IMD का अलर्ट: 'अर्नब' के बाद अब चक्रवाती तूफान मुरासु का कहर, आज रात को मचाएगा तबाही
चक्रवाती तूफान मुरासु करीब 27 किमी. की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है.
Published : November 2, 2026 at 8:56 AM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): चक्रवात अर्नब से अभी उबर नहीं पाए हैं, और अब चक्रवाती तूफान मुरासु विकाराल रूप ले रहा है. जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है. धीरे-धीरे यह उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है.
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान मुरासु आज सोमवार 2 नवंबर की देर रात आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकरा सकता है. इस दौरान तेज हवाएं और तेज बारिश की संभावना जताई गई है. बता दें, पिछले 6 घंटों में करीब 27 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है. पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और चेन्नई से लगभग 480 किमी, नेल्लोर से 550 किमी, मछलीपट्टनम से 560 किमी, ओंगोल से 600 किमी और विशाखापत्तनम से 610 किमी दूर है.
विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है. इसके बाद यह उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और सोमवार आधी रात से मंगलवार सुबह के बीच नेल्लोर और नरसपुर के बीच तट को पार करेगा. इस चक्रवात का नाम 'मुरासु' रखा गया है.
The Cyclonic Storm “Murasu” [Pronunciation: Murasu]” over Westcentral & adjoining Southwest Bay of Bengal moved nearly northwestwards with speed of 20 kmph during past 06 hours, intensified into severe cyclonic storm and lay centered at 0230 hours IST of today, the 02nd November, 2026 over the same region near Latitude 13.6°N and Longitude 82.5°E, about 260 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 290 km east-southeast of Nellore (Andhra Pradesh), 320 km south-southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 310 km east-southeast of Kavali (Andhra Pradesh), 330 km southeast of Ongole (Andhra Pradesh) and 470 km south of Vishakhapatnam (Andhra Pradesh). It is very likely to continue to move northwestwards and cross south Andhra Pradesh coast as a Severe Cyclonic Storm with wind speed of 100 to 110 kmph gusting 120 kmph between Nellore and Narsapur close to Ongole during midnight (2330 Hrs IST) of 2nd to early hours (0400 Hrs IST) of 3rd November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 2, 2026
तट को पार करते समय 100 से 110 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. यह नेल्लोर और नरसपुर के बीच तट को पार करेगा और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के कई जिलों को प्रभावित करेगा. इसके बाद यह हैदराबाद, वारंगल और करीमनगर होते हुए महाराष्ट्र की ओर बढ़ेगा. यह भीषण तूफान मंगलवार सुबह एक चक्रवात (साइक्लोन) का रूप ले लेगा और 4 तारीख की सुबह तक धीरे-धीरे कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा.
इस चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से, अगले तीन दिनों तक आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों और रायलसीमा जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. सोमवार दोपहर से तटीय इलाकों में 80 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं. सोमवार को कृष्णा, गुंटूर, बापटला, मरकापुरम, प्रकाशम और नेल्लोर जिलों के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, और कहीं-कहीं बहुत अधिक भारी बारिश भी हो सकती है.
एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, एनटीआर, पालनाडु, तिरुपति और चित्तूर जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है. अल्लूरी सीतारामाराजू, पोलावरम, काकीनाडा, डॉ. बी.आर. में कुछ स्थानों अम्बेडकर कोनसीमा, नांदयाल, वाईएसआर कडपा और अन्नामय्या जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मंगलवार को अल्लूरी सीतारामाराजू, पोलावरम और एलुरु जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. विजयनगरम, एनटीआर, पालनाडु, मार्कापुरम, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति, चित्तूर और अन्नामय्या जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.
पढ़ें: नेपाल की सबसे गहरी झील के ट्रेक पर गए 6 भारतीय पर्यटक लापता, चक्रवात 'अर्नब' के कारण भारी बर्फबारी में फंसे!
ओडिशा में चक्रवात 'अर्नब' का कहर: भूस्खलन में कंधमाल जिले के रहने वाले दंपती और बच्चे की मौत