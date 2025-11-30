दंतेवाड़ा में फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों का पुनर्वास, 37 नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, इनमें 65 लाख के 27 इनामी
लोन वर्राटु (घर वापसी) अभियान का बड़ा असर, बस्तर को वर्ष 2026 तक नक्सलमुक्त बनाने के अभियान के तहत भी ये ऐतिहासिक कदम है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 30, 2025 at 4:36 PM IST
दंतेवाड़ा: लोन वर्राटू अभियान और पुनर्वास नीति के तहत अब बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं. रविवार को फिर 37 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है. आत्मसमर्पण करने वाले 37 नक्सलियों में 27 इनामी नक्सली हैं जिनपर कुल 65 लाख का इनाम घोषित था. इनमें कुमली मंडावी एसजेडसीएम कमलेश की गार्ड भी रही है.
कई ऐसे नाम जिनकी सालों से थी तलाश: पुलिस अधीक्षक गौरव राय और ASP रामकुमार बर्मन के नेतृत्व में डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में सभी नक्सलियों ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया. आत्मसमर्पण करने वालों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी लंबे समय से सुरक्षा बलों को तलाश थी.
37 नक्सलियों का सरेंडर, टॉप 5 नक्सलियों की डिटेल जानिए
|नाम
|पद
|कंपनी नंबर/कमेटी
|इनाम
|कुमली उर्फ अनिता मंडावी
|सदस्य
|कंपनी नंबर 06
|8 लाख का इनाम
|गीता उर्फ लख्मी उर्फ लक्ष्मी मड़काम
|सदस्य
|कंपनी नंबर 10
|8 लाख का इनाम
|रंजन उर्फ सोमा मण्डावी
|सदस्य
|कंपनी नंबर 06
|8 लाख का इनाम
|भीमा उर्फ जहाज कलमू
|सदस्य
|कंपनी नंबर 02
|8 लाख का इनाम
|क्रांति उर्फ पोदिये गावड़े
|ACM
|आमदई एरिया कमेटी
|5 लाख का इनाम
बाकी नक्सलियों के नाम
- 2 लाख के इनामी नक्सलियों के नाम- कुमारी मुन्नी कर्मा, लक्ष्मी अटामी, कृष्णा पदामी, मंगड़ी उर्फ मंगली हेमला, दशरू डोडी, नंदू मंडावी, विज्जा मिच्चा
- 1 लाख के इनामी नक्सली- हिड़मे कुहड़ाम, रोशनी उर्फ हुंगी सोड़ी, राजू उर्फ गांधी लेकाम, जनकू वेको, बुधराम माड़वी, सुखमति उर्फ सुक्की ताती, सुकलू कड़ियाम, टाकलू उर्फ अजय कश्यप, बामन मंडावी, अर्जुन कुंजाम, कुमारी सोमारी परसा, विजय ओयाम, फुलमती उर्फ शांति वेको
- 50 हजार के इनामी- नितेष उर्फ बदरू अलामी और सुखराम कुहड़ाम
- बाकी 10 नक्सलियों के नाम- मारा राम लेकाम, हेमला बुगुर, बबलु ओयाम, मंगडू लेकाम, बामन उर्फ साई कुंजाम, मल्ला बारसे, पाण्डू ताती, नंदा मड़काम, श्रीमती देवे मड़काम, लिंगा कुंजाम है.
सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण, आजीविका संवर्धन समेत सभी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें- गौरव राय, एसपी
लोन वर्राटु अभियान बना उम्मीद की किरण: बस्तर के सुदूर अंदरूनी इलाकों में लंबे समय से नक्सल संगठन युवाओं को बहला-फुसलाकर शामिल किया जाता था. जिससे उनके परिवारों और समाज को काफी नुकसान होता था. अब पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीण समाज की कोशिश से नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं.
हाल ही के बड़े नक्सल सरेंडर की जानकारी
- 28 नवंबर- बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतु दादा भी शामिल
- 26 नवंबर- 20 लाख रुपये के इनामी नक्सल दंपति ने खैरागढ़ इलाके में पुनर्वास किया
- 26 नवंबर- बीजापुर में 41 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया. इन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम घोषित था.