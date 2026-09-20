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अयोग्य ठहराने का मामला : MLA दानम नागेंद्र ने तेलंगाना HC के आदेश के खिलाफ SC का रुख किया

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा दलबदल के लिए विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने को दानम नागेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. साथ ही भाजपा विधायक दल के नेता एलेटी महेश्वर रेड्डी को प्रतिवादी बनाते हुए एक याचिका दायर की है.

नागेंद्र की तरफ से अधिवक्ता सोमवार को सीजेआई (CJI) की पीठ के सामने याचिका का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें जल्दी सुनवाई की मांग की जाएगी. उनका मुख्य तर्क यह है कि कोर्ट किसी विधायक की अयोग्यता के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के फैसलों का रिव्यू नहीं कर सकता और अध्यक्ष का फैसला सिर्फ सदन में सदस्य के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए.

उन्होंने तर्क दिया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार, जैसे किसी दूसरी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना, स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और कहा कि चूंकि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष का फैसला सही था, इसलिए हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दखल नहीं देना चाहिए था.

यह कहा गया कि सदन के बाहर किसी सदस्य का व्यवहार सदन के अंदर की कार्यवाही से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होता है. इसलिए, अध्यक्ष ने अनुच्छेद 191(1)(2) के तहत निर्णय लेते समय दोनों मामलों को अलग-अलग माना.