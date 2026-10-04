तमिलनाडु: दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका, पुलिस ने ताला तोड़कर कराई पूजा
कल्लाकुरिची में दलित समुदाय के लोग श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने उनका विरोध किया.
Published : October 4, 2026 at 8:41 PM IST
कल्लाकुरिची (तमिलनाडु): कल्लाकुरिची जिले के कुराल (Kural) गांव में शनिवार को दलित समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय मंदिर में प्रवेश न दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया. घटना के बाद, पुलिस अधीक्षक (SP) ने मंदिर का ताला तुड़वाया, जिसके बाद दलितों ने पूजा की. यह मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के अंतर्गत आता है.
दरअसल, दलित समुदाय के लोग तमिल महीने पुरत्तासी (Purattasi) के तीसरे शनिवार को श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे. वे अपने हाथों में पूजा की थाली (प्रसाद) लिए हुए थे, तभी उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया. क्षेत्र के दूसरे समुदाय के सदस्य उनके खिलाफ खड़े हो गए और दलितों से कहा कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए.
इसके बाद दोनों गुटों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दूसरे समुदाय के सदस्यों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और ताला लगा दिया.
मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के बाद, दलित समुदाय के सदस्यों ने मंदिर के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया और पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग की.
घटना की जानकारी मिलने के बाद, कल्लाकुरिची जिले की एसपी शहनाज इलियास समेत पुलिस अधिकारी स्थिति को शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने दूसरे समुदाय के लोगों से बातचीत की और कहा कि मंदिर एक सार्वजनिक जगह है जो सभी के लिए खुला है और किसी को भी अंदर आने से नहीं रोका जा सकता.
बातचीत से नहीं निकला समाधान
जब दूसरे समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान कोई समाधान नहीं निकला, तो पुलिसवालों ने एसपी की मौजूदगी में मंदिर का ताला तोड़ दिया और दलित समुदाय के लोगों को पूजा के लिए अंदर ले गए.
गांव में भारी पुलिस बल तैनात
इस कार्रवाई के कारण पुलिस और दूसरे समुदाय के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई. सुरक्षा बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
इससे पहले 2023 में, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों ने जिला प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में, कल्लाकुरिची जिले के ही एडुथावईनाथम (Eduthavainatham) गांव में स्थित 200 साल पुराने वरदराज पेरुमल मंदिर में पहली बार प्रवेश किया था और पूजा-अर्चना की थी.
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