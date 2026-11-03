चक्रवाती तूफान मुरासु का आंध्र प्रदेश में असर, तेज हवा के साथ कई इलाकों भारी बारिश, सड़कें जलमग्न
मौसम विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.
Published : November 3, 2026 at 7:15 AM IST
विजयवाड़ा: चक्रवाती तूफान मुरासु मंगलवार तड़के प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास से गुजरते हुए दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुँच गया. मौसम विभाग ने कहा कि लैंडफॉल की प्रक्रिया सुबह-सुबह शुरू हुई, जब इस गंभीर चक्रवाती तूफान तट पर प्रवेश किया. मौसम विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.
चक्रवाती तूफान मुरासु के तट से टकराने के बाद घने बादलों का बड़ा हिस्सा इस इलाके में सक्रिय रहा जिससे अत्यंत अधिक बारिश हुई. साथ ही इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़्तार से हवा चली और हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति तक पहुँच सकते थे.
चक्रवाती तूफान मुरासु के असर से विजयवाड़ा के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. सड़कों पर जलभराव के चलते वाहनों के परिचालन में दिक्कतें आई. बारिश सोमवार देर रात शुरू हुई और मंगलवार सुबह तक जारी रही, जिससे शहर के कई हिस्से भीग गए.
लगातार बारिश की वजह से बंदर रोड और पॉलीक्लिनिक रोड समेत मुख्य सड़कों के साथ-साथ वन शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही है. इस बीच गंभीर चक्रवाती तूफान मुरासु के दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट पर लैंडफॉल की प्रक्रिया करीब दो घंटे तक जारी रही.
अपने नए अपडेट में मौसम विभाग ने कहा कि बादलों का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में पहुंच गया. वहीं, ओंगोल के पास नेल्लोर और नरसापुर के बीच तूफान तट से टकराया. मौसम विभाग का अनुमान है कि तट के टकराने के दौरान तट के साथ और उसके आस-पास 100-110 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज हवा चली जो बढ़कर 120 किलोमीटर तक पहुँच गई.
मौसम विभाग ने एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से लगभग 1.0-1.5 मीटर ऊपर तूफ़ानी लहरों का भी अनुमान लगाया, जिससे 3 नवंबर की सुबह तक दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के निचले इलाकों में पानी भर सकता है. इसमें कहा गया है कि बापटला, साथ ही कृष्णा और प्रकाशम जिलों में सबसे ज़्यादा लहरें उठने की उम्मीद है, जिसके बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों में आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर भारी बारिश होने की संभावना है.