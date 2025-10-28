Cyclone Montha: तूफान मोंथा की दस्तक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, NDRF की 22 टीमें तैनात

ETV Bharat / bharat

चक्रवाती तूफान 'मोंथा' ने देर शाम आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी. तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है.

अमरावती/भुवनेश्वर/नई दिल्ली: पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' ने आंध्र प्रदेश के तट से टकराना शुरू कर दिया है और मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच दस्तक दी. मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि मंगलवार देर शाम 'मोंथा' के लैंडफॉल यानी तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अगले 3-4 घंटे तक जारी रहेगी. वहीं, चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी है.

इससे पहले, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि चक्रवाती तूफान 'मोंथा' जब मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा, तो उस समय हवा की अधिकतम गति 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

एनडीआरएफ की 22 अतिरिक्त टीमों की तैनाती
वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 22 टीमों को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय जिलों में तैनात किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि आंध्र प्रदेश में 10 टीमें, ओडिशा में छह, तमिलनाडु में तीन, छत्तीसगढ़ में दो और पुडुचेरी में एक टीम तैनात की गई है.

एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए 20 अतिरिक्त टीमों को रणनीतिक स्थानों पर तैयार रखा गया है. प्रत्येक टीम निकासी, राहत और पुनर्वास कार्यों को अंजाम देने के लिए नावों, काटने के उपकरणों, संचार उपकरणों और अन्य विशेष बचाव उपकरणों से लैस है."

निर्बाध तैयारी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एनडीएमए, एसडीएमए और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

आंध्र प्रदेश में 1.76 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट
चक्रवात 'मोंथा' के कारण फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. आंध्र प्रदेश में 1.76 लाख हेक्टेयर में फसलें नष्ट हो गई हैं. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें नष्ट हो गईं. तूफान ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है. 22 जिलों के 403 मंडलों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिसके चलते राज्य सरकार ने मंडल स्तर पर 488 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और विभिन्न स्थानों पर 219 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं.

आंध्र प्रदेश में निर्बाध आपातकालीन संचार सुनिश्चित करने के लिए, 81 वायरलेस टावर और 21 बड़े लैंप लगाए गए हैं. सरकार ने उखड़े हुए पेड़ों को हटाने के लिए 1,447 अर्थमूवर, 321 ड्रोन और 1,040 चेनसॉ भी तैयार रखे हैं. राज्य भर के निवासियों को 3.6 करोड़ अलर्ट संदेश भेजे गए हैं. सरकार ने 865 टन पशु चारे की भी व्यवस्था की है.

मंगलवार सुबह से नेल्लोर, विशाखापट्टनम और अन्य तटीय जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई. नेल्लोर जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, पिछले 24 घंटों में औसतन पांच सेमी और कुछ इलाकों में सात सेमी तक बारिश दर्ज की गई है. अधिकारी ने कहा, "अगले 12 घंटों तक भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है और संवेदनशील शहरी और ग्रामीण इलाकों में निगरानी दल अलर्ट पर हैं."

ओडिशा में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित
भीषण चक्रवाती तूफान मोंथा के असर के कारण तटीय और दक्षिणी ओडिशा के जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और घरों को नुकसान पहुंचा, साथ ही पेड़ भी उखड़ गए. दक्षिणी ओडिशा के आठ जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति, गंजम, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में नुकसान की खबर है. क्षेत्र के कुल 15 जिलों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए.

गजपति जिले के अनाका ग्राम पंचायत के पास की पहाड़ियों से बड़े-बड़े पत्थर गिरे हैं, जिससे पांच गांवों की सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं. स्थानीय पंचायत पदाधिकारी बालकृष्ण मलिक ने कहा, "इस जगह की पहचान पहले भूस्खलन के लिए संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की गई थी. इसलिए, नाकाबंदी को जल्द से जल्द हटाने के लिए व्यवस्था की गई है."

