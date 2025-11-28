ETV Bharat / bharat

एक ऐप ने बदल दी लाखों दिहाड़ी मजदूरों की दुनिया, जानिए कैसे ​जन्म हुआ 'Digital Labour Chowk' का​

बिहार के दरभंगा के चंद्रशेखर मंडल ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक ऐप बनाया है, जो उनकी किस्मत बदल रहा है. पढ़ें

डिजिटल लेबर चौक की कहानी
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 28, 2025 at 8:12 AM IST

रिपोर्ट: वरुण कुमार

दरभंगा: आपने सुबह-सुबह चौराहे पर लोगों की भीड़ देखी होगी, जो काम की तलाश में लगे रहते हैं. इन लोगों को दिहाड़ी मजदूर कहते हैं. जब भी कोई महाजन या ग्राहक या यूं कह लें जिनको काम कराना होता है, मजदूरों के पास आते हैं तो, वह दौड़कर उनसे पूछता है कुछ काम करना है क्या बाबू! कभी चौराहे पर आप खड़ा होकर उनको देखिए, तब जाकर उनके दर्द को आप महसूस कर सकते हैं. शायद यही दर्द दरभंगा के आमी गांव के रहने वाले चंद्रशेखर मंडल (30) ने महसूस की है. तभी उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर एक बड़ी कंपनी खड़ा कर दी है.

दरभंगा के चंद्रशेखर की बड़ी पहल: करीब 4 साल की उम्र में बिहार छोड़कर दिल्ली अपनी बुआ के पास पढ़ाई करने गए चंद्रशेखर मंडल ने 12वीं के बाद सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंक की नौकरी शुरू की. ऑफिस आते जाते बैंक के बाहर दिहाड़ी मजदूरों को देखकर चंद्रशेखर के मन मे पीड़ा होती थी. उनके संघर्ष, जद्दोजहद को देख कर चंद्रशेखर ने उनके लिए कुछ करने की ठानी.

क्या है ऐप बनाने का कारण?: चंद्रशेखर मंडल ने बताया कि ऐप बनाने की उन्होंने कोरोनाकाल से पहले ही यानी कि 2020 से पहले ही ठान ली थी. लेकिन कोरोनाकाल में मजदूर जब पैदल अपने घर लौटने लगे, तब ऐप बनाने की ज्यादा जरूरत महसूस होने लगी. कोरोनाकाल में चंद्रशेखर को भी दिल्ली से अपने घर दरभंगा लौटना पड़ा था.

इस दौरान उन्हें समय मिला कि वे अपने ऐप विचार को आकार दें, जिसमें वे मज़दूरों को रोज़ काम के लिए चौक पर धक्के खाने के बजाय एक नया विकल्प देना चाहते थे. चंद्रशेखर बताते हैं कि कोरोनाकाल ऐप को जल्द लांच करने की एक वजह थी, लेकिन ऐप पहले से ही उनके मन में था.

ईटीवी भारत GFX.

​कैसे जन्म हुआ ‘Digital Labour Chowk’ का​? : उन्होंने बताया कि एक दिन ऑफिस के बालकनी में कॉफी की चुस्की ले रहे थे और नीचे सड़क पर बारिश में मजदूर काम के लिए भटक रहे थे. बारिश में छुपने के लिए एक छप्पर के नीचे सैकड़ों मजदूर को देखा था. उसी समय मन में एक टीस उठी थी. चंद्रशेखर मंडल ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद ही कोविड 19 का दौर आया और लॉकडाउन लग गया. फिर क्या था कुछ दिनों बाद ही 2020 में ही लेबर चौक नाम से एक ऐप डिजिटल लेबर चौक शुरू किया.

डिजिटल लेबर चौक बदल रही मजदूरों की दुनिया : दिहाड़ी मजदूरों के लाचारगी को देखकर चंद्रशेखर बेचैन रहने लगे. कुछ ही वर्षो में उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर मजदूरों के लिए एक ऐप तैयार किया. जिसका नाम डिजिटल लेबर चौक दिया.

ईटीवी भारत GFX.

दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी हुई आसान: इस लेबर चौक एप के तहत दिहाड़ी मजदूरों को काम मिलने में आसानी होने लगी. आज चंद्रशेखर के प्रयास के चलते लाखों मजदूरों को इनके ऐप से काम मिलने लगा है. चंद्रशेखर बताते हैं कि उन्हें अभी इस क्षेत्र में और भी काम करना है.

दिहाड़ी मजदूरों को ऑनलाइन काम : चंद्रशेखर ने बताया कि आज के समय में करोड़ों की संख्या में देश में बेरोजगार हैं, जो प्रतिदिन अलग-अलग शहरों में लेबर चौराहे पर खड़े होकर दिहाड़ी मजदूरी की तलाश करते हैं. ऐसे में कुछ को काम मिलता है और किसी को काम नहीं मिल पाता है, लेकिन, हमारे इस प्लेटफार्म के माध्यम से मजदूर को मजदूर चौराहे पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है. वह घर बैठे ही अपनी मन चाहे काम को आसानी से ढूंढ सकते हैं.

ईटीवी भारत GFX.

"यह काम मैंने वर्ष 2020 में शुरू किया, जिसका लाभ मजदूरों को सबसे ज्यादा लॉकडाउन के दौरान मिला है. 30 साल की उम्र में यह सफलता प्राप्त की है और अभी आगे श्रमिकों के लिए और भी काम करना है. ऐप पर पढ़े लिखे के साथ ही अनपढ़ मजदूर भी आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है."- चंद्रशेखर मंडल, डिजिटल लेबर चौक ऐप के संस्थापक

'लाखों मजदूरों को मिला काम': रजिस्ट्रेशन के बाद वह सीधे कंपनी में संपर्क कर अपनी मन माफिक जॉब को कर सकता है. चंद्रशेखर मंडल ने बताया कि अब तक लेबर चौक एप के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के लाखों मजदूरों को काम मिले हैं.

'पलायन रोकना है मकसद': उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि आने वाले भविष्य में शहर से लेकर कस्बे में लेबर चौक पर खड़े होकर काम खोजने वाले लेबर की प्रक्रिया को खत्म करना है. उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोग भी मजदूरी करते थे और पड़ोस के लोग आज भी करते हैं. लेकिन, उन्हें अपना शहर छोड़ कर पलायन न करना पड़े, इस उद्देश्य को लेकर हमने यह काम शुरू किया है.

चंद्रशेखर मंडल

'घर बैठे मिलता है काम': उन्होंने बताया कि काम की तलाश में लेबर का काम करने वाला व्यक्ति घर से निकलता है , लेकिन, अक्सर उसे काम नहीं मिल पाता है. डिजिटल लेबर चौक के माध्यम से वह पहले घर बैठे काम खोज सकता है और सीधे घर से काम पर जा सकता है.

"किसी मजदूर को किसी चौराहे पर काम खोजने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा. ऐप की वजह से आज तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, सहित देश के 28 राज्यों की सरकार का सहयोग मिला है. वहीं हमारे डिजिटल लेबर चौक के माध्यम से कोई श्रमिक अगर देश के बाहर काम करना चाहता है तो वह भी आसानी से रजिस्ट्रेशन करा कर नौकरी पा सकता है."- चंद्रशेखर मंडल, डिजिटल लेबर चौक ऐप के संस्थापक

चंद्रशेखर मंडल

कैसे काम करता है ‘Digital Labour Chowk’?​ : यह ऐप मिस्त्री, पेंटर, प्लंबर, बढ़ई जैसे कामगार, ठेकेदार और बिल्डर को एक दूसरे से जोड़ता है. यहां कॉन्ट्रेक्टर अपने काम (प्रोजेक्ट) की जानकारी डालते हैं, जैसा किस तरह का काम है, कितना वेतन मिले, कितने दिन का काम है और कहां लोकेशन है. मजदूर को यह जानकारी सीधे मिल जाती है, जिसके बाद वो अपनी जानकारी ऐप में दर्ज करता है, जो सीधे कॉन्ट्रेक्टर को मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं.

​मजदूरों तक पहुंचने की रणनीति​ : उन्होंने बताया कि डिजिटल लेबर चौक पर रजिस्ट्रेशन करने का किसी भी श्रमिक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. प्ले स्टोर से आसानी से ऐप डाउनलोड किया जा सकता है और जितने भी भारतवर्ष की जॉब हैं, उसको एक सिंगल स्क्रीन में देखा जा सकता है. लेबर चौक चौराहे पर खड़े होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत में साढ़े आठ करोड़ कंस्ट्रक्शन श्रमिक आज के समय में हैं, जो काम खोज रहे हैं. जिनके लिए यह ऐप लाभदायक है.

डिजिटल लेबर चौक ऐप

आज लाखों परिवार खुश: उन्होंने बताया कि मेरा जन्म दरभंगा के बिहार में हुआ है और मैं आज अपनी सफलता के लिए अपने पिता को श्रेय देता हूं, जिन्होंने मुझे चार साल की उम्र में पढ़ाई करने के लिए मेरी बुआ के पास दिल्ली भेज दिया था. उन्होंने बताया कि मेरे गांव से आज के समय में 70% लोग पलायन कर रहे हैं.

ऐप से जुड़ी 3 हजार कंपनियां: चंद्रशेखर ने कहा कि गांव में सिर्फ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बचे हैं, जिसे देखकर मैंने ये ऐप बनाया है जो सफल हो रहा है. इससे लगभग 3 हजार कंपनियां भी जुड़ गई हैं. एक लाख से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को इस एप्प से काम मिला है और वो सुखी जीवन जी रहे हैं.

आमी गांव

ऐप से करीब दो लाख वर्कर जुड़े: आज उनके इस ऐप से करीब दो लाख वर्कर जुड़े हैं, जिन्हें लगभग दस हजार कंपनियां घर बैठे रोजगार उपलब्ध करा रही है. चंद्रशेखर के ऐप पर कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक, काम करने वाले अलग-अलग फील्ड के लोगों का ब्योरा डालती हैं और उससे जुड़े मजदूरों को नोटिफिकेशन मिल जाता है.

माता-पिता के साथ चंद्रशेखर

चंद्रशेखर को ताने मारते थे लोग: यहां मजदूरों के अनुभव के आधार पर उनका एक प्रोफाइल पहले से बना होता है. हालांकि, शुरुआत में चंद्रशेखर को काफी ताने भी सुनने को मिले. उनके जानने वाले अक्सर सवाल करते कि आखिर इससे क्या हासिल होगा. नौकरी छोड़ने के उनके फैसले पर लोग हंसने लगे थे, लेकिन आज चंद्रशेखर ने उन सभी लोगों को जवाब दे दिया है.

'इंटरनेशनल लेवल की बन गई कंपनी' : वहीं चंद्रशेखर मंडल के पिता गौरी शंकर मंडल अपने पुत्र की उपलब्धि पर बड़े खुश हैं. उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र चंद्रशेखर मंडल डिजिटल लेबर चौक करके एक ऐप चलता है. वह शुरूआती दिनों से ही लग्नशील था क्योंकि जब वह 4 वर्ष तक का था तब हम उसे पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिए थे. गौरी शंकर ने कहा कि आज यह कंपनी विश्व स्तर पर चल रही है. इंडिया में ही नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, इंग्लैंड हर जगह के लोग जुड़े हुए हैं और सब जगह मेरा लड़का मीटिंग में जाता रहता है.

पिता गौरीशंकर मंडल

"बेटे ने ठाना था कि डिजिटल लेबर चौक ऐप बनाएंगे, जिससे मजदूरों को सड़क पर भटकना नहीं पड़ेगा और घर बैठे डिजिटल माध्यम से उन्हें काम मिलेगा. यही प्रक्रिया पिछले 3 साल से कर रहा है. इसमें बहुत सफलता भी मिली है. हर जगह इनका ऑफिस है. पटना, दिल्ली, कटिहार और दरभंगा में ऑफिस है. बिहार सरकार से सहायता मिलती है."- गौरी शंकर मंडल , चंद्रशेखर के पिता

चंद्रशेखर मंडल पर ग्रामीण को गर्व: वहीं गांव के जय प्रकाश मंडल बताते हैं कि चंद्रशेखर मंडल बचपन में ही दिल्ली चले गये थे. वहां से ही पढ़ाई किये हैं. जब वह गांव आते थे तो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे. वह दिल्ली में डिजिटल लेबर चौक के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं और यह कंपनी बहुत हद तक आगे बढ़ी रही है. हमें दरभंगा के लाल पर गर्व है.

ग्रामीण जय प्रकाश मंडल

"अब जो वह गांव आता है तो देखते हैं हम लोग कि वह अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बात ही नहीं करता है. जब वह ऑफिस के स्टाफ या फिर और कहीं बात करता है तो सिर्फ अंग्रेजी में ही करता रहता है. हम लोगों को बहुत खुशी होती है. हमारे गांव का हमारे समाज का लड़का आगे बढ़ रहा है, इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है."- जय प्रकाश मंडल, ग्रामीण

मजदूरों का पलायन बड़ी समस्या

बढ़ती चली गई कंपनी की वैल्यू: वहीं चंद्रशेखर के परिजनों के अनुसार इस कंपनी की शुरुआत 40000 से की गई थी, लेकिन आज तक सरकारी अनुदान और फंडिंग मिलाकर तीन से चार करोड़ की इसकी वैल्यू हो गई है. इससे देश के 28 राज्यों के मजदूर जुड़े हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा हैं.

