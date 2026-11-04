चक्रवात मुरासु ने आंध्र के कई जिलों में कहर बरपाया, सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे गिरे
वेस्ट गोदावरी जिले में औसतन 8.04 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. जिला हेडक्वार्टर भीमावरम, पलाकोल्लू, तनुकु और नरसापुरम कस्बों के बड़े चौराहे डूब गए.
Published : November 4, 2026 at 12:00 PM IST
विजयवाड़ा: चक्रवाती तूफान मुरासु से सबसे अधिक प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश रहा. यहां मंगलवार को आए इस तूफान ने कहर बरपाया. भारी बारिश और तेज हवा के चलते सैकड़ों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए. कई इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक जाम लगा. इससे राज्य के कई जिलों में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहा.
चक्रवाती तूफान मुरासु ने प्रकाशम, कृष्णा और गोदावरी जिलों में तबाही मचाई. सोमवार आधी रात को शुरू हुई बारिश मंगलवार दोपहर को और तेज हो गई. तेज हवा और बारिश ने उन जिलों में आम जिंदगी में रुकावट डाली. कई जगहों पर बड़े-बड़े पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए. नाले ओवरफ्लो हो गए और ट्रैफिक बाधित रहा. अधिकारियों ने यह पक्का करने के लिए खास कदम उठाए कि लोगों को परेशानी न हो.
साइक्लोन के असर से संयुक्त प्रकाशम जिले में आम जिंदगी रुक गई. ओंगोल शहर में अंधेरा छा गया क्योंकि बिजली के खंभे और ट्रांसफ़ॉर्मर बुरी तरह टूट गए. हर जगह पेड़ उखड़ गए. ओंगोल कलेक्ट्रेट में बड़े-बड़े पेड़ गिर गए जिससे प्रकाशम पंतुलु की मूर्ति टूट गई. एनडीआरएफ की टीमों ने पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया है. सबसे अधिक 22.8 सेंटीमीटर बारिश नागुलुप्पलापाडु मंडल में रिकॉर्ड की गई.
तेज हवा के कारण ओंगोल और तंगुटुरु मंडल में कई घरों को नुकसान पहुंचा. गुंडामाला में लहरों ने कई मछुआरों की नावों को पलट दिया. बिजली के कई खंभे गिर गए, जिससे पूरे दिन बिजली सप्लाई में रुकावट आई.
तूफान के असर से आरटीसी बसें डिपो में फंसी रही. कोठापट्टनम के पास बकिंघम नहर में एक महिला गलती से फिसल गई और डूब गई. अड्डांकी और दर्शी मेन रोड पर पेड़ गिरने से ट्रांसपोर्ट में रुकावट आई. लोगों ने उन्हें ट्रैक्टर से हटाया.
कृष्णा जिले में भारी बारिश हुई. औसतन 6.6 सेंटीमीटर बारिश हुई. विजयवाड़ा शहर और उसके आस-पास के इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं. इब्राहिमपटनम में 10.3 सेंटीमीटर बारिश हुई. प्रकाशम बैराज के दस गेट एक फुट ऊपर उठाए गए. समुद्र में 7250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया.
वेस्ट गोदावरी जिले में एवरेज 8.04 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. जिला हेडक्वार्टर भीमावरम के साथ-साथ पलाकोल्लू, तनुकु और नरसापुरम कस्बों के बड़े चौराहे भी डूब गए. भीमावरम बस स्टैंड घुटनों तक पानी में डूब गया. अचंता मंडल में भारी बारिश से ज़िंदगी रुक गई. मंत्री निम्माला रामानायडू ने येलामंचिली मंडल के साइक्लोन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया. भारी बारिश के बावजूद, वह लोगों के पास गए और उनकी परेशानियां पूछीं.
साइक्लोन मुरासु के असर से ईस्ट गोदावरी जिले में भी भारी बारिश हुई. राजामहेंद्रवरम और कोव्वूर में भारी बारिश के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कोनासीमा जिले में लगातार बारिश ने लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया है. निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया.