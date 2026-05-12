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दुर्ग में सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत, हादसे के बाद कुम्हारी थाना क्षेत्र में पसरा मातम

हादसे में जिन लोगों की जान गई है वो सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं.

CYLINDER BLAST IN DURG
चार लोगों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 12, 2026 at 5:39 PM IST

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दुर्ग: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सिलेंडर ब्लास्ट से चार लोगों की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी है.

कुम्हारी थाना क्षेत्र वार्ड 4 की यह घटना है. खपरी रोड कुम्हारी के एक मकान में खाना बनाया जा रहा था, इसी दौरान जोरदार धमका हुआ. सिलेंडर ब्लास्ट से पूरे घर में आग लग गई.

घर से आग की लपटें निकलते देख आसपास के लोगों ने ब्लास्ट की सूचना पुलिस को दी. मौके पर फायर बिग्रेड की टीम भी पहुंची. ब्लास्ट की वजह से घर में भीषण आग लग गई थी. आग पर काबू पाया गया और घर के अंदर से चार लाशें बरामद की गईं.

सिलेंडर ब्लास्ट में 4 की मौत

हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. गनीमत रही की सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग दूसरे मकानों तक नहीं पहुंची. अगर आग और ज्यादा फैलती तो नुकसान और ज्यादा हो सकता था. हादसे के बाद से इलाके में मातम का माहौल है. सिलेंडर तक आग कैसे पहुंची फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.


घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तत्काल मृतकों के निवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट की और गहरी संवेदना व्यक्त की. स्वास्थ्य मंत्री ने स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया. उन्होंने शोकाकुल परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

यह घटना अत्यंत दुखद है और प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ है. उन्होंने घटना की उचित जांच कराने एवं प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से सहायता दिलाने की बात कही- श्यामबिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

मृतकों के नाम

  • चांदनी वैष्णव, उम्र - 45 साल
  • अनिल वैष्णव, उम्र - 18 साल
  • लक्ष्मी वैष्णव, उम्र - 20 साल
  • गोपिका वैष्णव, उम्र - 1 साल

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