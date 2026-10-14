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इमारतों का इम्तिहान: हर साल जर्जर इमारतें ले रही देश में 1500 लोगों की जान, हर शहर में मौजूद 'टाइम बम'

इमारतों का इम्तिहान ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन एरिया में पांच मंजिला इमारत गिरने से 7 नौजवानों की मौत की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया. दिल्ली की इस इमारत का गिरना पहला हादसा नहीं है, देश के विभिन्न राज्यों में जर्जर इमारतों का गिरना और उनमें दबकर लोगों का मरना प्रशासनिक हलके में 'दस्तूर' बन चुका है. NCRB के सरकारी आंकड़े देखें तो ये बात जमीनी रूप से सच दिखाई पड़ती है. एनसीआरबी के आंकड़ों को खंगालें तो औसतन हर साल देशभर में जर्जर इमारतों के गिरने से 1500 लोगों की जान चली जाती है. हर इमारत के गिरने और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की तेजी कुछ दिनों तक तो बरकरार रहती है, लेकिन उसके बाद फिर नतीजा 'ढाक के तीन पात' जैसे ही होते हैं.