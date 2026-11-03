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चक्रवाती तूफान मुरासु का आंध्र प्रदेश में असर, तेज हवा के साथ कई इलाकों भारी बारिश, सड़कें जलमग्न

बेंगलुरु में भारी बारिश का दृश्य ( IANS )

विजयवाड़ा: चक्रवाती तूफान मुरासु मंगलवार तड़के प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास से गुजरते हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुँच गया. मौसम विभाग ने कहा कि लैंडफॉल की प्रक्रिया सुबह-सुबह शुरू हुई, जब इस गंभीर चक्रवाती तूफान तट पर प्रवेश किया. मौसम विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

चक्रवाती तूफान मुरासु के तट से टकराने के बाद घने बादलों का बड़ा हिस्सा इस इलाके में सक्रिय रहा जिससे अत्यंत अधिक बारिश हुई. साथ ही इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से हवा चली और हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति तक पहुँच सकते थे.

चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. सड़कों पर जलभराव के चलते वाहनों के परिचालन में दिक्कतें आई. बारिश सोमवार देर रात शुरू हुई और मंगलवार सुबह तक जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्से भीग गए.