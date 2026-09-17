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'ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई याचिका खारिज'; ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 17, 2026 at 1:11 PM IST

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नई दिल्ली: ओडिशा सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया है. दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो मासूम बेटों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. स्टेन्स और उनकी पत्नी ग्लैडिस 'मयूरभंज इवेंजेलिकल मिशनरी' के साथ काम करते थे, जो कुष्ठ रोगियों की देखभाल करती थी.

इससे पहले, सर्वोच्च अदालत ने दारा सिंह की रिहाई की याचिका पर कोई फैसला न लेने के लिए ओडिशा सरकार को फटकार लगाई थी. आज यह मामला जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आया. बेंच ने दारा सिंह के वकील से कहा, "इस फैसले को चुनौती देने के लिए आप जो भी आधार चुनना चाहते हैं, चुन सकते हैं. अपनी याचिका में सुधार करें और फिर बहस करें."

बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि रिहाई की याचिका खारिज करने का आदेश दारा सिंह के वकील को सौंप दिया गया है. बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया है और उन्हें अपनी याचिका में जरूरी सुधार (संशोधन) करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाता है." अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है.

63 वर्षीय दारा सिंह पिछले 25 से अधिक सालों से जेल में बंद है. उसने 2024 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और समय से पहले रिहाई की मांग की थी. उसका तर्क था कि वह 24 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है और "जवानी के गुस्से" में उठाए गए अपने कदम पर "पछतावा" कर रहा है.

इस तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी दार सिंह को 2003 में सीबीआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. इसके बाद 2005 में उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था.

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