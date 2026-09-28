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फतेहपुर में सिलेंडर विस्फोट; दो मंजिला मकान ढहा, चार की मौत

मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका, मौके पर बचाव कार्य

फतेहपुर में सिलेंडर विस्फोट
फतेहपुर में सिलेंडर विस्फोट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 9:02 PM IST

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फतेहपुर: मलवां कस्बे में सोमवार को गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया. दो मंजिला मकान भरभराकर ढह गया और 4 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई लोग घायल हैं. एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है.

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे पीआरवी को स्थानीय लोगों ने मलवां कस्बे में सिलेंडर फटने की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. सात लोगों को निकाला गया. जिसमें 4 की मौत हो गई.

हादसा कस्बा निवासी सुरेश गुप्ता उर्फ धुन्नर के मकान में हुआ. वह सब्जी और फल बेचने का काम करते हैं. परिजनों के अनुसार घर में खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया. तेज धमाके के बाद दो मंजिला मकान ढह गया और परिवार के सदस्य मलबे में दब गए. आसपास के कुछ मकानों की बीम भी विस्फोट के प्रभाव से प्रभावित हुई हैं, हालांकि वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फोरेंसिक टीम और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर जांच में जुटी हैं.

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मलबे में अन्य लोगों के दबे होने की संभावना को देखते हुए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है. रात में मलबा हटाने के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जा रही है. बिजली विभाग और स्थानीय स्तर पर लाइट की व्यवस्था के साथ बड़ी लाइटें भी मंगाई जा रही हैं, ताकि अंधेरे में भी रेस्क्यू अभियान जारी रखा जा सके.

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