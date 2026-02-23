ETV Bharat / bharat

झारखंड का ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ निकला फर्जी, UGC ने जारी की चेतावनी, जमीनी स्तर पर नहीं है कोई यूनिवर्सिटी

रांची: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा देशभर के 32 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किए जाने के बाद झारखंड भी इस सूची में शामिल हो गया है. आयोग की ओर से जारी सूची में रांची स्थित कथित दक्ष विश्वविद्यालय (व्यावसायिक एवं जीवन कौशल शिक्षा) का नाम दर्ज है. UGC ने स्पष्ट कर दिया है कि इन फर्जी घोषित संस्थानों द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियां न तो सरकारी या निजी नौकरी के लिए मान्य होंगी और न ही उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार की जाएंगी.

UGC के अनुसार, ये संस्थान विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने का दावा करते हैं, जबकि इन्हें न तो केंद्र सरकार से और न ही संबंधित राज्य सरकार से वैधानिक मान्यता प्राप्त है. आयोग ने छात्रों और अभिभावकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उसकी मान्यता आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर अवश्य जांच लें.

जमीनी स्तर पर नहीं मिला कोई विश्वविद्यालय

सूची में शामिल झारखंड के दक्ष विश्वविद्यालय का पता भास्कर पथ, न्यू पुनदाग, मसीबारी, रांची – 834007 बताया गया है. जब इस पते पर स्थानीय स्तर पर पड़ताल की गई तो वहां ऐसा कोई विश्वविद्यालय संचालित होता नहीं मिला. आसपास के लोगों ने भी इस नाम के किसी शिक्षण संस्थान के अस्तित्व से इनकार किया.

हालांकि ऑनलाइन सर्च करने पर विश्वविद्यालय के नाम से एक वेबसाइट दिखाई देती है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों और डिग्री कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है. लेकिन वेबसाइट पर कोई स्पष्ट संपर्क नंबर, अधिकृत कार्यालय या प्रशासनिक व्यवस्था की ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है. इससे यह आशंका और गहराती है कि संस्थान केवल कागजों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक सीमित है.

ऐसे संस्थानों पर तत्काल हो सरकारी कार्रवाई - डॉ. अटल पांडे

इस पूरे प्रकरण पर रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सिंडिकेट सदस्य डॉ. अटल पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा दक्ष विश्वविद्यालय नाम का कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय झारखंड में अस्तित्व में नहीं है. यदि कोई संस्था विश्वविद्यालय के नाम पर छात्रों को गुमराह कर रही है, तो उस पर तत्काल सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए.