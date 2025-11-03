ETV Bharat / bharat

चार साल के बाद जम्मू में खुला दरबार, अब 6 माह तक जम्मू से चलेगी सरकार

चार साल के अंतराल के बाद जम्मू में दरबार खुला. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर लिया.

DARBAR OPENS IN JAMMU
जम्मू स्थित सचिवालय (ETV Bharat)
Published : November 3, 2025 at 12:06 PM IST

जम्मू: चार साल के अंतराल के बाद आज जम्मू में दरबार खुला. 2021 के बाद पहली बार दरबार खुला, जब उपराज्यपाल ने इस प्रथा को रोक दिया था. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यहां नागरिक सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर लिया. श्रीनगर स्थित सचिवालय बंद कर दिए गए और अब ये जम्मू में खुल गए.

जम्मू-कश्मीर में सचिवालय छह-छह महीने के लिए क्रमश: श्रीनगर और जम्मू चलते हैं. इसके लिए बकायदा दस्तावेज एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में शिफ्ट किया जाता है. इसे दरबार मूव के नाम से जाना जाता है. उपराज्यपाल ने साल 2021 में भारी खर्च का कारण बताते हुए इसपर रोक लगा दी थी.

उमर अब्दुल्ला के साथ उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनके कैबिनेट सहयोगी, मुख्य सचिव और सिविल सचिवालय के सभी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया. सिविल सचिवालय पहुँचने के बाद उमर मंच पर गए जहाँ जम्मू-कश्मीर पुलिस और पुलिस बैंड की एक टुकड़ी ने उनका स्वागत किया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया. कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया.

2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव की प्रथा को महंगा और सरकारी खजाने पर बोझ बताते हुए बंद कर दिया था. लेकिन यह कदम लोगों खासकर जम्मू के व्यापारियों के बीच अच्छा नहीं रहा, जिन्हें इन वर्षों में नुकसान उठाना पड़ा. चुनाव प्रचार के दौरान और घोषणापत्र में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव की प्रथा को फिर से शुरू करने का वादा किया था, जिसे उन्होंने आज पूरा किया.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दरबार मूव में शामिल होते हुए (ETV Bharat)

नागरिक सचिवालय पहुँचने से पहले उमर अब्दुल्ला अपने सरकारी आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित रेजीडेंसी रोड स्थित शहीदी चौक से रघुनाथ बाजार होते हुए शालीमार चौक तक पैदल गए जहाँ व्यापारियों ने उनका स्वागत किया. दरबार मूव की परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें माला पहनाई. रघुनाथ बाजार के व्यापारी इस परंपरा को फिर से शुरू करने के लिए मुखर थे क्योंकि उनका व्यवसाय सर्दियों में कश्मीर से आने वाले लोगों पर निर्भर था.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कारोबारी और समर्थक दरबार मूव में शामिल होते हुए (ETV Bharat)

इस अवसर पर उपस्थित फारूक अब्दुल्ला ने इस कदम का स्वागत किया और कहा, 'यह उन ताकतों को जवाब है जो जम्मू-कश्मीर को विभाजित करना चाहती थी.' फारूक अब्दुल्ला ने निर्वाचित सरकार की फाइलें रोकने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी आलोचना की और कहा, 'उपराज्यपाल हर फाइल रोक रहे हैं, जिससे जन कल्याण के काम अटक रहे हैं लेकिन वह सरकार को नहीं रोक सकते.'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ कारोबारी और समर्थकों का हुजूम दरबार मूव में शामिल होते हुए (ETV Bharat)
