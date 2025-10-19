ETV Bharat / bharat

रेस्टोरेंट में तेज धमाके से सिलेंडर फटा, दो मंजिला इमारत ढही, एक की मौत

जयपुर: जिले के किशनगढ़-रेनवाल में रविवार को रेलवे फाटक के पास एक दो मंजिला इमारत तेज धमाके के साथ ढह गई. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. एक अन्य घायल हो गया. प्रारंभिक जांच में सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका जताई जा रही है. धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. रेनवाल थाना प्रभारी देवेंद्र चावला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. नगर पालिका की दमकल टीम, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं.

रेनवाल थाना अधिकारी देवेंद्र चावला ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया. मलबे से दो लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान कन्नौज, उत्तर प्रदेश निवासी कृष्णकांत पटेल के रूप में हुई है. घायल व्यक्ति को किशनगढ़-रेनवाल के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या अफवाह को रोका जा सके.