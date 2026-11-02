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IMD का अलर्ट: 'अर्नब' के बाद अब चक्रवाती तूफान मुरासु का कहर, आज रात को मचाएगा तबाही

'अर्नब' के बाद अब चक्रवाती तूफान मुरासु का कहर ( ANI )

अमरावती (आंध्र प्रदेश): चक्रवात अर्नब से अभी उबर नहीं पाए हैं, और अब चक्रवाती तूफान मुरासु विकाराल रूप ले रहा है. जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवाती तूफान सक्रिय हो रहा है. धीरे-धीरे यह उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है.

भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि यह चक्रवाती तूफान मुरासु आज सोमवार 2 नवंबर की देर रात आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट से टकरा सकता है. इस दौरान तेज हवाएं और तेज बारिश की संभावना जताई गई है. बता दें, पिछले 6 घंटों में करीब 27 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है. पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और चेन्नई से लगभग 480 किमी, नेल्लोर से 550 किमी, मछलीपट्टनम से 560 किमी, ओंगोल से 600 किमी और विशाखापत्तनम से 610 किमी दूर है.