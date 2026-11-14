चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, सिर्फ छह दिनों के अंदर दो आपदाएं आईं
आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात अर्नब और मुरासु से हुए नुकसान की पूरी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है.
Published : November 14, 2026 at 2:11 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के तट पर सिर्फ छह दिनों के अंदर आए दो साइक्लोन अर्नब और मुरासु ने राज्य के जिलों में भारी तबाही मचाई है. इससे प्रदेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. साइक्लोन 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. वहीं साइक्लोन अर्नब से हुए शुरुआती नुकसान का अनुमान 4,764 करोड़ रुपये है.
राज्य सरकार के एक अनुमान के मुताबिक साइक्लोन 'मुरासु' से पूरे राज्य में 2,484.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसमें कहा गया है कि 17 अलग-अलग सेक्टर में हुए ये नुकसान इस महीने की 12 तारीख तक दर्ज किए गए थे.
इस महीने की 6 तारीख को केंद्र सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट में 1,919.59 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में जमीनी स्तर पर और ज्यादा विस्तृत आकलन में 564.83 करोड़ रुपये का और नुकसान सामने आया.
राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों और मछुआरों सहित चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने और सड़क, पानी के संसाधन, बिजली नेटवर्क और सरकारी इमारतों जैसे आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ-साथ दूसरे प्रभावित सेक्टरों को हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए मदद की अपील की है.
सरकार ने अनुमानित नुकसान पर यह रिपोर्ट एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को दी, जो साइक्लोन के असर का आकलन करने के लिए शुक्रवार को राज्य में आई थी. विवरण निम्नानुसार है:
छह दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश में दो चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरासु ने कहर ढाया
चक्रवाती तूफान मुरासु ने प्रकाशम, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, वेस्ट गोदावरी और एलुरु जिलों में तबाही मचाई. इस चक्रवाती तूफान का असर 106 मंडलों और 315 गांवों में देखने को मिला. 746 गांवों और शहरी स्थानीय निकायों में बाढ़ की समस्या आई. कुल 1.93 लाख लोगों (48,054 परिवारों) को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
चक्रवाती तूफान अर्नब का असर
साइक्लोन अर्नब से हुए शुरुआती नुकसान का अनुमान 4,764 करोड़ रुपये है. 29 अक्टूबर को केंद्र से 4,563.23 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत मांगी गई थी. इस साइक्लोन का असर डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी और कृष्णा जिलों में देखने को मिला.
भारी बारिश के कारण राज्य में 1.44 लाख हेक्टेयर में फसलें डूब गई हैं. इसमें से 1.17 लाख हेक्टेयर में धान की फसलें हैं. गुंटूर और बापटला जिलों में आधारभूत संरचना और खेती की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. पालनाडु में बागवानी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. एलुरु और ईस्ट गोदावरी जिलों में (सिंचाई नहरों या तटबंधों में) दरारें आई हैं. बापटला और प्रकाशम जिलों में विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान होने की खबर है. जिन 70 प्रतिशत घरों को नुकसान हुआ है, वे प्रकाशम जिले में हैं.
साइक्लोन के दौरान, 13 एनडीआरएफ टीमों, 11 एसडीआरएफ टीमों और 390 फायर सर्विस के लोगों ने जमीन पर राहत और बचाव का काम किया. इस दौरान 335 लोगों को बचाया गया. साइक्लोन से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई. वहीं फायर सर्विस के लोगों ने 439 कॉल पर कार्रवाई की. 63,688 खाने के पैकेट, भोजन सामग्री और 54,756 पानी के पैकेट और कैन बांटे गए. प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए 253 मेडिकल कैंप लगाए गए.
एसडीआरएफ फंड में कमी
लगातार आए साइक्लोन के असर की वजह से स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने दौरे पर आई केंद्रीय टीम को बताया है कि जरूरी खर्च अभी मौजूद फंड से ज्यादा है. यह देखा गया कि इस साल 1 अप्रैल तक एसडीआरएफ में प्रारंभिक जमा राशि 4,611.80 करोड़ रुपये था, जिसमें 26 अक्टूबर तक 658.84 करोड़ रुपये और जारी किए गए. लेकिन राज्य पर पहले से ही 4,925.09 करोड़ रुपये की देनदारियां (खर्च जो चुकाना है) हैं. शुक्रवार को केंद्रीय टीम ने बापटला और एलुरु जिलों में साइक्लोन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया.
चक्रवात 'मुरासु' के कारण सेक्टर के हिसाब से हुए नुकसान का ब्यौरा
सड़कें और बिल्डिंग: आंध्र प्रदेश में दो चक्रवाती तूफान का भारी असर हुआ, जिसके कारण 1,385 किलोमीटर सड़कें खराब हो गई हैं. 177 जगहों पर सड़कों के नीचे की मिट्टी बह गई है. वहीं 36 जगहों पर सड़कें और 65 पुलिया टूट गई हैं.
खेती की फसलें
चक्रवाती तूफान के कारण 143,617 हेक्टेयर में लगी फसलें खराब हो गई हैं. इस कारण 186,063 किसान प्रभावित हुए हैं. वहीं 9 जिलों के 151 मंडलों के 1,534 गांवों में फसलें डूब गईं. वहीं बागवानी की फसलों की बात करें तो चक्रवात के प्रभाव से 6,756 हेक्टेयर में लगी फसलें खराब हो गई हैं, जिससे 12,065 किसान प्रभावित हुए हैं.
पानी के साधन पर असर
चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरासु के कारण 175 बड़े और मध्यम सिंचाई स्रोत, साथ ही 194 छोटे सिंचाई स्रोत खराब हो गए हैं. वहीं 509 जगहों पर दरारें आई हैं.
गांव की सड़कें और बिजली का बुनियादी ढांचा
चक्रवाती तूफान के कारण 220 किलोमीटर तक फैली 114 सड़कें खराब हो गई हैं. 11 जगहों पर सड़कें और 12 पुलिया टूट गई हैं. बिजली के बुनियादी ढांचे की बात की जाए तो 10,228 11kV बिजली के खंभे, 6,768 लो टेंशन खंभे, और 1,455 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर (DTRs) खराब हो गए हैं.
चक्रवाती तूफान का लोगों के घरों पर असर, जानें फिशरी विभाग का हाल
तूफान के कारण 3,859 घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें 645 झोपड़ियां शामिल हैं. मेडिकल सुविधाएं: 39 चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है. इसमें छह सरकारी जनरल अस्पताल शामिल हैं. वहीं फिशरी विभाग की बात करें तो चक्रवाती तूफान के कारण 346 नावें और 220 मछली पकड़ने के जाल खराब हो गए हैं.
शहरी स्थानीय निकाय और आंगनवाड़ी सेंटर और ग्रामीण इलाके
चक्रवाती तूफान के कारण 25 शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में, 10.8 किलोमीटर सड़कें और 3,146 स्ट्रीटलाइट खराब हो गई हैं. इससे 72 आंगनवाड़ी सेंटर और सीडीपीओ कार्यालयों को नुकसान पहुंचा है. ग्रामीण इलाकों में 59 मंडल और 649 ग्राम पंचायतों में 10,320 स्ट्रीटलाइट चक्रवाती तूफान की वजह से खराब हो गई हैं.
पीने के पानी की सप्लाई और शिक्षण संस्थान पर चक्रवात का असर
चक्रवाती तूफान की वजह से एक बहु-ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीम खराब हो गई है. 725 डीजल जनरेटर किराए पर लेकर अस्थायी इंतजाम किए गए हैं. शिक्षण संस्थान पर चक्रवाती तूफान का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां 53 स्कूलों को नुकसान हुआ है और 372 स्कूल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
जानवर और हैंडलूम सेक्टर
अर्नब और मुरासु तूफान के कारण 29,209 जानवर और मुर्गी पालन प्रभावित हुए हैं और 13 पशुशाला को नुकसान हुआ है. हैंडलूम सेक्टर की बात करें तो, इस चक्रवाती तूफान के कारण 10,108 हैंडलूम बुनकर प्रभावित हुए हैं. दो लूम और 17 दूसरे उपकरण खराब हो गए हैं.
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