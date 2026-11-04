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चक्रवात मुरासु ने आंध्र के कई जिलों में कहर बरपाया, सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे गिरे

आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में मंगलवार को तूफान मुरासु आने के बाद उखड़े हुए पेड़ों को हटाते कर्मचारी . ( IANS )

विजयवाड़ा: चक्रवाती तूफान मुरासु से सबसे अधिक प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश रहा. यहां मंगलवार को आए इस तूफान ने कहर बरपाया. भारी बारिश और तेज हवा के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए. कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम लगा. इससे राज्य के कई जिलों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहा.

चक्रवाती तूफान मुरासु ने प्रकाशम, कृष्णा और गोदावरी जिलों में तबाही मचाई. सोमवार आधी रात को शुरू हुई बारिश मंगलवार दोपहर को और तेज हो गई. तेज हवा और बारिश ने उन जिलों में आम जिंदगी में रुकावट डाली. कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए. नाले ओवरफ्लो हो गए और ट्रैफिक बाधित रहा. अधिकारियों ने यह पक्का करने के लिए खास कदम उठाए कि लोगों को परेशानी न हो.

साइक्लोन के असर से संयुक्त प्रकाशम जिले में आम जिंदगी रुक गई. ओंगोल शहर में अंधेरा छा गया क्योंकि बिजली के खंभे और ट्रांसफ़ॉर्मर बुरी तरह टूट गए. हर जगह पेड़ उखड़ गए. ओंगोल कलेक्ट्रेट में बड़े-बड़े पेड़ गिर गए जिससे प्रकाशम पंतुलु की मूर्ति टूट गई. एनडीआरएफ की टीमों ने पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. सबसे अधिक 22.8 सेंटीमीटर बारिश नागुलुप्पलापाडु मंडल में रिकॉर्ड की गई. तेज हवा के कारण ओंगोल और तंगुटुरु मंडल में कई घरों को नुकसान पहुंचा. गुंडामाला में लहरों ने कई मछुआरों की नावों को पलट दिया. बिजली के कई खंभे गिर गए, जिससे पूरे दिन बिजली सप्लाई में रुकावट आई.