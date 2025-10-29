ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में चक्रवात मोंथा का असरः नदी का पानी बढ़ने से स्कूल में फंसे 500 छात्र

दोर्नाकल रेलवे स्टेशन पर मूसलाधार बारिश के कारण पटरियों पर पानी भर गया, जिससे गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस रुक गईं. काजीपेट-विजयवाड़ा मार्ग पर रेल सेवाएं बाधित हुईं.

चक्रवात मोंथा के कारण लगातार हो रही बारिश के कारण, खम्मम, वारंगल, महबूबाबाद, यादाद्री, सूर्यपेट और महबूबनगर जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिये गये हैं.

देवरकोंडा मंडल में भारी बारिश दर्ज की गई. कोम्मापल्ली स्थित गुरुकुलम स्कूल पास की एक नदी के पानी से घिर गया, जिससे लगभग 500 छात्र अंदर फंस गए. कलेक्टर इला त्रिपाठी और एसपी शरत, एएसपी मौनिका के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने रस्सियों का इस्तेमाल करके छात्रों को सुरक्षित रूप से सूखे इलाकों में पहुंचाया.

हैदराबाद: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' अब भयंकर रूप ले चुका है. इसके कारण देश के कई राज्यों का मौसम बिगड़ गया है. मौसम विभाग ने तेलंगाना के कई जिलों में बुधवार को भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी. चक्रवात मोन्था के प्रभाव से हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है. इसके कारण सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात बाधित हो रहा है.

चक्रवात मोंथा के कारण विभिन्न जिलों में भारी बारिश हो रही है. पूर्ववर्ती नलगोंडा जिले में कई नदियां उफान पर हैं. एर्राराम में 15.1 सेमी बारिश हुई, जबकि पोलेपल्ली में 13.3 सेमी बारिश दर्ज की गई.

मूसी नदी के दोनों जलाशयों के गेट खुलने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. चादरघाट और मूसारामबाग पुलों पर बाढ़ का तेज बहाव देखा जा रहा है. जीएचएमसी अधिकारियों ने मूसी नदी के किनारे रहने वाले निवासियों को अलर्ट जारी किया है. पलेरू जलाशय में लगातार भारी जलस्तर जारी है और अतिरिक्त पानी निकालने के लिए 23 गेट खोल दिए गए हैं. भद्राचलम कोयला खदानों में बारिश के कारण कोयला उत्पादन बंद कर दिया गया है.

मंत्री ने की समीक्षा बैठकः

मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने राज्य में भारी बारिश और चल रहे राहत कार्यों पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने अधिकारियों को जान-माल के नुकसान को रोकने और सामान्य जनजीवन को बाधित न होने देने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए. मंत्री ने अधिकारियों को निचले और बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में बचाव उपाय करने के निर्देश दिए और बिजली एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए.

कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्टः

राज्य के 16 जिलों में अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है. हनुमाकोंडा, वारंगल और महबूबाबाद जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. आदिलाबाद, निर्मल, मंचेरियल और जगतियाल जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. राजन्ना सिरसिला, पेड्डापल्ली और करीमनगर जिलों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है.

