रेस्टोरेंट में तेज धमाके से सिलेंडर फटा, दो मंजिला इमारत ढही, एक की मौत
किशनगढ़-रेनवाल में धमाके के साथ इमारत ढहने के मामले में प्रथम दृष्टया सिलेंडर फटने की आशंका जताई गई है.
Published : October 19, 2025 at 8:38 PM IST
जयपुर: जिले के किशनगढ़-रेनवाल में रविवार को रेलवे फाटक के पास एक दो मंजिला इमारत तेज धमाके के साथ ढह गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक अन्य घायल हो गया. प्रारंभिक जांच में सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका जताई जा रही है. धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रेनवाल थाना प्रभारी देवेंद्र चावला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. नगर पालिका की दमकल टीम, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं.
रेनवाल थाना अधिकारी देवेंद्र चावला ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया. मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान कन्नौज, उत्तर प्रदेश निवासी कृष्णकांत पटेल के रूप में हुई है. घायल व्यक्ति को किशनगढ़-रेनवाल के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह को रोका जा सके.
प्रारंभिक जांच के अनुसार, यह हादसा सिलेंडर फटने के कारण हुआ है. घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी सर्वेश शर्मा, पालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल, अधिशासी अधिकारी सूर्यकांत शर्मा और जोबनेर डिप्टी खलील अहमद सहित रेनवाल व जोबनेर की दमकल टीमें मौके पर पहुंची. उन्होंने राहत कार्यों का जायजा लिया. इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक असावा और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मलबा हटाने के बाद पुलिस ने यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट कर सुचारू करवाया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इमारत ढहने के सटीक कारणों की जांच कर रही है.