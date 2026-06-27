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दुनिया भर में खतरनाक उमस भरी गर्मी दोगुनी हुई, भारत के 50 शहरों में खतरा बढ़ा

विशेषज्ञ ने कहा कि भारत में बढ़ती उमस बहुत ज्यादा गर्मी को और भी खतरनाक बना रही है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...

Dangerously Humid Heat Has Doubled Worldwide; 50 Indian Cities Face Growing Risk
दुनिया भर में खतरनाक उमस भरी गर्मी दोगुनी हुई, भारत के 50 शहरों में खतरा बढ़ा (File/ ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 5:31 PM IST

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नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन न सिर्फ गर्मियों को ज्यादा गर्म बना रहा है, बल्कि आर्द्रता (उमस) बढ़ाकर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है. क्लाइमेट सेंट्रल (Climate Central) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि 1970 के दशक से दुनिया भर में खतरनाक आर्द्र दिनों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है, और भारत इस बढ़ते खतरे के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित देशों में से एक बनकर उभरा है.

59 भारतीय शहरों सहित दुनिया भर के 961 शहरों के विश्लेषण से पता चलता है कि खतरनाक रूप से आर्द्र दिनों की औसत संख्या 1970-79 के दौरान सालाना 10 दिनों से बढ़कर 2016 और 2025 के बीच सालाना 23 दिन हो गई है. रिपोर्ट का अनुमान है कि 1970 के बाद से इन खतरनाक आर्द्र-गर्म दिनों में से 64% सीधे तौर पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं.

ये नतीजे भारत के लिए खास तौर पर चिंता की बात हैं, जहां बढ़ता तापमान और अधिक आर्द्रता मिलकर हीट स्ट्रेस (गर्मी से होने वाले तनाव) का खतरा बढ़ा रहे हैं. अध्ययन के मुताबिक, भारत के 50 शहर उन शहरों में शामिल हैं जहां खतरनाक उमस भरी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, खासकर तटीय और घनी आबादी वाले इलाकों में.

उमस भरी गर्मी से परेशान दुकानदार
उमस भरी गर्मी से परेशान दुकानदार (File/ ANI)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और वरिष्ठ पर्यावरणविद् शैलेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं. अधिक गर्म वातावरण हर 1°C तापमान बढ़ने पर लगभग 7% ज्यादा जलवाष्प जमा कर सकता है, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है."

उन्होंने आगे कहा, "तेजी से शहरीकरण, हरियाली का खत्म होना, कंक्रीट बनना, जलाशयों का सिकुड़ना, और नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect) गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और शहरों को ठंडा होने से रोक रहे हैं, खासकर रात में. ये सब मिलकर वेट-बल्ब तापमान (Wet-bulb temperature) बढ़ा रहे हैं, जिससे शरीर की पसीने से खुद को ठंडा करने की क्षमता कम हो जाती है और गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मौतों का खतरा काफी बढ़ जाता है. यह अब सिर्फ जलवायु का मुद्दा नहीं है, यह जन स्वास्थ्य, शहरी नियोजन और व्यावसायिक सुरक्षा की चुनौती है."

वेट-बल्ब टेम्परेचर क्या है?
नियमित हवा के तापमान से अलग, वेट-बल्ब टेम्परेचर (WBT) गर्मी और नमी के मिले-जुले असर को मापता है. यह बताता है कि इंसान का शरीर पसीने के जरिये खुद को कितने प्रभावी तरीके से ठंडा कर सकता है.

जब आर्द्रता ज्यादा होती है, तो पसीना धीरे-धीरे उड़ता है, जिससे शरीर के लिए गर्मी कम करना मुश्किल हो जाता है. इससे जल्दी ही गर्मी से होने वाली थकावट, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और गंभीर मामलों में मौत हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 35°C का वेट-बल्ब टेम्परेचर इंसान के जीवित रहने की सीमा माना जाता है, क्योंकि शरीर अब खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता.

दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही उमस भरी गर्मी
रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले पांच दशकों में खतरनाक आर्द्रता वाले मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. 1970 के दशक में दुनिया में हर साल औसतन ऐसे 10 दिन दर्ज किए जाते थे, जबकि 2016-2025 के दौरान यह संख्या बढ़कर 23 दिन हो गई है.

गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाते बच्चे
गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाते बच्चे (File/ ANI)

अकेले 2025 में, दुनिया में औसत 23 खतरनाक आर्द्रता वाले दिन रहे, जिनमें से 19 दिन (83%) जलवायु परिवर्तन की वजह से थे. अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 32 खतरनाक आर्द्रता वाले दिन रिकॉर्ड किए गए, जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर को दिखाता है.

तटीय भारत सबसे ज्यादा प्रभावित
रिपोर्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को उन राज्यों के तौर पर बताया गया है, जहां खतरनाक उमस भरी गर्मी में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई है.

सबसे अधिक प्रभावित शहरों में शामिल हैं:

  • तिरुनेलवेली में खतरनाक आर्द्रता वाले दिन साल में 119 से बढ़कर 273 दिन हो गए.
  • चेन्नई में 205 से बढ़कर 257 दिन हो गए.
  • तिरुचिरापल्ली में 129 से बढ़कर 251 दिन हो गए.
  • मदुरै में 57 से बढ़कर 200 दिन हो गए.
  • विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में अब साल के दो-तिहाई से अधिक समय खतरनाक उमस वाली स्थिति रहती है.

अध्ययन में तिरुनेलवेली (34वें), चेन्नई (39वें), तिरुचिरापल्ली (43वें) और विजयवाड़ा (45वें) को दुनिया भर के उन 50 शहरों में शामिल किया गया है, जहां खतरनाक उमस वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक रहने का अनुमान है.

मुंबई क्षेत्र, उत्तर भारत में भी तेज वृद्धि
इसका असर अब सिर्फ तटीय इलाकों तक ही सीमित नहीं है. महाराष्ट्र में, मुंबई और नवी मुंबई में खतरनाक उमस वाले दिन हर साल 136 से बढ़कर 206 हो गए हैं, जबकि ठाणे और डोंबिवली में 182 से बढ़कर 222 दिन हो गए हैं.

पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली, नई दिल्ली, नजफगढ़ और फरीदाबाद जैसे शहरों में अब हर साल लगभग 30-40 खतरनाक उमस वाले दिन होते हैं. आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भोपाल, इंदौर, रांची और जमशेदपुर में भी इसी तरह की वृद्धि दर्ज की गई है.

शोधकर्ताओं का कहना है कि तापमान में वृद्धि, मानसून की नमी और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के मेल से कई आंतरिक शहरों में उमस भरी गर्मी और भी खतरनाक हो रही है.

हालांकि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि भूगोल भी एक अहम भूमिका निभाता है. अध्ययन के समय के दौरान बेंगलुरु और श्रीनगर में खतरनाक उमस वाले दिन नहीं आए, जबकि पुणे जैसे अधिक ऊंचाई वाले शहरों में ऐसे दिन काफी कम रहे.

स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की संभावना
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खतरनाक उमस वाली गर्मी, जिसे कभी बहुत कम माना जाता था, अब आम होती जा रही है. बुजुर्ग, बच्चे, बाहर काम करने वाले लोग, गर्भवती औरतें और पुरानी बीमारियों वाले लोग असुरक्षित हैं, खासकर उन इलाकों में जहां कूलिंग, हेल्थकेयर और गर्मी सहने लायक सुविधा की पहुंच कम है.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में एसोसिएट प्रोफेसर उपासना घोष ने कहा कि भारत को बाहर काम करने वालों के लिए हीटवेव एडवाइजरी जारी करने से आगे बढ़कर समुदाय-आधारित ताप अनुकूलन योजना बनाने की जरूरत है, खासकर अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए. उन्होंने कहा कि ठंडी छतें, लचीले कार्य घंटे और हीट-हेल्थ वेज इंश्योरेंस जैसे उपायों को बढ़ाया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए उनकी समीक्षा की जानी चाहिए.

शैलेंद्र कुमार ने कहा, "भारत "अदृश्य गर्मी के तनाव" के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां उमस उच्च तापमान को थर्मामीटर द्वारा बताए गए तापमान से कहीं अधिक खतरनाक बना देती है.

उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "वेट-बल्ब तापमान भारत की ताप कार्य योजनाओं में एक प्रमुख मापदंड बनना चाहिए. कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए जलवायु अनुकूलन को अब मौसम की भविष्यवाणी से आगे बढ़ाकर शहरी नियोजन, व्यावसायिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को शामिल करना चाहिए."

यह भी पढ़ें- ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय मानसून पर प्रभाव, संभावित सुपर अल नीनो से सबक और चेतावनी

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