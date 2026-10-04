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तमिलनाडु: दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका, पुलिस ने ताला तोड़कर कराई पूजा

तमिलनाडु: दलितों को मंदिर में प्रवेश से रोका, पुलिस ने ताला तोड़कर कराई पूजा ( ETV Bharat )

कल्लाकुरिची (तमिलनाडु): कल्लाकुरिची जिले के कुराल (Kural) गांव में शनिवार को दलित समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय मंदिर में प्रवेश न दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया. घटना के बाद, पुलिस अधीक्षक (SP) ने मंदिर का ताला तुड़वाया, जिसके बाद दलितों ने पूजा की. यह मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग के अंतर्गत आता है.

दरअसल, दलित समुदाय के लोग तमिल महीने पुरत्तासी (Purattasi) के तीसरे शनिवार को श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे. वे अपने हाथों में पूजा की थाली (प्रसाद) लिए हुए थे, तभी उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया गया. क्षेत्र के दूसरे समुदाय के सदस्य उनके खिलाफ खड़े हो गए और दलितों से कहा कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए. इसके बाद दोनों गुटों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद दूसरे समुदाय के सदस्यों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और ताला लगा दिया. मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के बाद, दलित समुदाय के सदस्यों ने मंदिर के मुख्य द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया और पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश की मांग की. कल्लाकुरिची में श्री कलियुग श्रीनिवास पेरुमल मंदिर (ETV Bharat)