अयोग्य ठहराने का मामला : MLA दानम नागेंद्र ने तेलंगाना HC के आदेश के खिलाफ SC का रुख किया
उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट किसी विधायक की अयोग्यता के बारे में अध्यक्ष के फैसलों का रिव्यू नहीं कर सकते.
Published : September 20, 2026 at 7:32 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा दलबदल के लिए विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने को दानम नागेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही भाजपा विधायक दल के नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी को प्रतिवादी बनाते हुए एक याचिका दायर की है.
नागेंद्र की तरफ से अधिवक्ता सोमवार को सीजेआई (CJI) की पीठ के सामने याचिका का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें जल्दी सुनवाई की मांग की जाएगी. उनका मुख्य तर्क यह है कि कोर्ट किसी विधायक की अयोग्यता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों का रिव्यू नहीं कर सकता और अध्यक्ष का फैसला सिर्फ सदन में सदस्य के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए.
उन्होंने तर्क दिया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार, जैसे किसी दूसरी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और कहा कि चूंकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सही था, इसलिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दखल नहीं देना चाहिए था.
यह कहा गया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार सदन के अंदर की कार्यवाही से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता है. इसलिए, अध्यक्ष ने अनुच्छेद 191(1)(2) के तहत निर्णय लेते समय दोनों मामलों को अलग-अलग माना.
नागेंद्र ने साफ किया कि उन्होंने न तो अपनी बीआरएस की सदस्यता छोड़ी है और न ही कांग्रेस की सदस्यता ली है, और कहा कि सिर्फ तिरंगा स्कार्फ पहनने का मतलब कांग्रेस पार्टी में शामिल होना नहीं है.
रेड्डी और बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी ने कैविएट फाइल की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि उनकी दलीलें सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाए.
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के साथ अनुच्छेद 191(2) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था. यह उनके खैरताबाद से बीआरएस विधायक के रूप में कार्य करते हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के फैसले के आधार पर किया गया था.
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