ETV Bharat / bharat

दुनिया भर में खतरनाक उमस भरी गर्मी दोगुनी हुई, भारत के 50 शहरों में खतरा बढ़ा

दुनिया भर में खतरनाक उमस भरी गर्मी दोगुनी हुई, भारत के 50 शहरों में खतरा बढ़ा ( File/ ANI )

नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन न सिर्फ गर्मियों को ज्यादा गर्म बना रहा है, बल्कि आर्द्रता (उमस) बढ़ाकर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है. क्लाइमेट सेंट्रल (Climate Central) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि 1970 के दशक से दुनिया भर में खतरनाक आर्द्र दिनों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है, और भारत इस बढ़ते खतरे के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित देशों में से एक बनकर उभरा है.

59 भारतीय शहरों सहित दुनिया भर के 961 शहरों के विश्लेषण से पता चलता है कि खतरनाक रूप से आर्द्र दिनों की औसत संख्या 1970-79 के दौरान सालाना 10 दिनों से बढ़कर 2016 और 2025 के बीच सालाना 23 दिन हो गई है. रिपोर्ट का अनुमान है कि 1970 के बाद से इन खतरनाक आर्द्र-गर्म दिनों में से 64% सीधे तौर पर मानवजनित जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं.

ये नतीजे भारत के लिए खास तौर पर चिंता की बात हैं, जहां बढ़ता तापमान और अधिक आर्द्रता मिलकर हीट स्ट्रेस (गर्मी से होने वाले तनाव) का खतरा बढ़ा रहे हैं. अध्ययन के मुताबिक, भारत के 50 शहर उन शहरों में शामिल हैं जहां खतरनाक उमस भरी गर्मी तेजी से बढ़ रही है, खासकर तटीय और घनी आबादी वाले इलाकों में.

उमस भरी गर्मी से परेशान दुकानदार (File/ ANI)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और वरिष्ठ पर्यावरणविद् शैलेंद्र कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान और वायुमंडलीय आर्द्रता दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं. अधिक गर्म वातावरण हर 1°C तापमान बढ़ने पर लगभग 7% ज्यादा जलवाष्प जमा कर सकता है, जिससे गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है."

उन्होंने आगे कहा, "तेजी से शहरीकरण, हरियाली का खत्म होना, कंक्रीट बनना, जलाशयों का सिकुड़ना, और नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव (Urban Heat Island Effect) गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और शहरों को ठंडा होने से रोक रहे हैं, खासकर रात में. ये सब मिलकर वेट-बल्ब तापमान (Wet-bulb temperature) बढ़ा रहे हैं, जिससे शरीर की पसीने से खुद को ठंडा करने की क्षमता कम हो जाती है और गर्मी से जुड़ी बीमारियों और मौतों का खतरा काफी बढ़ जाता है. यह अब सिर्फ जलवायु का मुद्दा नहीं है, यह जन स्वास्थ्य, शहरी नियोजन और व्यावसायिक सुरक्षा की चुनौती है."

वेट-बल्ब टेम्परेचर क्या है?

नियमित हवा के तापमान से अलग, वेट-बल्ब टेम्परेचर (WBT) गर्मी और नमी के मिले-जुले असर को मापता है. यह बताता है कि इंसान का शरीर पसीने के जरिये खुद को कितने प्रभावी तरीके से ठंडा कर सकता है.

जब आर्द्रता ज्यादा होती है, तो पसीना धीरे-धीरे उड़ता है, जिससे शरीर के लिए गर्मी कम करना मुश्किल हो जाता है. इससे जल्दी ही गर्मी से होने वाली थकावट, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और गंभीर मामलों में मौत हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि 35°C का वेट-बल्ब टेम्परेचर इंसान के जीवित रहने की सीमा माना जाता है, क्योंकि शरीर अब खुद को ठीक से ठंडा नहीं कर पाता.

दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही उमस भरी गर्मी

रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले पांच दशकों में खतरनाक आर्द्रता वाले मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. 1970 के दशक में दुनिया में हर साल औसतन ऐसे 10 दिन दर्ज किए जाते थे, जबकि 2016-2025 के दौरान यह संख्या बढ़कर 23 दिन हो गई है.

गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में नहाते बच्चे (File/ ANI)

अकेले 2025 में, दुनिया में औसत 23 खतरनाक आर्द्रता वाले दिन रहे, जिनमें से 19 दिन (83%) जलवायु परिवर्तन की वजह से थे. अध्ययन में यह भी बताया गया है कि 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा 32 खतरनाक आर्द्रता वाले दिन रिकॉर्ड किए गए, जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते असर को दिखाता है.