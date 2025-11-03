ETV Bharat / bharat

लॉकडाउन में 9 हजार रुपये वाली नौकरी चली गयी...आज 40 करोड़ का स्टार्टअप खड़ा किया

दादासाहेब भगत ने दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए पुणे का रुख किया. छोटी-मोटी नौकरियां करने के बाद, उन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया. पुणे में इंफोसिस में ऑफिस बॉय की छोटी नौकरी पा ली. कोरोना काल में लॉकडाउन लगने पर उनकी यह नौकरी भी नहीं रही. उन्हें घर लौटना पड़ा. लेकिन, कुछ बड़ा करने की जिद ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया.

महाराष्ट्र के बीड जिले के छोटे से गांव पाटण सांगवी के रहने वाले हैं. उनके इलाके में गन्ना की बड़े पैमाने पर खेती होती है. उनके माता-पिता गन्ना भी काटने वाले मजदूर थे. बचपन से उन्होंने मां-बाप की मेहनत और गरीबी देखी. उन्होंने ठान लिया था- 'मैं अपने माता-पिता को ऐसे नहीं देखूंगा.'

पुणे: अगर आपके अंदर जुनून है, तो न गरीबी रुकावट बन सकती है, न पढ़ाई की कमी. पुणे के दादासाहेब भगत ने साबित कर दिखाया कि अगर आप सीखने को तैयार हैं, तो एक छोटा सा विचार भी आपको लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बना सकता है. आइए जानते हैं दादासाहेब भगत की अनोखी सफलता की कहानी.

कैसे हुई शुरुआतः

लॉकडाउन के दौरान गांव आकर उन्होंने एक गोशाला में रहकर ग्राफ़िक्स सॉफ़्टवेयर बनाया. डूग्राफिक्स नाम से ग्राफ़िक्स सॉफ़्टवेयर बनाया. इसी काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पुणे में एक कंपनी शुरू की. फ़िलहाल, दादासाहेब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं. वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महाभारत पर एक वेब सीरीज बना रहे हैं.

एआई से सीरीज बनाते दादासाहेब. (ETV Bharat)

दादासाहेब भगत कहते हैं, "लॉकडाउन के दौरान पुणे में नौकरी गंवाने के बाद मैं गांव चला गया था. नहीं पता था कि वहां कितने दिन रहना पड़ेगा. आठ दिन वहां रहने के बाद, मैंने कुछ नया शुरू करने का सोचा. गांव के कुछ युवाओं के साथ मिलकर एक गोशाला में एक कार्यालय शुरू किया. मैंने डूग्राफिक्स के ज़रिए ऑनलाइन काम शुरू किया. लॉकडाउन के बाद, मुझे लगा कि गांव में रहकर काम नहीं चलेगा. पुणे आकर मैंने यहां कंपनी का विस्तार किया."

शार्क टैंक से मिली डीलः

दादासाहेब बताते हैं कि बोट कंपनी के सह-संस्थापक अमन गुप्ता ने शार्क टैंक में एक बड़ी डील दी थी. शार्क इंडिया के अनुभव के बारे में, दादासाहेब कहते हैं,- अमन गुप्ता ने एक अच्छा सौदा दिया था. उस समय, कंपनी का मूल्य 10 करोड़ रुपये था. अमन ने 1 करोड़ रुपये का निवेश किया था. तब से, कंपनी का टर्नओवर चार गुना बढ़ गया है.

दादासाहेब का कार्यालय. (ETV Bharat)

कैसे मिली प्रेरणाः

दादासाहेब कहते हैं कि 2009 में पुणे आये थे. शुरुआत में 4 हज़ार रुपये की नौकरी मिली. उसके बाद इंफोसिस में ऑफिस बॉय की नौकरी मिली. वहां, उन्होंने देखा कि जो लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे और उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी. इसके बाद उन्हें कंप्यूटर सीखने की ठानी. तब से विभिन्न सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं. आज भी, सॉफ्टवेयर में नयी-नयी चीजें सीख रहे हैं.

