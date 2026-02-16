ETV Bharat / bharat

नियमितीकरण की मांग को लेकर श्रीनगर की सड़कों पर उतरे दिहाड़ी मजदूर, सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा

प्रदर्शनकारियों की योजना पार्टी मुख्यालय का घेराव करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया.

Daily wage labourers protest
विरोध प्रदर्शन करते लोग. (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : February 16, 2026 at 5:37 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार के खिलाफ सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों ने श्रीनगर की सड़कों पर उतरकर अपना रोष जताया. वे इस बात से नाराज थे कि सरकार ने उनके नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित नीति को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है. यह विरोध प्रदर्शन सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यालय 'नवा-ए-सुबह' के पास हुआ.

प्रदर्शनकारियों की योजना पार्टी मुख्यालय का घेराव करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बगल में स्थित ऑल इंडिया रेडियो मुख्यालय के पास अपना विरोध दर्ज कराया. अक्टूबर 2024 में शपथ लेने के बाद से, निर्वाचित सरकार के खिलाफ यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन है.

यह दिहाड़ी मजदूर अपने नियमितीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. सत्ताधारी दल को उसके चुनावी घोषणापत्र के उस वादे की याद दिला रहे थे, जिसमें कहा गया था कि "सरकार एक समयबद्ध तरीके से नीति तैयार करेगी". इस वादे में सरकारी मेडिकल कॉलेज (GMC) के संबद्ध अस्पतालों के पैरामेडिकल स्टाफ, कैजुअल लेबर, दिहाड़ी मजदूर, CIC ऑपरेटर, संविदा कर्मचारी, होमगार्ड, 'रहबर-ए-खेल' और अन्य श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारी शामिल थे.

विरोध प्रदर्शन करते लोग. (ETV Bharat)

यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में चल रही विधानसभा में बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने उनकी सार्वजनिक सेवाओं की सराहना तो की, लेकिन उनके नियमितीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांगों के लिए किसी समय सीमा की घोषणा नहीं की.

साल 2025 में जम्मू विधानसभा में दिए गए अपने पहले बजट भाषण में, उमर ने नौकरशाहों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी, जो केंद्र शासित प्रदेश में 61,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूरों, तदर्थ (ad-hoc) और कैजुअल लेबर के नियमितीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी. बाद में, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव अटल डुल्लू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, वित्त सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) एवं कानून विभाग के सचिव शामिल थे.

मुख्यमंत्री ने तब कहा था, "समिति दिहाड़ी मजदूरों की कुल संख्या, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर एक रूपरेखा तैयार करेगी और छह महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी. मुझे उम्मीद है कि अगले बजट में उनके लिए नीति की घोषणा कर दी जाएगी."

जम्मू-कश्मीर दिहाड़ी मजदूर संघ के अध्यक्ष सज्जाद पर्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया और भाषण भी दिया, लेकिन नौकरशाहों की समिति द्वारा तैयार की गई नीति को सदन के पटल पर नहीं रखा. पर्रे ने कहा, "मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इसी साल से दिहाड़ी मजदूरों का नियमितीकरण शुरू कर देगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई और न ही यह बताया कि समिति ने अपनी नीति में क्या सिफारिशें की हैं."

दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण के लिए पहली समिति 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार (2008-2014) द्वारा बनाई गई थी, जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे. दूसरी समिति तत्कालीन राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने तब बनाई थी, जब जनवरी 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू-कश्मीर में चार महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू था.

तीसरी समिति का गठन 2016 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार द्वारा किया गया था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था.

