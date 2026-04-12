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श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक हो सकते हैं डेंजर जोन, यहां से गुजरें तो रहें सावधान

आपदा प्रबंधन सचिव ने क्या कहा: आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन कहते हैं कि विभाग की तरफ से संबंधित सभी विभागों और जिला प्रशासन को भी इन संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी दे दी गई है. कोशिश यही है कि यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके और इसीलिए इन क्षेत्रों में हर संभव कार्य यात्रा शुरू होने से पहले पूरे किए जा रहे हैं. जिन जगहों को संवेदनशील माना गया है वहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगवाई गई है साथ ही यहां जरूरी उपकरण भी 24 घंटे उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं.

साल दर साल बढ़ते लैंडस्लाइड जोन: आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि साल 2025 में यात्रा रूट पर ऐसे करीब 53 बड़े लैंडस्लाइड जोन थे, जो बेहद ज्यादा खतरनाक माने गए. खास बात यह है कि इस साल यात्रा रूट पर करीब 100 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जो बड़े लैंडस्लाइड के कारण संवेदनशील माने गए हैं. हालांकि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को इन क्षेत्रों के लिए करीब 700 करोड़ से ज्यादा की रकम स्वीकृत की है, उधर इन संवेदनशील 100 डेंजर जोन में से करीब 80 जोन पर काम भी शुरू कर दिया गया है.

चारधाम यात्रा के संवेदनशील क्षेत्र: साफ है कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है और इस बढ़ती आस्था ने राज्य सरकार की चुनौतियां भी बढ़ाई है. खास तौर पर मानसून सीजन के दौरान तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी सुविधा सबसे ज्यादा चिंता में रही है. दरअसल यात्रा रूट पर ऐसे तमाम क्षेत्र मौजूद हैं, जो बेहद ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं. यही वह इलाके हैं जहां श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार यात्रा से पहले ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करता रहा है. पूर्व में यह रिपोर्ट भी स्पष्ट हुई है कि यात्रा रूट पर ही भूस्खलन क्षेत्र की संख्या बढ़ी है, जिसने यात्रा को लेकर परेशानियों को बढ़ाने का काम किया है.

देहरादून (उत्तराखंड): प्रदेश में इसी महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, यह यात्रा सनातनियों के लिए कितनी महत्व रखती है, इस बात का अंदाजा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों से समझा जा सकता है. साल 2025 में करीब 50 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हुए थे. यह आंकड़ा साल 2024 में करीब 46 लाख था. लेकिन यात्रा में पड़ने वाले डेंजर जोन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी चिंता बने हुए हैं. जाहिर है कि ऐसी स्थिति में श्रद्धालुओं के लिए भी जरूरी है कि वो यात्रा मार्ग में पड़ने वाले इन संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में जाने, ताकि इस दौरान वो जरूरी सावधानी बरत सकें.

यमुनोत्री और केदारनाथ मार्ग पर डेंजर जोन: इस स्थिति के लिए पुलिस विभाग ने भी अपने स्तर पर तैयारी की है और चारधाम यात्रा की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. ना केवल चार धाम यात्रा मार्गों पर पुलिस विभाग के अधिकारी और जवानों की तैनाती की गई है, बल्कि कंट्रोल रूम में भी दो सीओ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं. वैसे तो सभी चार धामों में अलग-अलग जगह पर भूस्खलन क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में सबसे ज्यादा यमुनोत्री और केदारनाथ मार्ग पर डेंजर जोन हैं. पुलिस विभाग ने यात्रा क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 41 जोन के साथ 137 सेक्टर बनाए हैं. हर सेक्टर को करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में बांटा गया है.

चारधाम यात्रा हेल्पलाइन नंबर (Photo-ETV Bharat)

इतने श्रद्धालु कर चुके रजिस्ट्रेशन: इस साल यात्रा के लिए अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं. इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए करीब डेढ़ लाख श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं तो वहीं बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए भी करीब ढाई लाख श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं. चार धाम यात्रा मार्ग के बड़े लैंडस्लाइड पर नजर दौड़ाए तो केदारनाथ मार्ग में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें सोनप्रयाग और गौरीकुंड के आसपास रहती है. जहां पर कुछ जगहों पर भूस्खलन की स्थिति बनी रहती है. बदरीनाथ मार्ग पर भी ऐसे बड़े लैंडस्लाइड क्षेत्र है जो पिछले कई सालों से मुसीबत बन रहे हैं, इसमें तोता घाटी, लामबगड़, पागल नाला, सिरोह बगड़ और पीपल कोठी वाला संवेदनशील क्षेत्र मौजूद है.

चारधाम यात्रा रूट (Photo-ETV Bharat)

डेंजर जोन खड़ी करते हैं चुनौतियां: साल 2025 में धराली आपदा के दौरान उत्तरकाशी में कई जगह पर बेहद ज्यादा नुकसान हुआ था इस दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाले मार्गों पर अलग-अलग नए भूस्खलन क्षेत्र भी बन गए थे. भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को इन क्षेत्रों के लिए करीब 700 करोड़ से ज्यादा की रकम स्वीकृत की है, उधर इन संवेदनशील 100 डेंजर जोन में से करीब 80 जोन पर काम भी शुरू कर दिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि साल 2025 में यात्रा रूट पर ऐसे करीब 53 बड़े लैंडस्लाइड जोन थे, जो बेहद ज्यादा खतरनाक माने गए. खास बात यह है कि इस साल यात्रा रूट पर करीब 100 डेंजर जोन चिन्हित किए गए हैं, जो बड़े लैंडस्लाइड के कारण संवेदनशील माने गए हैं.

चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या तोड़ रही रिकॉर्ड (Photo-ETV Bharat)

इनके जिम्मे चारधाम यात्रा की सुरक्षा: चारधाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ की यात्रा के दौरान हर वर्ष व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की जाती हैं. यात्रा सीजन में आमतौर पर करीब 10 से 15 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. इनमें उत्तराखंड पुलिस, अर्धसैनिक बल - जैसे ITBP, CRPF, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवान शामिल होते हैं.

हर साल आपदा बरपाती है कहर (Photo-ETV Bharat)

चारधाम यात्रा में ये विभाग रहेंगे मुस्तैद: इसके अलावा यात्रा प्रबंधन में करीब 20 से अधिक विभागों के कर्मचारी जुटे रहते हैं. इनमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), जल संस्थान, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निकाय, वन विभाग और सूचना विभाग शामिल होते हैं. इन सभी की संयुक्त तैनाती का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा प्रबंधन और मूलभूत सेवाओं को सुचारू रखना होता है. हर साल यात्रा के बढ़ते दायरे को देखते हुए इनकी संख्या और व्यवस्थाओं में भी विस्तार किया जाता है, ताकि लाखों श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से दर्शन कर सकें.

चारधाम यात्रा श्रद्धालु (Photo-ETV Bharat)

19 अप्रैल से होगा चारधाम यात्रा का आगाज: प्रदेश में इसी महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, यह यात्रा सनातनियों के लिए कितनी महत्व रखती है. इस बात का अंदाजा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों से समझा जा सकता है. साल 2025 में करीब 50 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हुए थे. यह आंकड़ा साल 2024 में करीब 46 लाख था. प्रदेश में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है. इसमें यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलने हैं, इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम जबकि 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं.

भारी बारिश से मचती है तबाही (Photo-Disaster Management Department)

विगत वर्ष इतने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: इसमें सबसे ज्यादा करीब 17.68 लाख श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे, जबकि बदरीनाथ में लगभग 16.60 लाख, गंगोत्री में करीब 7.57 लाख और यमुनोत्री में लगभग 6.44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. इन आंकड़ों से साफ है कि चारधाम यात्रा में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार इस बार यात्रा को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दे रही है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके.

डेंजर जोनों पर राहत बचाव दल रहता है तैनात (Photo-Disaster Management Department)

चारधाम यात्रा रूट बड़े लैंडस्लाइड जोन: महादेव चट्टी, तीन धना, नारकोटा शिरोबगढ़, नागूद, काकड़गढ़, सेमी बंद, देवीधर, मुनकटिया, धरासू बैंड में भी भूस्खलन हैं. ये रुद्रप्रयाग और टिहरी क्षेत्र में मौजूद हैं.

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