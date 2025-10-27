ETV Bharat / bharat

चक्रवाती तूफान मोन्था अपडेट: ओडिशा के कई जिलों में बारिश शुरू, आंगनवाड़ी केंद्र दो दिन के लिए बंद

चक्रवाती तूफान मोन्था का असर दक्षिणी राज्यों में मंगलवार को दिख सकता है. इसे लेकर सरकार की ओर से तैयारी की गई है.

CYCLONE MONTHA UPDATE
प्रतीकात्मक फोटो (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 1:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र चक्रवाती तूफान मोन्था में तब्दील हो गया है. आईएमडी के अनुसार, यह चक्रवाती तूफान गोपालपुर से लगभग 860 किलोमीटर और काकीनाडा से 710 किलोमीटर दूर केंद्रित है. मंगलवार 28 अक्टूबर की सुबह तक इस चक्रवाती तूफान के और भी तीव्र होकर एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है.

हालाँकि चक्रवात मोन्था का ओडिशा पर सीधा प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, फिर भी राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में 28 से 29 अक्टूबर तक भारी वर्षा होने की संभावना है. सोमवार से बारिश शुरू होने की उम्मीद है और सरकार इसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है.

सरकार ने अपने आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है. चक्रवात को लेकर लिए एक व्यापक तैयारी योजना तैयार कर ली है. संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने समय पर निकासी की सुविधा के लिए 128 टीमों को तैनात किया है. आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और स्थिति की प्रभावी निगरानी के लिए सरकार ने 9 जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है.

कई जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द

ओडिशा सरकार ने रविवार को चक्रवात मोन्था के संभावित प्रभाव से निपटने और राज्य भर में समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को तेज कर दिया है. ऊर्जा विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही अस्पतालों, आपातकालीन कार्यों और पेयजल सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को जारी रखने के लिए बैकअप सिस्टम भी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती माताओं सहित संवेदनशील समूहों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ओडिशा सरकार ने रविवार को चक्रवात मोन्था के आसन्न प्रभाव को देखते हुए एहतियाती उपाय के तौर पर 28 और 29 अक्टूबर, 2025 को आठ दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में आंगनवाड़ी केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की. गंजम जिले में आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल 27 और 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे.

आंगनवाड़ी केंद्र दो दिनों के लिए बंद रहेंगे

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार आईएमडी के रेड अलर्ट वाले जिलों गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर, के सभी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) दो दिनों के लिए बंद रहेंगे.

जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी

जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी करते हुए मंत्री ने कहा, 'यदि कोई भी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करके इस गंभीर स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी.'

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) कार्यालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की. इसमें संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों में तैयारी के उपायों का आकलन किया गया. आठ जिलों मलकानगिरी, नबरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल और गंजम - को रेड जोन में रखा गया है, जहाँ भारी वर्षा और तेज हवा का अनुमान है.

खोरधा, पुरी, नयागढ़, भद्रक, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर सहित अन्य जिलों में भी प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. मुंडाली, कटक से एनडीआरएफ की टीमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नीचे दिए गए जिलों के लिए रवाना हो रही है.

गजपति

कंधमाल

रायगढ़

मलकानगिरी

कोरापुट

गजपति- टीम संख्या 1

कंधमाल - टीम संख्या 2

रायगढ़ा- टीम 3

ये भी पढ़ें- इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, तूफान मोन्था का असर

TAGGED:

RAIN GAJAPATI RAYAGADA KORAPUT
ANGANWADI CENTRE CLOSED TWO DAYS
चक्रवाती तूफान मोन्था अपडेट
मौसम विभाग
CYCLONE MONTHA UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.