इमारतों का इम्तिहान: हर साल जर्जर इमारतें ले रही देश में 1500 लोगों की जान, हर शहर में मौजूद 'टाइम बम'
किसी हादसे के बाद लिए जाने वाले निर्णय और कार्रवाई का वादा कागज की फाइलों में ही सिमट जाता है. पढ़िए ये ग्राउंड रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 6:15 PM IST
जयपुर: देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन एरिया में पांच मंजिला इमारत गिरने से 7 नौजवानों की मौत की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया. दिल्ली की इस इमारत का गिरना पहला हादसा नहीं है, देश के विभिन्न राज्यों में जर्जर इमारतों का गिरना और उनमें दबकर लोगों का मरना प्रशासनिक हलके में 'दस्तूर' बन चुका है. NCRB के सरकारी आंकड़े देखें तो ये बात जमीनी रूप से सच दिखाई पड़ती है. एनसीआरबी के आंकड़ों को खंगालें तो औसतन हर साल देशभर में जर्जर इमारतों के गिरने से 1500 लोगों की जान चली जाती है. हर इमारत के गिरने और उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई की तेजी कुछ दिनों तक तो बरकरार रहती है, लेकिन उसके बाद फिर नतीजा 'ढाक के तीन पात' जैसे ही होते हैं.
किसी हादसे के बाद लिए जाने वाले निर्णय और कार्रवाई का वादा कागज की फाइलों में कुछ टेबल तक ही पूरा हो पाता है. उसके बाद अवैध निर्माण या नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई इमारतों के बारे में प्रशासन आंखें मूंद लेता है. देश के बड़े शहरों में खड़ी इन जर्जर इमारतों की जब ईटीवी भारत ने पड़ताल की तो पाया कि शहरों के नाम जरूर बदलते रहे, लेकिन हालात सब जगह जस के तस ही मिले. ईटीवी भारत के स्पेशल कैंपेन 'इमारतों का इम्तिहान' में हम आपको देश के तमाम बड़े शहरों की जर्जर इमारतों की हकीकत बताएंगे. इन खस्ताहाल भवनों में लोग अपनी जान हथेली पर रखकर रहने को मजबूर हैं, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और एक्शन के नाम पर नोटिस-नोटिस का खेल जारी है.
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दरकती भवनों में रहने को मजबूर लोग: जयपुर की पुरानी हवेलियां हों, मुंबई के संकरे इलाके, दिल्ली में कंक्रीट के जंगल, कोलकाता की सदियों पुरानी इमारतें, पटना की तंग गलियां या छत्तीसगढ़ के पुराने रायपुर के रिहायशी इलाके, इन सब में एक जैसी खौफनाक सच्चाई छिपी है. ये इमारतें अब सिर्फ ईंट-पत्थर के ढांचे नहीं रहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, मकान मालिक-किरायेदार के झगड़ों और इंसानी मजबूरी के मलबे से बने ऐसे 'मौत के कुएं' बन चुकी हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं. हर हादसे के बाद जांच बैठती है, राजनीति होती है, लेकिन बुनियादी सवाल वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है. प्रसासनिक लापरवाही, सस्ते मकानों और विरासत के नाम पर आखिर कब तक मासूमों की जान से यह खिलवाड़ चलता रहेगा? राजस्थान की राजधानी और ऐतिहासिक शहर जयपुर की पहचान सिर्फ उसके गुलाबी रंग और ऐतिहासिक बाजारों से नहीं है. यहां की सैकड़ों साल पुरानी हवेलियां शहर की असली शान हैं, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक ऐसा डरावना सच भी पल रहा है, जिसके साये में कई परिवार हर दिन डर-डर कर जी रहे हैं. सुभाष चौक, खवास जी का रास्ता, पुरानी बस्ती और चांदपोल क्षेत्र में जब जमीनी स्तर पर जाकर देखा गया, तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आईं.
दीवारों में दरारें और करोड़ों का खर्च: जयपुर की जिन पुरानी हवेलियों को निहारने देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, उनकी दीवारों के पीछे गौरवमयी इतिहास के साथ-साथ वर्तमान प्रशासन की घोर लापरवाही की कहानी भी छिपी है. देखरेख न होने से कई ऐतिहासिक हवेलियां इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि वे कभी भी गिर सकती हैं. इसका जीता-जागता उदाहरण सुभाष चौक के पास स्थित 'खवास जी की पुरानी हवेली' है. यह हवेली जयपुर की बसावट के समय की है. इसके एक हिस्से के मालिक बाबूलाल सांखला पिछले 50 साल से यहां रह रहे हैं. वे बताते हैं कि जहां से भी दीवार या छत टूटती है, वे अपनी जेब से कामचलाऊ मरम्मत करा लेते हैं. उनका कहना है कि पूरी हवेली को नए सिरे से ठीक कराना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें लाखों रुपए का खर्च आएगा. आज इस हवेली के मालिक तीन अलग-अलग लोग हैं, जिनमें से एक जयपुर के ही जगतपुरा इलाके में नए मकान में चले गए हैं. इस आपसी खिंचाव के कारण हवेली को सहेजना नामुमकिन हो गया है. अब स्थिति यह है कि इस हवेली के आठ कमरों में आठ अलग-अलग परिवार किराए पर रह रहे हैं, जो सीधे-सीधे मौत के साये में सो रहे हैं.
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पेट की भूख और प्रवासियों की मजबूरी: जयपुर की इन खतरनाक इमारतों में सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से आए मजदूर भी रह रहे हैं. पश्चिम बंगाल से काम-धंधे की तलाश में जयपुर आईं बुल्टी डे 2021 से एक जर्जर मकान में किराए पर रह रही हैं. बुल्टी डे बताती हैं कि पुराने मकान के कारण रोज नई मुसीबत खड़ी होती है. कभी चूना गिरता है तो कभी पूरी इमारत के हिलने का अहसास होता है. आसपास हुए हादसों के बाद उनका डर और बढ़ जाता है, लेकिन रोजगार और कम किराए के कारण वे यह बड़ा जोखिम उठाने को मजबूर हैं. नगर निगम के अपने आंकड़े भी इस खतरे की गवाही दे रहे हैं. किशनपोल जोन के अलग-अलग हिस्सों में जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों की एक लंबी सूची तैयार की गई है. इस सूची में चांदपोल, सुभाष चौक, किशनपोल बाजार, रामगंज, जौहरी बाजार, चौड़ा रास्ता, पुरानी बस्ती, स्टेशन रोड और ब्रह्मपुरी जैसे घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं.
पिंकसिटी के कई इलाकों में जर्जर इमारतें: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जर्जर इमारतों की सूची में छोटी चौपड़ पर स्थित ऐतिहासिक महाराजा स्कूल की इमारत का नाम भी शामिल है. भवन मालिकों की इसी लापरवाही की वजह से बीते साल नगर निगम को करीब 17 पुरानी हवेलियों पर बुलडोजर चलाना पड़ा, जिनमें घी वालों के रास्ते की हवेलियां और खेजड़ों के रास्ते का पुराना मोदी भवन शामिल था, यानी जिस विरासत को सहेजना था, उसे खतरा बनने के बाद तोड़ना पड़ा. यही हाल हवा महल-आमेर जोन का भी है. वहां के उपायुक्त संतलाल मक्कड़ ने बताया कि उनके जोन में 46 जर्जर भवनों को चिह्नित कर नोटिस दिए गए हैं. वहीं, किशनपोल जोन के जेईएन अंशुल जैन ने बताया कि उनके जोन में 49 जर्जर इमारतें चिह्नित हैं, जिनमें ज्यादातर बाहरी राज्यों के किराएदार रह रहे हैं. मालिक-किराएदार के झगड़ों के कारण मरम्मत नहीं हो पाती और अति जर्जर भवनों को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है.
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दिल्ली में हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन: दिल्ली के सत्य निकेतन एरिया में हादसे के बाद देश की राजधानी में अवैध निर्माण और जर्जर ढांचों पर MCD ने बड़ी कार्रवाई शुरू की. एमसीडी की ओर से अब तक 753 संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें केवल 1 से 8 सितंबर के बीच ही रिकॉर्ड 66 ध्वस्तीकरण आदेश शामिल हैं. आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक 687 संपत्तियों को गिराने का फरमान सुनाया गया था, जो सितंबर के पहले हफ्ते की कार्रवाई के बाद बढ़कर 753 हो गया. दिल्ली नगर निगम का यह एक्शन सिर्फ कागजी नोटिसों तक सीमित नहीं है, जमीन पर उतरकर निगम की टीमों ने 1 जून से 8 सितंबर के बीच 1,007 संपत्तियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर मलबे में मिला दिया है. इसके साथ ही, नियमों की धज्जियां उड़ाकर बनाई गईं 471 संपत्तियों को सील किया जा चुका है.
दिल्ली में हुए हादसों में कई लोगों ने गंवाई जान: दिल्ली में इसी ढाई महीने की छोटी सी अवधि में अवैध और अनधिकृत निर्माण से जुड़े 1,551 शो-कॉज नोटिस और सीलिंग से संबंधित 714 कानूनी नोटिस जारी कर भवन मालिकों को पाबंद किया गया है, जो साफ करता है कि सत्य निकेतन की त्रासदी के बाद प्रशासन अब किसी नए हादसे का इंतजार करने के मूड में नहीं है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में साल 2020 से 2026 के बीच कुल 179 इमारत हादसे हुए, जिनमें 154 से अधिक लोग घायल हुए और भारी जानी-माली क्षति हुई. इस भयावह रिकॉर्ड में साल 2020 में 18 मौतें, 2021 में 15 मौतें, 2022 में 30 मौतें, 2023 में 32 मौतें और 2024 में 32 मौतें दर्ज की गईं, जबकि चालू वर्ष 2026 में भी अब तक महज 5 हादसों में ही 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. दिल्ली के ये डराने वाले आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि जर्जर और अवैध रूप से व्यावसायिक इस्तेमाल में लाई जा रही इमारतों पर समय रहते सख्त कदम न उठाना कितना आत्मघाती साबित हो सकता है.
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हकीकत: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी इस गंभीर संकट से अछूता नहीं है. रायपुर नगर निगम द्वारा हाल ही में किए गए एक विस्तृत सर्वे ने शहर के भीतर छिपी जर्जर इमारतों के खतरे की पोल खोल दी है. रायपुर नगर निगम की टीम ने पूरे शहर के अलग-अलग कोनों की जांच कर कुल 148 जर्जर और खतरनाक भवनों की पहचान की है. यह सरकारी सूची दिखाती है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा जर्जर बुनियादी ढांचे के सहारे खड़ा है. रायपुर का जोन-4 इस सूची में सबसे संवेदनशील इलाका साबित हुआ है, जहां अकेले 51 जर्जर इमारतें पाई गई हैं. यह पूरा क्षेत्र किसी बड़े हादसे के मुहाने पर खड़ा है. अलावा जोन-2 में 24, जोन-5 में 20, जोन-6 में 13, जोन-3 में 12, और जोन-7 में 11 खतरनाक इमारतें चिह्नित की गई हैं. शहर के जोन-1 में भी 10 इमारतें इस ब्लैक-लिस्ट का हिस्सा हैं. सर्वे के अनुसार, केवल जोन-8 एक ऐसा इलाका रहा जहां कोई भी जर्जर इमारत रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि जोन-9 में 4 और जोन-10 में 3 ऐसी खतरनाक संरचनाएं पाई गई हैं.
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल: जयपुर और रायपुर से दूर मायानगरी मुंबई में भी जर्जर इमारतों का संकट बड़ा है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इस साल मुंबई शहर और उपनगरों में 141 इमारतों को 'अत्यंत खतरनाक' घोषित किया है. हर साल की तरह इस बार भी बीएमसी ने बरसात में होने वाले हादसों को रोकने के लिए जर्जर इमारतों का सर्वे किया था. प्रशासन ने इन मकानों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया है और उन्हें तुरंत जरूरी कदम उठाने व सावधान रहने को कहा है. बीएमसी ने 86 सबसे ज्यादा जर्जर इमारतों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें तुरंत खाली कराया जाना है. 30 अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट के आधार पर बनी इस लिस्ट में कोलाबा, फोर्ट, बांद्रा, सांताक्रूज, अंधेरी, कुर्ला और घाटकोपार जैसी जगहों के घर, सिनेमाघर और अस्पताल तक शामिल हैं. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक इमारतें बांद्रा-खार और अंधेरी-विलेपार्ले इलाकों में हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं.
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पटना की संकरी गलियां और करोड़ों का कारोबार: बिहार की राजधानी पटना आज छात्रों का सबसे बड़ा हब है, जहां लाखों बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं, लेकिन दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे का असली खौफ पटना की संकरी गलियों में साफ देखा जा सकता है. आंकड़े बताते हैं कि पूरे बिहार में कुल 6,383 कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जिनमें से अकेले पटना में 1,256 संस्थान हैं. एक अनुमान के मुताबिक, पटना में छात्रों को रखने वाले लॉज और हॉस्टलों का सालाना कारोबार करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हॉस्टल इन बच्चों को न्यूनतम सुरक्षा भी दे पा रहे हैं? पटना नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के पांच जोन में 3,000 से अधिक हॉस्टल रजिस्टर्ड हैं. इनमें से सबसे डरावनी स्थिति बांकीपुर जोन की है, जहां अकेले 1,959 हॉस्टल हैं. इसके अलावा पाटलिपुत्र में 743, कंकड़बाग में 172, नूतन राजधानी में 149 और अजीमाबाद में 12 हॉस्टल हैं. बांकीपुर जोन के नया टोला, कदमकुआन और खजांची रोड जैसे इलाकों की गलियां इतनी संकरी हैं कि यदि कभी कोई हादसा हो जाए, तो वहां एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी का पहुंचना भी नामुमकिन है.
बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं हॉस्टल: सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि पूरे बिहार में 400 से अधिक ऐसे बड़े हॉस्टल मिले हैं जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहे हैं. इन हॉस्टलों के पास न तो फायर विभाग की एनओसी है और न ही बिजली विभाग का कोई सुरक्षा सर्टिफिकेट. पुरानी और जर्जर इमारतों के ऊपर अवैध रूप से तीन-चार मंजिलें और बना दी गई हैं. विडंबना यह है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर महीने इन हॉस्टलों का दौरा करते हैं, लेकिन हादसा होने से पहले इन खतरनाक इमारतों को बंद कराने में सब नाकाम रहे हैं. पटना के बाहर दूसरे जिलों का हाल तो और भी बुरा है, पूर्णिया जिला- यहां 47 निजी हॉस्टलों में से केवल 17 ही रजिस्टर्ड हैं. भागलपुर जिला- यहां 73 निजी हॉस्टल चल रहे हैं, लेकिन एक भी निजी हॉस्टल रजिस्टर्ड नहीं है, यानी पूरा खेल अवैध तरीके से चल रहा है. गयाजी- यहां 10 निजी हॉस्टलों में से सिर्फ एक या दो ही रजिस्टर्ड श्रेणी में आते हैं.
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उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हकीकत: देवभूमि उत्तराखंड में भी हालात ठीक नहीं हैं. देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम और हेरिटेज संगठनों ने संयुक्त रूप से 'वार फुटिंग' पर कार्रवाई शुरू कर दी है. देहरादून में ब्रिटिश वास्तुकला की पहचान रही अस्तली हॉल, क्लॉक टावर और चकराता रोड स्थित ऐतिहासिक एलआईसी बिल्डिंग जैसी 200 हेरिटेज साइटों को प्रारंभिक सर्वे में चिन्हित किया गया है, जिनमें से कई इमारतें रखरखाव की कमी और कमर्शियल दबावों के कारण बेहद नाजुक स्थिति में हैं. नगर निगम ने आढ़त बाजार, धामावाला, चुक्खूवाला और राजपुर रोड जैसे प्रमुख इलाकों में 21 अति-संवेदनशील और खतरनाक भवनों को चिन्हित किया है, जिनमें से 8 भवनों में कानूनी पेंच के कारण आज भी लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं. इस प्रशासनिक सुस्ती को तोड़ने के लिए अब 'हिस्टोरिक सिटी सीरीज-2026' पहल के तहत जर्जर भवनों की जांच कराई जा रही है, और जिला पर्यटन विकास अधिकारी को इन धरोहरों के सुरक्षित संरक्षण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है, ताकि किसी भी बड़े हादसे को वक्त रहते टाला जा सके.
कोलकाता में 4,000 से ज्यादा इमारतें जर्जर: कोलकाता की कहानी एक अलग ही कानूनी पेंच को दिखाती है. कोलकाता में इस समय 4,000 से अधिक खतरनाक इमारतें सीधे तौर पर मौत को दावत दे रही हैं. शहर के उत्तर और मध्य हिस्से में लगभग 2,700 से 2,900 इमारतें 100 साल से भी अधिक पुरानी हैं. इन इमारतों के इस हाल में पहुंचने का कारण मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच दशकों से चल रहे कानूनी विवाद हैं. पुराने कानूनों के कारण किराएदार आज भी 50 से 100 रुपए महीना किराया दे रहे हैं. इस वजह से मकान मालिक मरम्मत पर एक रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते, और किराएदार इस डर से जगह खाली नहीं करते कि उनका कब्जा खत्म हो जाएगा. पिछले बोर्ड के कार्यकाल में नियमों में बदलाव के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला. लापरवाही का आलम यह है कि कांग्रेस शासन के दौरान कोलकाता के पूर्व मेयर रहे गोविंदा डे का पैतृक निवास स्थान भी आज इसी कानूनी लड़ाई के कारण खंडहर बन चुका है.
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गुजरात के बड़े शहर अहमदाबाद में भी संकट: जर्जर इमारतों और खतरनाक ढांचों की समस्या गुजरात के कई बड़े शहरों के लिए एक गंभीर मुसीबत बन चुकी है. NCRB के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच गुजरात में इमारतों और विभिन्न ढांचों के ढहने से कुल 555 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है, जबकि अकेले वर्ष 2024 में ही इन हादसों की वजह से 118 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद के पुराने इलाकों में आज भी 100 से 200 साल पुरानी इमारतें बेहद खतरनाक स्थिति में हैं. हाल ही में अहमदाबाद की लक्ष्मीनारायण की पोल में एक पुराना मकान गिरने से मलबे के नीचे दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. लापरवाही का आलम यह है कि यहां आम रिहायशी मकानों के साथ-साथ वर्ष 1959 में बनी सरकारी शारदाबेन अस्पताल की मूल पुरानी बिल्डिंग भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण वहां आपातकालीन सेवाओं को बंद कर विभागों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है.
गुजरात के अन्य बड़े शहरों का हाल: वहीं, राजकोट महानगरपालिका के वर्ष 2025 के आधिकारिक प्री-मॉनसून सर्वे में शहर के भीतर कुल 3,016 जर्जर और खतरनाक संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अकेले वेस्ट जोन में 2,408 इमारतें शामिल हैं. इस ब्लैक-लिस्ट में आम घरों के अलावा गोकुलधाम और सरकारी आवास योजनाएं भी शामिल हैं, जहां हजारों गरीब परिवार खतरे के साये में रह रहे हैं. इसके साथ ही जूनागढ़ में भी 537 ऐतिहासिक और पुरानी इमारतें जर्जर पाई गई हैं, जिनमें से मरम्मत न हो पाने के कारण प्रशासन को 51 अति खतरनाक संपत्तियों को खुद जमींदोज करना पड़ा है.
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केरल के कोझिकोड में जर्जर भवनों का हाल: केरल का कोझिकोड नगर निगम भी इसी जर्जर बुनियादी ढांचे का एक और डरावना उदाहरण बन चुका है, जहां फरवरी 2026 में एक सरकारी इमारत का हिस्सा गिरने से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) कोझिकोड के विशेष इंजीनियरिंग ऑडिट में छह दशक से भी अधिक पुराने प्रसिद्ध पालयम मार्केट कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह असुरक्षित घोषित करते हुए तुरंत ढहाने की सख्त सिफारिश की गई है. जांच के बाद नगर निगम ने अपनी 8 प्रमुख सरकारी इमारतों को तत्काल ध्वस्त करने की सूची में डाल दिया है, लेकिन कोलकाता और जयपुर की तरह यहाँ भी 50 से 100 साल पुरानी खतरनाक निजी इमारतों को खाली कराने की राह में मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच चल रहे अदालती मुकदमे और कोर्ट के 'स्टे ऑर्डर' सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं. विडंबना यह है कि प्रशासन के पास इन जानलेवा ढांचों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड तक नहीं है और नियमों के मुताबिक किसी इमारत की मजबूती की तकनीकी जांच भी तभी शुरू की जाती है, जब वहां कोई बड़ा हादसा पहले ही घटित हो चुका हो.
देश भर के आंकड़ों का डरावना सच: NCRB और 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया' (ADSI) के आधिकारिक आंकड़े देश के शहरी बुनियादी ढांचे की पोल खोलने के लिए सबसे मजबूत कानूनी दस्तावेज हैं. इन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल औसतन 1,400 से 1,600 के बीच बिल्डिंग ढहने की गंभीर घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें हर साल 1,500 से अधिक बेकसूर नागरिक अपनी जान गंवा देते हैं. रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गवाही देती है कि इनमें से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं व्यावसायिक या सरकारी कार्यालयों में नहीं, बल्कि आवासीय भवनों यानी लोगों के रहने वाले घरों में होती हैं, यानी जिस आशियाने को इंसान अपनी सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल समझता है, वही देश के लचर सिस्टम और खराब निर्माण सामग्री के कारण सबसे बड़ा हत्यारा साबित हो रहा है. राज्यों की बात करें तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इमारतें ढहने के मामले में सबसे आगे हैं. इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात का नंबर आता है. अकेले साल 2024 में इमारत ढहने की घटनाओं में उत्तर प्रदेश में 224, महाराष्ट्र में 223, मध्य प्रदेश में 179, राजस्थान में 131, झारखंड में 123 और गुजरात में 118 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है.
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हादसे के बाद मुआवजा या हादसे से पहले सुरक्षा? दिल्ली के सत्य निकेतन एरिया में हुए हादसे से लेकर रायपुर और जयपुर के जोनल सर्वे तक का यह रियलिटी चेक साफ करता है कि समस्या किसी एक शहर की नहीं है. यह हमारे पूरे सिस्टम की नाकामी है. पहली समस्या यह है कि पुरानी इमारतों के मालिकों के सामने मरम्मत कराने का भारी आर्थिक बोझ है, जिसे उठाना उनके बस की बात नहीं है. दूसरी तरफ, गरीब और प्रवासी मजदूर वर्ग और छात्र कम किराए के लालच में अपनी जान हथेली पर रखकर इन कमजोर छतों के नीचे रहने को मजबूर हैं, और सबसे बड़ी नाकामी प्रशासन की है, जिसके पास जर्जर भवनों की लंबी सूचियां तो हैं, लेकिन इन पर समय रहते कार्रवाई करने और वहां रहने वाले इंसानों को कोई सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था देने की कोई ठोस नीति नहीं है.
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