाढ़ की इस विभीषिका को कोसी नदी का चंचल स्वभाव और उसका बार-बार रास्ता बदलना और अधिक गंभीर बना देता है. अपने अनियंत्रित मार्ग परिवर्तन के कारण कोसी को 'बिहार का शोक' भी कहा जाता है, जिसने बीते ढाई सौ सालों में पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय की है.
तटबंध भी बाढ़ की निभा रहे भूमिका : उत्तर बिहार के मैदानी भाग में नदियों के इस अनपेक्षित फैलाव और नई धाराओं के बनने की वजह से हर साल नए और अनछुए ग्रामीण इलाके भी अचानक इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाते हैं. सुरक्षा के लिए बनाए गए मानव निर्मित तटबंध भी अब इस समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं.
गांवों की सतह से ऊपर आ चुका नदी का लेबल : तटबंधों के बीच में गाद जमा होने के कारण नदी का जलस्तर अब आसपास के मैदानी गांवों की सतह से काफी ऊपर उठ चुका है. ऐसी स्थिति में, पानी के प्रचंड दबाव के कारण जब भी ये तटबंध क्षतिग्रस्त होते हैं, तो मधुबनी, दरभंगा और सुपौल जैसे जिलों में अचानक बाढ़ आ जाती है. इसके अलावा, ये बांध स्थानीय स्तर पर होने वाली बारिश के पानी को निकलने नहीं देते, जिससे हफ्तों तक जलजमाव की समस्या बनी रहती है. इसी बीच वहां बसे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है.
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