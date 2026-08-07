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बिहार का एक ऐसा स्कूल.. जिसका एक हिस्सा नालंदा तो दूसरा है पटना जिले में

बिहार में एक ऐसा स्कूल है, जिसका एक हिस्सा नालंदा में और दूसरा पटना जिले में स्थित है. पढ़ें मो. महमूद आलम की स्पेशल रिपोर्ट..

Nalanda School
प्राथमिक विद्यालय दक्षिणपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 5:33 PM IST

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नालंदा/पटना: बिहार में दो जिलों की सीमाओं पर बसे गांवों की परेशानियां अक्सर प्रशासन की फाइलों में उलझ कर रह जाती हैं. इसका एक जीता-जागता उदाहरण पटना और नालंदा जिले के सीमा पर स्थित 'प्राथमिक विद्यालय दक्षिणपुर' है. यह स्कूल प्रशासनिक रूप से पटना जिले के बेलछी कोरारी पंचायत के अंतर्गत आता है लेकिन दिलचस्प बात ये है कि यहां पढ़ने वाले सभी बच्चे नालंदा जिले हरनौत के निवासी हैं.

2 जिलों की सीमा पर स्थित है स्कूल: असल में हरनौत प्रखंड के बसनिमा पंचायत अंतर्गत दक्षिणीपुर गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय का पूर्वी हिस्सा पटना जिले में है, जबकि पश्चिमी हिस्सा नालंदा जिले में पड़ता है. पटना जिले के बेलछी प्रखंड कोरारी पंचायत अंतर्गत दक्षिणीपुर गांव में आबादी नहीं रहने और कई दशक पुराना स्कूल होने की वजह से स्कूल का संचालन पटना जिला से किया जा रहा है. नालंदा जिले से सटे दक्षिणीपुर गांव में आबादी होने की वजह से बच्चे नालंदा से पटना जिले जाते हैं. जिसकी दूरी महज कुछ ही गज की है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

स्कूल में पढ़ते हैं 52 बच्चे: इस स्कूल की प्रधान शिक्षिका अंजली कुमारी बताती हैं कि विद्यालय में कुल 52 बच्चों का नामांकन है, जिनमें से प्रतिदिन औसतन 40 से 43 बच्चे उपस्थित रहते हैं. उन्होंने एक रोचक तथ्य साझा करते हुए कहा, 'हमारी पोस्टिंग पटना जिले से है, लेकिन हम जिन बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उनके आधार कार्ड पर ग्राम दक्षिणपुर, थाना बेलछी या हरनौत/नगरनौसा और जिला नालंदा लिखा होता है. सारे बच्चे नालंदा जिले की सीमा से यहां पढ़ने आते हैं.

समस्या तो है.. क्या करें?: दो जिलों के बीच बंटे इस गांव लगभग 50 घरों की आबादी की सबसे बड़ी समस्या यहां का आधारभूत ढांचा है. प्रधान शिक्षिका अंजली कुमारी ने बताया कि स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई 'डायरेक्ट कनेक्टिविटी' या पक्की सड़क नहीं है. कच्चा रास्ता होने के कारण बारिश के दिनों में भारी कीचड़ हो जाता है. साथ ही ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के कारण रास्ते में गंदगी फैली रहती है, जिससे बच्चों और शिक्षकों को भारी परेशानी होती है.

Nalanda School
बच्चों को पढ़ातीं शिक्षिका (ETV Bharat)

"हमारी पोस्टिंग पटना जिले से है. मेरे अलावे एक विशिष्ट शिक्षिका हैं. कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है. ग्रामीण यहां के जागरूक नहीं है. उनके घरों में टॉयलेट है या नहीं लेकिन सड़क किनारे गंदगी कर देते हैं. हम लोग तो चाहेंगे कि रास्ता ठीक कर दिया जाए और शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए."- अंजलि कुमारी, प्रधान शिक्षिका

क्या बोलीं शिक्षिका?: स्कूल की शिक्षिका मंजू कुमारी ने बताया कि यह स्कूल 1952 से संचालित हो रहा है. शुरुआत में भवन न होने के कारण कक्षाएं पेड़ के नीचे लगती थीं, बाद में इमारत बनी. स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है. शिक्षिकाओं ने सरकार से स्कूल में एक और शिक्षक बढ़ाने और सड़क निर्माण की मांग की है.

"स्कूल तो 1952 से चल रहा है. बच्चों का घर दक्षिणपुर है. जिला कभी नालंदा हो जाता है तो कभी पटना. बॉर्डर को लेकर हमलोग कन्फ्यूज हैं. आने-जाने में बहुत दिक्कत है. "- मंजू कुमारी, शिक्षिका

Nalanda School
प्राथमिक विद्यालय दक्षिणपुर (ETV Bharat)

पढ़ाई से बच्चे संतुष्ट: स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का हौसला इस भौगोलिक परेशानी से कहीं बड़ा है. 5वीं कक्षा की छात्राएं करमा कुमारी और काजल कुमारी ने बताया कि उनके माता-पिता मजदूरी करते हैं, लेकिन वे दोनों पढ़-लिखकर 'टीचर' बनना चाहती हैं. वहीं, चौथी कक्षा के छात्र शशि कुमार ने बताया कि वह पुलिस बनकर देश की सेवा करना चाहता है, जबकि अंकुश भी शिक्षक बनना चाहता है.

"स्कूल मेरा पटना जिला में है और घर नालंदा जिले में है. स्कूल में दो टीचर है. पढ़ना-लिखना और खाना वगैरह सब अच्छा है यहां. मैं पढ़-लिखकर टीचर बनना चाहती हूं."- करमा कुमारी, छात्रा, पांचवीं कक्षा

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क्लासरूम में पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

"मैं फाइव क्लास में पढ़ता हूं, टीचर बनना चाहता हूं. पटना जिले के इस स्कूल में पढ़ने आता हूं. मेरा घर नालंदा जिले में आता है."- अंकुश राज, छात्र

ग्रामीणों का दर्द: वहीं, ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वे लोग नालंदा जिले के मतदाता हैं और हरनौत विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिले में वोट करते हैं लेकिन गांव का मुख्य बाजार 'बाघा टिलहा' पटना जिले के बेलछी में पड़ता है. हम ग्रामीणों की मांग है कि हमलोगों के गांव को भी पटना ही जिले में शिफ्ट कर दिया जाए. ग्रामीणों का कहना है कि नेता सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और वादे करके चले जाते हैं.

Nalanda School
स्कूल जाते बच्चे और उनके अभिभावक (ETV Bharat)

"नेताओं से बार-बार सड़क और नाली की मांग की गई. नाली बनाने के नाम पर पुरानी सोलिंग उखाड़ दी गई और अब पूरा रास्ता बरसात में कीचड़ में तब्दील होकर नरक बन गया है."- धनराज कुमार, ग्रामीण

बीमार मरीजों के लिए परेशानी: पटना और नालंदा जिले के इस सीमाई पेंच के कारण जोधन बिगहा सब-डिवीजन हरनौत से जुड़े इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से ठप है. गांव की सड़क की हालत इतनी खराब है कि गाड़ी नहीं चल पाती. इमरजेंसी की हालत में भी मरीजों को उठाकर ले जाना पड़ता है.

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खराब सड़क से ग्रामीण परेशान (ETV Bharat)

"बरसात में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि स्कूल आते समय बच्चों के हाथ-पैर टूट जाते हैं. अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कीचड़ के कारण गाड़ी नहीं आ पाती और मरीज को खटिया पर लादकर ले जाना पड़ता है."- विनय कुमार, ग्रामीण

क्या बोले बीईओ?: वहीं, इस संबंध में पटना जिले के बेलछी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जय कुंडल कुमार कहते हैं, 'स्कूल में दो शिक्षिका और एक टोला सेवक मिलाकर 3 लोगों पर 50 बच्चों की जिम्मेदारी है. जिसे हमारी ओर से पर्याप्त संसाधनों के साथ पूरी की जा रही है. हमारा शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि सीमांकन हो जाए ताकि दो हिस्सों में न बंटे ताकि शिक्षा और बेहतर कार्य किया जाए.'

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