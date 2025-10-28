चक्रवात मोंथा: तूफान, भारी बारिश के चलते दर्जनों ट्रेनें रद्द, फ्लाइट के लिए एडवाइजरी जारी
दक्षिण मध्य रेलवे ने चक्रवाती तूफान मोन्था के मद्देनजर एहतियातन कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया जबकि कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया.
Published : October 28, 2025 at 9:16 AM IST
हैदराबाद: चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवा के मद्देनजर ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है. दक्षिण मध्य रेलवे ने 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर को चलने वाली दर्जनों ट्रेन कैंसिल कर दी गई है.
इसमें प्रमुख रूप से 29 अक्टूबर को ओडिशा के चलने वाली ट्रेन नंबर 18464 केएसआर बेंगलुरु भुवनेश्वर प्रशांति एक्सप्रेस भी शामिल है. पटना के लिए जाने वाली ट्रेन एर्नाकुलम एक्सप्रेस, एर्नाकुलम हावड़ा एक्सप्रेस, कन्याकुमारी डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस को डायवर्ट कर दिया गया. एयरलाइंस की ओर से यात्रियों के लिए भी एडवाइजरी की गई है.
6ETravelAdvisory— IndiGo (@IndiGo6E) October 27, 2025
Due to prevailing cyclone conditions and heavy rainfall expected in and around #Vijayawada, #Visakhapatnam and #Rajahmundry, flight operations to and from these cities are affected.
We advise all customers to check their flight status at…
दक्षिण मध्य रेलवे ने 27, 28, 29 और 30 अक्टूबर के लिए निर्धारित 72 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की. इसके साथ ही कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण मध्य रेलवे तथा दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव और पूर्व तटीय रेलवे, दक्षिण रेलवे और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच के साथ बैठक की. इस दौरान यात्रियों की सुविधाओं पर चर्चा की गई. उड़ान संचालन भी प्रभावित हुआ है. यात्रियों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले उड़ान की स्थिति की जाँच करने के लिए कहा गया है.
Bulletin 1,2,3,4 - Cancellation/Diversion of Trains due to #CycloneMontha 📢@RailMinIndia @drmvijayawad @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb @drmgtl @DRMWaltairECoR @EastCoastRail pic.twitter.com/3YKVDtC3Lp— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
चक्रवाती तूफान मोंथा आंध्र प्रदेश में तबाही मचा रहा है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. ट्रेनें रद्द की जा रही है. उड़ानों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है. तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवा का सामना करना होगा. आपातकालीन सेवाएँ हाई अलर्ट पर हैं.
चक्रवाती तूफान मोंथा एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दस्तक दे रहा है. तटीय जिलों में तेज हवा और बारिश शुरू हो गई है. प्रशासन ने प्रभावित होने वाले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा सलाह का पालन करने का आग्रह किया है.
Bulletin 6 - Cancellation/Diversion of Trains due to #CycloneMontha 📢@RailMinIndia @drmvijayawada @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb @drmgtl @DRMWaltairECoR @EastCoastRail pic.twitter.com/Jg5sbhuMbO— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
जिले के अधिकारियों ने सभी आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा है. राहत बचाव को लेकर कई टीमें तैनात की गई हैं. मौसम की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए गए. बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने कई तटीय और आंतरिक जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया.
रद्द की गई ट्रेनें
ट्रेन नंबर - कहां से कहां तक - यात्रा तिथि
18463 - भुवनेश्वर- बेंगलुरु - 28-10-2025
17015 - भुवनेश्वर- सिकंदराबाद - 28-10-2025
20851 - भुवनेश्वर- पुडुचेरी - 28-10-2025
डायवर्जन
18189 - टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस- 28-10-2025
18638 - एसएमवीटी-बेंगलुरु-हटिया - 28-10-2025
इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी
तूफान से विमानों के परिचालन पर भी असर पड़ने वाला है. इससे विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और राजमुंदरी सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं. इंडियो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एक्स पर जारी बयान में कहा है कि चक्रवाती तूफान और भारी बारिश की आशंका के कारण प्रभावित शहरों से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित होगी.
Bulletin 5 - SCR PR No. 587 Dt. 27.10.2025 on " cancellation of trains due to cyclone montha"#CycloneMontha @drmvijayawada @drmgnt @drmsecunderabad @drmhyb pic.twitter.com/oe8lxHw9t3— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 27, 2025
यात्रियों को सलाह दी है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से उड़ान की स्थिति का पता कर लें. साथ ही हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त समय लेकर चले क्योंकि जलभराव और यातायात जाम की आशंका है. उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को सूचित किया जाएगा.