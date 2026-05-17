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गुजरात में दलित परिवार को कुएं से पानी लेने से रोका, 2 महिला सहित 6 के खिलाफ केस दर्ज

देश में कानूनी सुरक्षा और संवैधानिक अधिकारों के दावों के बीच 21वीं सदी में छुआछूत और जातिगत भेदभाव का एक शर्मनाक मामला सामने आया है.

caste discrimination Gujarat
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
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सुरेंद्रनगर (गुजरात): सुरेंद्रनगर जिले के पातड़ी तालुका के मेटासर गांव में एक अनुसूचित जाति (दलित) परिवार का कथित तौर पर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया. सार्वजनिक कुएं से पानी लेने पर रोक लगा दी गयी है. मेटासर गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के साथ हो रहे भेदभाव का खुलासा तब हुआ जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया. पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला

मेटासर गांव के एक व्यक्ति जो वर्तमान में राजकोट में रहते हैं, हाल ही में अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गये थे. शिकायत के अनुसार, उनके परिवार की एक महिला जब गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी भरने गई, तो कुछ ग्रामीणों ने उसे रोक दिया. आरोपियों ने न सिर्फ महिला को पानी लेने से मना किया, बल्कि उसके साथ बदसलूकी करते हुए जातिसूचक गालियां भी दीं. पीड़ित परिवार ने इस पूरी घटना के सबूत और वीडियो पुलिस को सौंपे हैं.

DSP स्तर पर जांच शुरू

मामले की संवेदनशीलता और सामाजिक बहिष्कार जैसे गंभीर आरोपों को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया. पुलिस ने इस मामले की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) स्तर के अधिकारी को सौंप दी है.

मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी पार्थ परमार ने बताया, "अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को कुएं से पानी भरने से रोकने के आरोप में कुकाभाई, धर्मशीभाई, मनसुखभाई, प्रतापभाई, सोमाभाई और दो महिलाओं सहित छह नामजद लोगों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी जरूरी सबूत जुटा लिए गए हैं और आरोपियों को हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया जारी है."

ग्रामीण इलाकों में आज भी भेदभाव

जिले में व्याप्त जातिगत भेदभाव को लेकर सामाजिक संगठनों और धार्मिक गुरुओं ने भी आवाज उठाई है. बौद्ध भिक्षु भंते पथिक ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि जिले के ग्रामीण इलाकों में आज भी भेदभाव की जड़ें गहरी हैं.

भंते पथिक ने आरोप लगाया, "आज भी कुछ गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को दाढ़ी-मूंछ रखने, शादियों में घोड़ी चढ़ने या सार्वजनिक संसाधनों का खुलकर इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है. इसी तरह के सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव के कारण लोग मजबूरी में बौद्ध धर्म की ओर रुख कर रहे हैं. पिछले 10 वर्षों में, अकेले सुरेंद्रनगर जिले में 380 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया है, जिन्हें मैंने खुद दीक्षा दी है."

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