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चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, सिर्फ छह दिनों के अंदर दो आपदाएं आईं

चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश को भारी नुकसान ( ANI )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के तट पर सिर्फ छह दिनों के अंदर आए दो साइक्लोन अर्नब और मुरासु ने राज्य के जिलों में भारी तबाही मचाई है. इससे प्रदेश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है. साइक्लोन 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में 2,484 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. वहीं साइक्लोन अर्नब से हुए शुरुआती नुकसान का अनुमान 4,764 करोड़ रुपये है.

राज्य सरकार के एक अनुमान के मुताबिक साइक्लोन 'मुरासु' से पूरे राज्य में 2,484.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसमें कहा गया है कि 17 अलग-अलग सेक्टर में हुए ये नुकसान इस महीने की 12 तारीख तक दर्ज किए गए थे.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने चक्रवात मुरासु से प्रभावित कई जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया (ANI) इस महीने की 6 तारीख को केंद्र सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट में 1,919.59 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में जमीनी स्तर पर और ज्यादा विस्तृत आकलन में 564.83 करोड़ रुपये का और नुकसान सामने आया. राज्य सरकार ने केंद्र से किसानों और मछुआरों सहित चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को अंतरिम राहत देने और सड़क, पानी के संसाधन, बिजली नेटवर्क और सरकारी इमारतों जैसे आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के साथ-साथ दूसरे प्रभावित सेक्टरों को हुए नुकसान से बाहर निकालने के लिए मदद की अपील की है. सरकार ने अनुमानित नुकसान पर यह रिपोर्ट एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) को दी, जो साइक्लोन के असर का आकलन करने के लिए शुक्रवार को राज्य में आई थी. विवरण निम्नानुसार है: छह दिनों के अंदर आंध्र प्रदेश में दो चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरासु ने कहर ढाया

चक्रवाती तूफान मुरासु ने प्रकाशम, बापटला, गुंटूर, कृष्णा, एनटीआर, वेस्ट गोदावरी और एलुरु जिलों में तबाही मचाई. इस चक्रवाती तूफान का असर 106 मंडलों और 315 गांवों में देखने को मिला. 746 गांवों और शहरी स्थानीय निकायों में बाढ़ की समस्या आई. कुल 1.93 लाख लोगों (48,054 परिवारों) को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश को भारी नुकसान (ANI) चक्रवाती तूफान अर्नब का असर

साइक्लोन अर्नब से हुए शुरुआती नुकसान का अनुमान 4,764 करोड़ रुपये है. 29 अक्टूबर को केंद्र से 4,563.23 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत मांगी गई थी. इस साइक्लोन का असर डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा, वेस्ट गोदावरी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी और कृष्णा जिलों में देखने को मिला. भारी बारिश के कारण राज्य में 1.44 लाख हेक्टेयर में फसलें डूब गई हैं. इसमें से 1.17 लाख हेक्टेयर में धान की फसलें हैं. गुंटूर और बापटला जिलों में आधारभूत संरचना और खेती की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. पालनाडु में बागवानी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. एलुरु और ईस्ट गोदावरी जिलों में (सिंचाई नहरों या तटबंधों में) दरारें आई हैं. बापटला और प्रकाशम जिलों में विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान होने की खबर है. जिन 70 प्रतिशत घरों को नुकसान हुआ है, वे प्रकाशम जिले में हैं. आंध्र के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने साइक्लोन मुरासु के बाद बापटला में बाढ़ प्रभावित खेतों का मुआयना किया (ANI) साइक्लोन के दौरान, 13 एनडीआरएफ टीमों, 11 एसडीआरएफ टीमों और 390 फायर सर्विस के लोगों ने जमीन पर राहत और बचाव का काम किया. इस दौरान 335 लोगों को बचाया गया. साइक्लोन से जुड़ी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई. वहीं फायर सर्विस के लोगों ने 439 कॉल पर कार्रवाई की. 63,688 खाने के पैकेट, भोजन सामग्री और 54,756 पानी के पैकेट और कैन बांटे गए. प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए 253 मेडिकल कैंप लगाए गए. एसडीआरएफ फंड में कमी

लगातार आए साइक्लोन के असर की वजह से स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने दौरे पर आई केंद्रीय टीम को बताया है कि जरूरी खर्च अभी मौजूद फंड से ज्यादा है. यह देखा गया कि इस साल 1 अप्रैल तक एसडीआरएफ में प्रारंभिक जमा राशि 4,611.80 करोड़ रुपये था, जिसमें 26 अक्टूबर तक 658.84 करोड़ रुपये और जारी किए गए. लेकिन राज्य पर पहले से ही 4,925.09 करोड़ रुपये की देनदारियां (खर्च जो चुकाना है) हैं. शुक्रवार को केंद्रीय टीम ने बापटला और एलुरु जिलों में साइक्लोन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया. चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में फसल को भारी नुकसान (ETV Bharat)