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अरब सागर में पाकिस्तान ने किया अनुच्छेद 10 का उल्लंघन, युद्धपोत से PAK जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक

नई दिल्ली: भारत ने अरब सागर में एक पाकिस्तानी जहाज और भारतीय नौसेना के युद्धपोत के बीच हुई टक्कर के बारे में इस्लामाबाद के आरोपों को शुक्रवार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह घटना पड़ोसी देश के जहाज की खतरनाक गतिविधियों के कारण हुई.

भारतीय पक्ष के अनुसार यह घटना मंगलवार रात को हुई, जब पाकिस्तानी जहाज उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे के युद्धपोत के करीब आ गया. भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के दूतावास प्रभारी साद वरैच को तलब किया था और राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया था.

इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के दूतावास प्रभारी सत्यंजल पांडे को तलब किया और आरोप लगाया कि भारतीय युद्धपोत की आक्रामक गतिविधि के कारण यह टक्कर हुई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी जहाज ने 1991 के उस समझौते का उल्लंघन करते हुए ‘‘खतरनाक’’ गतिविधि की, जिसके तहत नौसेना के जहाजों को तीन समुद्री मील की दूरी बनाए रखनी होती है.

जयसवाल ने भारतीय युद्धपोत की पहचान आईएनएस कोलकाता के तौर पर की, जो एक मिसाइल विध्वंसक है. उन्होंने कहा, "हमारे जताये गए विरोध पर हमने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी है. यह वही टालमटोल वाला रवैया है जिसकी हमें उम्मीद थी. हम उसमें शामिल आरोपों और आक्षेपों को खारिज करते हैं." उन्होंने कहा कि भारतीय जहाज आईएनएस कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में नियमित तैनाती पर था, तभी पाकिस्तानी नौसेना के जहाज 'हुनैन' ने समुद्र में ‘अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर तरीके’ से व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप टक्कर हुई.