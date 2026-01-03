ETV Bharat / bharat

चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी 300 रुपये की जाएगी, अभिषेक बनर्जी का वादा

बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चाय बागान मजदूरों की समस्याओं को हल करने का वादा किया है.

daily wage of tea workers to hike Rs 300 if TMC win for fourth term in West Bengal Abhishek Banerjee
चाय बागान श्रमिक से बात करते हुए तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 8:14 PM IST

आलिपुरद्वार (पश्चिम बंगाल): तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने वादा किया है कि टीएमसी की चौथी बार सरकार बनाने के एक महीने के अंदर चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने पर चर्चा के लिए त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के एक हफ्ते के अंदर मजदूरी बढ़ा दी जाएगी.

अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आलिपुरद्वार जिले में 'अबार जितबे बांग्ला' (बंगाल फिर जीतेगा) के तहत एक रैली को संबोधित किया. टीएमसी सांसद बनर्जी ने चाय बागान मजदूरों की समस्याओं के बारे में सवाल-जवाब सत्र के दौरान कहा, "मैं यहां सिर्फ एकतरफा बात करके जाने के लिए नहीं आया हूं. मैं आपकी बातें भी सुनूंगा. जो भी काम हो सकेगा, मैं करने की कोशिश करूंगा."

इसके बाद, तृणमूल श्रमिक संघ के नेता बिरंद्र बारा ने अभिषेक को चाय बागान के मजदूरों की समस्याओं वाली चिटें दीं. चिटों पर सवाल पूछने वालों के नाम भी लिखे थे.

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी (ETV Bharat)

सवाल-जवाब के दौरान, कुमारग्राम के चाय बागान में काम करने वाले राजेश ओरांव ने पूछा, "सरकार हमारी रोज की मजदूरी बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? आप नए साल में आलिपुरद्वार आए हैं. मैं चाय बागानों की दिक्कतों को बताना चाहता हूं. चाय बागानों में रोज की मजदूरी सिर्फ 250 रुपये है. हमें जंगल से जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है. बागानों की तरफ से मजदूरों के लिए जरूरी घर और मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही हैं. कुछ बागान ऐसे हैं जहां हमें हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है. कोई एम्बुलेंस नहीं है; हम वंचित हैं. हम सरकार से इन दिक्कतों पर ध्यान देने की गुजारिश करते हैं. स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से नहीं है; चाय की पत्तियां ट्रैक्टर से ले जाई जाती हैं, लेकिन बच्चे भी उन्हीं ट्रैक्टरों से स्कूल जाते हैं."

आलिपुरद्वार में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली
आलिपुरद्वार में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली (ETV Bharat)

राजेश ओरांव की लंबी शिकायत सुनने के बाद अभिषेक बनर्जी ने उन्हें स्टेज पर बुलाया. फिर उन्होंने एक-एक करके सवालों के जवाब देने शुरू किए, जिसकी शुरुआत चाय बागान के श्रमिकों की मजदूरी से हुई. अभिषेक ने कहा, "आप जिन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वे असली हैं. जलाने की लकड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कतें हैं. 14 साल पहले मजदूरी 67 रुपये थी. संघर्ष और विरोध के जरिये हमने इसे 250 रुपये तक बढ़ाया. पिछली बार जब मैं यहां आया था, तो यह 232 रुपये थी. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. आजकल 250 रुपये में घर-परिवार नहीं चल सकता. गुजारे का खर्च बढ़ रहा है, और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी है."

अभिषेक ने वादा किया, "मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब से कुछ महीनों बाद, जब ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, एक महीने के अंदर मैं या सरकार से कोई त्रिपक्षीय बैठक बुलाएगा. इसमें सरकार, चाय मजदूरों की यूनियन और चाय बागान मालिकों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. उस त्रिपक्षीय बैठक के एक सप्ताह के अंदर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी जाएगी. लेकिन उससे पहले, हमें भाजपा को सबक सिखाना होगा, जो हमारे पैसे रोक रही है."

आलिपुरद्वार में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली
आलिपुरद्वार में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की रैली (ETV Bharat)

उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के बारे में भी भरोसा दिया. उन्होंने कहा, "स्कूल बसों की समस्या भी अगले 3 दिनों में हल हो जाएगी. कुल 11 बसें खरीदी गई हैं. जलपाईगुड़ी के लिए छह और आलिपुरद्वार के लिए पांच; ये स्कूल बसें तीन दिन बाद चलना शुरू हो जाएंगी. 54 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) चालू हो जाएंगे, और हर एक के पास एक एम्बुलेंस होगी."

कालचीनी ब्लॉक की रीता तेरवा ने अभिषेक से शिकायत की कि उनके पति, जो विदेश में काम कर रहे हैं, उन्हें SIR सुनवाई के लिए बुलाया गया है, और BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के बारे में भी. उन्होंने शिकायत की, "मेरे पति दुबई में काम करते हैं. उन्हें SIR सुनवाई के लिए बुलाया गया है. BLO ने कहा कि अगर वह सुनवाई में नहीं आए, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा. उन्हें कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है. मेरे पति के पास वापस आने के लिए पैसे नहीं हैं."

जवाब देते हुए अभिषेक ने कहा, "पासपोर्ट की कॉपी दे दो तो समस्या का समाधान हो जाएगा. अगर BLO ने कहा है कि नाम हटा दिया जाएगा, तो ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) के पास शिकायत करें. कोई समस्या हो तो हमारे कैंप में संपर्क करें."

